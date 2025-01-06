تعاني المؤسسات الحالية من كثرة التطبيقات. ومع وجود المئات وأحيانًا الآلاف من الأدوات غير المتصلة، تحجز صوامع البيانات المعلومات القيّمة وتُعيق الفِرق عن الوصول إلى الرؤى اللازمة لدفع الأعمال قدمًا.

مع تقديرات تُشير إلى إنشاء نحو مليار تطبيق منطقي جديد حول العالم بحلول عام 2028، أصبحت إدارة البيانات بفعالية عبر الأنظمة المتفرقة تحديًا ملحًّا. فعندما يتم حجز المعلومات الحساسة داخل التطبيقات، تصبح غير متاحة للفِرق الأخرى التي قد تستفيد منها.

يُقدّر أن كل تطبيق يحتوي اليوم على أكثر من 500 اعتماد متوسط. تدخل شركات جديدة سوق أدوات التطوير بمعدل نمو سنوي مركَّب يبلغ 14.6%. يؤدي نمو التطبيقات إلى تفكُّك البيانات داخل المؤسسات، وتحتاج المؤسسات إلى استراتيجيات قابلة للتطبيق لسدّ هذه الفجوات بفعالية.