وبالاقتداء بالقطاع الخاص، بدأت الحكومة الفيدرالية في تبنّي القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي (AI). حتى ديسمبر 2023، أفاد مكتب المساءلة الحكومية (GAO) بوجود ما يقرب من 1,200 حالة استخدام حالية ومخطط لها للذكاء الاصطناعي عبر 20 وكالة فيدرالية.وقد استقطب مجتمع الممارسات المعني بالذكاء الاصطناعي (AI Intelligence Community of Practice) التابع لمكتب الإدارة والميزانية بالفعل 12,000 عضو من أكثر من 100 وكالة حكومية فيدرالية وولائية ومحلية.

ومع ترسّخ استخدام الذكاء الاصطناعي، تواصل IBM الاستفادة من خبرتها العميقة مع الحكومة الفيدرالية من خلال مساعدة الوكالات على فهم كيفية تطبيق هذه التقنية الجديدة. وتستند جهودنا في مجال الذكاء الاصطناعي أساسًا إلى شراكتنا مع Amazon Web Services (AWS)، ما يمكّننا من تقديم حلول ابتكارية في الذكاء الاصطناعي مبنية على مجموعة تقنيات AWS.

وتساعد IBM وAWS معًا الوكالات الفيدرالية على التعامل مع تعقيدات تنفيذ الذكاء الاصطناعي وتحديد مجالات الفرص، بدءًا من إثباتات المفهوم (POCs) وصولًا إلى الأنظمة التشغيلية الكاملة، مع الإسهام في ضمان الامتثال لمتطلبات الأمن وإدارة البيانات الصارمة.



يمكن أن توجِّه 5 أسئلة رئيسية الوكالات الفيدرالية أثناء تطبيقها للذكاء الاصطناعي: