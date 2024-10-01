5 نصائح لتأسيس فريق ابتكار ناجح

مع سعي المؤسسات لتبني التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح من الأهمية بشكل متزايد إنشاء فرق تهدف إلى الاستفادة من التقنية الجديدة لتحقيق القيمة. تقود فرق الابتكار تطوير الأفكار والمنتجات والعمليات الجديدة، مما يعزز النمو ويحقق ميزة تنافسية. ومن خلال التركيز على حل المشكلات بطريقة إبداعية والاتجاهات المستقبلية، تساعد هذه الفرق الشركات على البقاء على صلة بالواقع والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. ومع ذلك، تفشل ما يزيد عن 95% من الابتكارات المؤسسية. إذن، كيف يمكننا إعداد فرق الابتكار بما يمكّنه من تحقيق النجاح؟

تعتبر فرق الابتكار فريدة من نوعها داخل المؤسسة لأنها يجب أن تحقق أهدافاً متعددة ومتميزة، بما في ذلك البحث والتطوير والتعليم وتسليم المشاريع. فهي تتطلب المرونة لاختبار أشياء جديدة، مع القدرة على تحقيق التأثير بطريقة ناضجة. يمكن أن تساعد ثلاثة عناصر أساسية في إعداد فرق الابتكار لتحقيق النجاح—هيكل فريق فريد، وشراكة مع الشركة، وعمليات خاصة بالابتكار — باستخدام منهجية IBM Garage™ للابتكار كمخطط أساسي.