3 قواعد تشكل مستقبل الأعمال الحديثة

إن زيادة توقعات العملاء والموظفين ليست ظاهرة جديدة. لطالما دفعت التوقعات الجديدة الشركات إلى التحول ومواجهة التحديات الجديدة وفي الوقت نفسه خلق فرص جديدة للنمو والتسارع. لكن عالم اليوم مختلف، ونجد أنفسنا عند مفترق طرق زادته الجائحة تعقيدًا ولا يتسامح مع تلك الشركات التي تتمسك بالأمل في أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل.
لكن الشركات التي تتطلع إلى المستقبل، وتحتضن التحدي وتلتزم بالتحول الحقيقي هي التي تستمر في تمييز نفسها عن منافسيها. إنها تبرز كشركات حديثة في الوقت الراهن، وستكون في أفضل موقع لجذب أكثر العملاء قيمة، والموظفين المخلصين والشركاء الملتزمين.
أتاحت هذه الديناميكية التجارية الجديدة، مع تغير الأولويات، وتغير ظروف السوق باستمرار ونماذج الأعمال الناشئة، لشركة IBM فرصة لإعادة تصور وتوسيع تقريرنا السنوي The State of Salesforce. وفي هذا العام، في نسختنا العاشرة، نتطلع للمستقبل ونشارك رؤى حول كيفية رؤية القادة التنفيذيين حول العالم لفريق المبيعات، ومحفظته المتوسعة، وكيف تمكن هذه الرؤية نهجًا حديثًا لقيادة الأعمال.
استكشف The State of Salesforce: مستقبل الأعمال 2021-2022
لقد شاركت فيما يلي ملخصًا للقواعد الثلاث الجديدة التي تشكل مستقبل الأعمال، وسيوجهك نحو خلق ميزة تنافسية وإشراك عملائك وموظفيك في جميع أنحاء العالم. وآمل أن تجد هذا الملخص مفيدًا وأشجعك على قراءة التقرير الكامل والغوص في البحث وآراء الخبراء وإرشاداتهم.
تتألف طرق العمل الحديثة من عدة عناصر أساسية مثل تطوير الثقافة، ووسائل تعزيز التواصل، والسياسات، والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى المواهب ذات المستوى العالمي. لقد تغيرت طريقة عمل الموظفين اليوم؛ فهم يعتمدون على تقنيات جديدة تهدف إلى التفاعل وإثراء وبناء جسور التواصل الفعال وتحقيق التعاون المثمر. يُعد بناء قوة عاملة رقمية ماهرة ومرنة أحد أهم التحديات والفرص للشركات في عام 2022 وما بعده. ولتحقيق ذلك، يجب على القادة دمج محافظ سحابية مثل Salesforce وSlack لتصميم أنظمة أكثر ذكاء وسهولة من أجل توسيع نطاق استراتيجيات المواهب وجهود تمكين الموظفين.
يوفر Slack فرصة مبتكرة للتفاعل مع الموظفين والحصول على آرائهم بأسلوب حواري شبيه جداً لطريقة تواصلهم خارج بيئة العمل. ونرى أن الاستثمار في هذا النوع من المنصات الحوارية والتعاونية يمثل موجة حاسمة للقوى العاملة المستقبلية، وسيؤثر بصورة كبيرة على قدرة الشركات في جذب قوى عاملة ديناميكية ومتنوعة والحفاظ عليها. كما أنه سيربط بين أعمالك وموظفيك وعملائك بالمعلومات والخبرات الأكثر أهمية.
يكون استمرار استثمارات الذكاء الاصطناعي في قنوات العملاء، مع استثمارات ناشئة في تعاون الموظفين وتخصيصهم، أسرع مجال نمو مستقبلي في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة في التعاون، بنسبة تصل إلى أكثر من 81%.
– استطلاع The State of Salesforce: مستقبل الأعمال، 2021
إن تدفقات سير العمل بالمعنى العام عبارة عن عمليات، فهي ببساطة تعني كيفية إنجاز الأمور في عملك. لكن تدفقات سير العمل الذكية تكون تنبؤية، وآلية، وذات أسلوب رشيق، وشفافة. وكلما توسعت أكثر، أصبح عملك أكثر ذكاءً. تحتاج الشركات الحديثة إلى النظر بشكل شامل إلى عمليتها الشاملة بأكملها وتقييمها، مع تحديد نقاط الاحتكاك وتطبيق الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال بشكل استراتيجي لخلق تجارب سلسة ومرنة عبر المؤسسة.
يعبر العديد من قادة الأعمال الذين نعمل معهم عن اهتمامهم الأكبر بتدفقات سير العمل المعزز بالتكنولوجيا لأنهم يرون أن هذا أحد أهم المزايا التنافسية لهم في السنوات القادمة. سيخلق الاستثمار في تدفقات سير عمل الذكية على منصة قوية وواسعة، مثل Salesforce، قيمة ذات معنى ومستمرة وتجارب مُحسنة لعملائك وموظفيك.
تعد Salesforce أكثر من مجرد نظام لإدارة علاقات العملاء (CRM)، فهي بمثابة منصة متصلة بالعمليات التجارية الأساسية تتيح إمكانية تحقيق تحول أوسع. يعتقد أكثر من 80% من المستجيبون أن Salesforce هي من الأهمية بمكان لتقديم الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
– استطلاع The State of Salesforce: مستقبل الأعمال، 2021
يعتمد مستقبل الأعمال على القيمة الفريدة للمجتمعات المتراكبة التي تربط التقنية والأفكار والقدرات التي تحقق أقصى قيمة للعملاء. وعندما تتواصل تلك المجتمعات، يتوسع النظام البنائي وتزيد قيمة العميل. تعد Salesforce مثالاً رائعًا على هذه القاعدة، وتعمل Trailhead وAppExchange وشبكة الشركاء الأوسع معًا لخلق قيمة إضافية للعملاء.
هناك العديد من الأمثلة على الصناعات التي اعتمدت على منظومة Salesforce وتبنت شراكات ونماذج أعمال جديدة، حيث اضطرت إلى التحول الرقمي بين ليلة وضحاها طوال فترة الجائحة. كانت الحكومات ومقدمو الرعاية الصحية وتجار التجزئة ولا يزالون يبحثون عن طرق جديدة لخدمة ناخبيهم ومرضاهم وعملائهم. إن متطلبات الأعمال المتطورة باستمرار للابتكار والسرعة والمرونة تعني أن الأعمال الحديثة ستواصل الاعتماد على مجتمعاتها وإمكانيات منظومتها لتقديم تجارب قائمة على القيمة.
مع اضطرابات السوق التي تجبر الشركات على التكيف، يعتمد الكثيرون على منصة Salesforce. يعتقد 8 من كل 10 من القادة التنفيذيين أن Salesforce تحول نماذج الأعمال، بينما يعتقد نصفهم أنها ضرورية.
استطلاع The State of Salesforce: مستقبل الأعمال، 2021
