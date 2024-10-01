العلامات
5 نصائح لتأسيس فريق ابتكار ناجح

مع سعي المؤسسات لتبني التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح من الأهمية بشكل متزايد إنشاء فرق تهدف إلى الاستفادة من التقنية الجديدة لتحقيق القيمة. تقود فرق الابتكار تطوير الأفكار والمنتجات والعمليات الجديدة، مما يعزز النمو ويحقق ميزة تنافسية. ومن خلال التركيز على حل المشكلات بطريقة إبداعية والاتجاهات المستقبلية، تساعد هذه الفرق الشركات على البقاء على صلة بالواقع والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. ومع ذلك، تفشل ما يزيد عن 95% من الابتكارات المؤسسية. إذن، كيف يمكننا إعداد فرق الابتكار بما يمكّنه من تحقيق النجاح؟

تعتبر فرق الابتكار فريدة من نوعها داخل المؤسسة لأنها يجب أن تحقق أهدافاً متعددة ومتميزة، بما في ذلك البحث والتطوير والتعليم وتسليم المشاريع. فهي تتطلب المرونة لاختبار أشياء جديدة، مع القدرة على تحقيق التأثير بطريقة ناضجة. يمكن أن تساعد ثلاثة عناصر أساسية في إعداد فرق الابتكار لتحقيق النجاح—هيكل فريق فريد، وشراكة مع الشركة، وعمليات خاصة بالابتكار — باستخدام منهجية IBM Garage™ للابتكار كمخطط أساسي.

هيكل الفريق

1. تحديد الهيكل التنظيمي:

غالبًا ما يتم تنظيم فرق الابتكار لدعم أهداف متغيرة مختلفة، مما يتطلب هيكل فريق مرن ومتنوع. غالباً ما تُكلف فرق الابتكار بأداء وظائف البحث والتطوير والتنفيذ، والتي يكون لكل منها مسؤولياته ومهام سير العمل الفريدة الخاصة بها. يستلزم هذا النهج وجود مجموعات وظيفية متميزة مع فرق الدعم الخاصة بها، والتي تعمل على تحقيق أهداف مختلفة:

  • تركز وظيفة البحث والتطوير على البحث والتجارب والنمذجة الأولية، مما يتطلب زيادة المرونة، وتدفق التجارب المستمر، والقدرة على التكيف.
  • عادةً ما يتم تنظيم وظيفة التنفيذ حول منهجيات الأسلوب الرشيق، والتي تنظم نفسها في فرق منتجات. تتكون كل فرقة من مالك المنتج (PO) وفريق التطوير أو الهندسة. تساعد هذه البنية على ضمان قدرة الفريق على تقديم قيمة تجارية بكفاءة من خلال تكرار الزيادات في المنتجات. عادةً ما يستفيد IBM Garage من فئة المواهب التي يطلق عليها "شكل T". يتمتع الممارسون ضمن فئة المواهب شكل T بمعرفة بالتخصصات الهجينة مع خبرة أساسية عميقة ذات صلة بمنتجاتهم.

تسمح هذه الهياكل المميزة لفريق الابتكار باستكشاف أفكار جديدة في الوقت نفسه ثم طرحها في السوق بفعالية.

2. تثقيف مؤسستك:

بالإضافة إلى الوظيفتين الأساسيتين (التنفيذ والبحث والتطوير)، يجب على فرق الابتكار المشاركة في جهود التعليم والتنشيط، مع الشراكة الوثيقة مع الجانب التجاري. تعد الفعاليات المخططة، مثل الهاكاثونات وإنشاء الأدوات التعليمية، ضرورية لتعزيز ثقافة الابتكار والتغيير التنظيمي. تتطلب هذه المبادرات التنسيق بين وظائف البحث والتطوير والتنفيذ، إلى جانب التعاون مع جهات العمل المعنية لضمان أن تكون المبادرات ذات صلة وتأثير. مع نمو فرق الابتكار، تصبح الحاجة إلى هياكل وعمليات قابلة للتوسع أكثر إلحاحًا، مما يضمن إمكانية توسيع جوانب الاستكشاف والتسليم للفريق دون فقدان الفعالية. يسمح هذا النهج ثنائي الوظائف لفرق الابتكار بالاستجابة لمتطلبات السوق والفرص الداخلية للنمو على حدٍ سواء.

الشراكة مع وحدات الأعمال

3. إنشاء الحوكمة والعمليات الموحدة:

يتطلب الشراكة الفعالة مع وحدات الأعمال نموذج تشغيل محدد جيداً حيث تقوم وظيفة مركزية، مثل فريق الابتكار، بتحديد الاتجاه الاستراتيجي وأفضل الممارسات. يُمكِّن هذا النموذج أقسامًا أخرى من النشاط التجاري من العمل بشكل مستقل مع الالتزام بالإرشادات المعمول بها. وتؤدي الحوكمة دوراً حاسماً في هذا التعاون من خلال وضع المعايير، وضمان التوافق مع الأهداف التنظيمية، وتنسيق القيمة عبر الوحدات. يمكن لفريق الحوكمة أو مكتب إدارة المشاريع تنفيذ نظام تحديد مراحل لمراقبة التقدم وإدارة المخاطر، مع الإشراف أيضاً على التمويل لضمان تخصيص الموارد للمبادرات التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للشركة. هذا النهج المنظم والمرن يعزز الابتكار، ويدفع الكفاءة، ويحافظ على الاتساق في جميع أنحاء المؤسسة.

