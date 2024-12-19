تقرير إخباري لعام 2024: أهم قصص اختراق أمن البيانات والاتجاهات السائدة في المجال

مع اقتراب عام 2025، من المهم التفكير في التطورات والانتكاسات المختلفة التي حدثت في مجال الأمن السيبراني خلال العام الماضي. على الرغم من وجود العديد من التحسينات في تقنيات الأمن وزيادة الوعي بتهديدات الأمن السيبراني الناشئة، كان عام 2024 أيضاً تذكيراً صعباً بأن المعركة المستمرة ضد مجرمي الإنترنت لم تنته بعد.

لقد لخصنا أهم خمس قصص لاختراق أمن البيانات والاتجاهات السائدة في المجال لهذا العام، مع أهم النقاط الرئيسية التي يجب على كل مؤسسة أخذها في الاعتبار عند انتقالها إلى العام التالي.