خمس توصيات لإعداد استراتيجية بيانات فعَّالة

هناك اهتمام متجدد بالتفكير فيما يمكن وما ينبغي فعله بالبيانات، وكيفية تحقيق تلك الأهداف، وكيفية التأكد من مواءمة استراتيجية البيانات مع أهداف العمل. التطور المذهل في التكنولوجيا والسحابة والتحليلات -وما يعنيه ذلك لاستخدام البيانات- يتغير بسرعة، ما يجعل من السهل التخلف عن الركب إذا لم تتم مراجعة استراتيجية البيانات والعمليات المرتبطة بها بانتظام.
من البيئات متعددة السحابات ومتعددة البيانات إلى العمليات والتقنيات المتعددة، نحن نعيش اليوم في مشهد متعدد العناصر بالكامل. لحسن الحظ، لا تقتصر أساليب إدارة البيانات اليوم على القيود التقليدية مثل الموقع أو أنماط البيانات. والاستراتيجية والبنية الصحيحتان للبيانات تمكِّنان المستخدمين من الوصول إلى أنواع مختلفة من البيانات في مواقع متعددة -في البيئات المحلية أو على أي سحابة عامة أو على الحافة- بطريقة الخدمة الذاتية. ومع التقنيات مثل التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي أو إنترنت الأشياء، تصبح الرؤى الناتجة أكثر تطورًا وقيمة، خاصةً عند دمجها في العمليات ومهام سير العمل في مؤسستك.
مع تحوُّل النظم البنائية خلال السنوات الأخيرة وتزايد الفرص لتحسين النتائج القائمة على البيانات، برزت مجموعة من العوامل الرئيسة التي أحدثت تغييرًا كبيرًا في طريقة التفكير في استراتيجية البيانات:
عندما يتعلق الأمر بوضع استراتيجية بيانات صحيحة، فمن الأفضل تطبيق بعض المبادئ الأساسية لنموذج الأعمال الناجح -مثل القدرة على التوسع والفعالية من حيث التكلفة والمرونة للتكيف مع التغيير- وتمديد هذه المفاهيم لتشمل التكنولوجيا والعمليات والتنظيم. غالبًا ما تحقق المؤسسات التي تفتقر استراتيجيات بياناتها إلى هذه العوامل نسبة ضئيلة فقط من القيمة المحتملة لبياناتها، وقد تزيد التكاليف دون تحقيق فوائد ملموسة.
بالإضافة إلى الاعتبارات التقليدية لاستراتيجية البيانات، مثل الاعتراف بالبيانات كأصل مؤسسي أو الانتقال إلى ثقافة قائمة على البيانات مع فِرق متعددة الوظائف، إليك خمس توصيات لاستراتيجية بيانات تستفيد من البيئة متعددة الأشياء:
بينما تبقى المبادئ الأساسية لاستراتيجية البيانات كما هي، فإن "كيفية التنفيذ" قد تغيّرت بشكل كبير في المشهد الجديد للبيانات والتحليلات، وأبرز المؤسسات نجاحًا هي الأكثر قدرة على التكيف مع التغيير عند إعادة النظر في استراتيجيات البيانات. اليوم، تؤدي الأساليب والأنماط البنائية مثل نسيج البيانات وشبكة البيانات دورًا متزايد الأهمية من خلال تمكين التقنيات والمنصات مثل السحابة المتعددة الهجينة. أثناء النظر إلى المستقبل، راجِع استراتيجية البيانات الخاصة بك استنادًا إلى الفرص التي يوفرها المشهد الجديد متعدد الأشياء، واستعِدّ للتغيير.