يوضح ™IBM Garage كيف أن الخطوات الثلاث للابتكار، المتمثلة في الإنشاء المشترك والتنفيذ المشترك والتعاون المشترك تدفع الابتكار والقيمة من خلال التعاون المنظم. تعرف على المزيد حول كيفية الاستفادة من منهجية IBM Garage تحت قسم "طريقتنا"!

العمليات الخاصة بالابتكار

4. إنشاء عملية استيعاب:

غالبًا ما تواجه فرق الابتكار سيلًا لا ينتهي من الفرص المحتملة، مما يجعل من الضروري وضع إطار عمل لاستيعاب العمل. ويتيح هذا النهج المنظم إدارة للطلبات الواردة تتمتع بالكفاءة والفعالية، ما يضمن قدرة الفريق على التركيز على المبادرات الواعدة مع الحفاظ على المرونة اللازمة للتكيف مع الأولويات المتغيرة.

يمكن أن تغطي عملية الاستيعاب الكثير من القواعد، بما في ذلك تقديم الأفكار الجديدة، وتحديد حجم القميص ، وتحديد الأولويات، وتطوير المنتجات، وأنشطة طرح المنتجات في السوق ، طوال فترة الإطلاق. وينبغي أن تقترن هذه العملية بهياكل حوكمة مناسبة تشمل قادة الأعمال الوظيفية ذات الصلة من جميع أنحاء الشركة، بما في ذلك المنتجات والشؤون القانونية والتسويق والمالية. عند عتبة المرحلة المحددة، قم بإجراء التقييمات من قبل الهيئة الإدارية لتقديم الموافقة على المضي قدمًا. من خلال استقبال الطلب بطريقة منظمة، يمكن لفرق الابتكار المساعدة في ضمان تدفق سلس بين فرق البحث والتطوير والتنفيذ، مما يقلل من خطر عدم التوافق ويعظم فرص تحقيق نتائج ناجحة. يعد إطار العمل هذا مهمًا بشكل خاص نظرًا لتنوع نقاط التفاعل التي تمتلكها فرق الابتكار مع الشركة، حيث يمكنه من ترتيب أولويات المشاريع التي تتماشى مع الإطار العام للشركة وأهدافها.

5. تعزيز ثقافة التعليقات:

الفشل السريع والتكرار السريع هو عنصر حساس من عملية الابتكار. كما هو واضح من الصورة أعلاه، تعتمد منهجية Garage على التكرار السريع والمتكرر لتقديم القيمة. تحتاج فرق الابتكار إلى تنمية ثقافة قوية للتعاون وثقافة تعليقات قوية تشجع على التواصل المفتوح والصادق. ولتحقيق ذلك، يتعين على القادة أن يجعلوا هذه العمليات هي القاعدة داخل فرقهم:

  • إرساء مستوى عالٍ من السلامة النفسية داخل الفريق. يلعب قادة الفريق دوراً حساساً في خلق هذا الجو من خلال تعزيز جو من الثقة والتعاطف والدعم، حيث يشعر أعضاء الفريق بالراحة في المخاطرة والتعلم من أخطائهم. يمكن أن يشمل ذلك التجمعات غير الرسمية مع الفريق، وتشجيع الأعضاء على مشارك حياتهم خارج العمل، وأنشطة بناء الفريق.
  • توفير التوجيه وتحديد معايير الفريق فيما يتعلق بالتعليقات. على سبيل المثال، يمكنك تشجيع الناس على مشارك التعليقات باستخدام طريقة ستانفورد: "أنا أحب؛ أتمنى؛ ماذا لو ...؟". ضع معايير للفريق حول وقت وكيفية تقديم التعليقات.
  • قم بخلق فرص وقنوات متنوعة للتعليقات، بما في ذلك المراجعات الفردية والمراجعات المنتظمة وجلسات التعليقات غير المخطط لها في الوقت المناسب.

من خلال إعطاء الأولوية للسلامة النفسية والتعليقات، يمكن لفرق الابتكار تحويل الفشل إلى تجربة قيمة تدفع النمو والتحسن مع مرور الوقت.

يتيح إطار عمل IBM Garage للمؤسسات توليد أفكار مبتكرة ويزود العملاء بالممارسات والتقنيات اللازمة لتحويل تلك الأفكار إلى قيمة في جدول زمني مسرع. ساعدت IBM Garage العملاء في توليد أفكار مبتكرة أكثر بعشرة أضعاف وتحقيق النتائج بسرعة 67%. تعرف على المزيد عن ممارسات Garage وكيف يمكن أن يعزز Garage الابتكار من أجلك.

مؤلف

Sebastian Zuniga

Managing Consultant, Enterprise Strategy & Customer Transformation

IBM

Suman Gidwani

Senior Managing Consultant

IBM Consulting
