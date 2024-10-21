لم يعد اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي مسألة تكهنات مستقبلية. فمع الإمكانات الهائلة التي يقدمها، بدأت الشركات بالفعل في تعظيم استخدامه لتبسيط عملياتها، وزيادة الإنتاجية، ونقل هذه الفوائد إلى عملائها.

ويأتي هذا التحول مصحوبًا بتحديات جديدة. فبينما يبدأ العملاء في تطبيق الذكاء الاصطناعي محليًا في أماكن العمل، فإن الخطوة الأولى هي تقييم ما إذا كانت مراكز البيانات الخاصة بهم جاهزة؛ ويتضمن ترقية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات توفير الطاقة والتبريد الكافيين، وإعداد الشبكة للتعامل مع كميات كبيرة من البيانات، وتحسين وتوسيع سعة البنية التحتية، وتنفيذ تدابير الحماية مع تمكين قابلية التوسع. وفقًا لتقرير صادر عن معهد IBM Institute for Business Value (IBM IBV)، بالتعاون مع Oxford Economics، والتي شملت 2500 قائد من 34 دولة و26 قطاعًا، أن 43% من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا يقولون إن مخاوفهم بشأن بنيتهم التحتية للتكنولوجيا قد زادت على مدى الأشهر الستة الماضية بسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهم يركزون الآن على ترقيتها لتوسيع نطاق التقنية.

ويجب أن تمتلك المنظمات استراتيجية تنفيذ تساعد على ضمان العمليات الفعالة، والحد الأدنى من فترات التعطل عن العمل، والاستجابات السريعة لمتطلبات تكنولوجيا المعلومات، مع معالجة الامتثال التنظيمي، ومراعاة الاعتبارات الأخلاقية، ومواجهة التهديدات الأمنية. فوجود شريك رئيسي يمتلك خبرة داخلية في الذكاء الاصطناعي والقدرة على إدارة دورة الحياة الكاملة لهذه البنية التحتية الأساسية أمر مهم للاستفادة من فوائد هذا التطور التكنولوجي.

تقدم خدمات دورة حياة تكنولوجيا IBM (IBM Technology Lifecycle Services - واختصارها TLS) مجموعة شاملة من الحلول لدعم البنية التحتية وخدماتها بدءًا من النشر وصولًا إلى إنهاء الخدمة، مما يساعد المنظمات على تحسين بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات من حيث التوافر والمرونة. تساعد IBM TLS على ترقية مراكز البيانات لتكون جاهزة الذكاء الاصطناعي، باستخدام إطار العمل عالمي لسلسلة التوريد واللوجستيات لتلبية متطلبات أحمال التشغيل عالية الكثافة لمنتجات IBM ومصنعي المعدات الأصلية (OEM) المختلفة على نطاق واسع. وفيما يلي بعض التحديات الرئيسية التي قد تواجهها مراكز البيانات عند تشغيل أحمال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الطرق التي تعالج بها IBM TLS هذه التحديات: