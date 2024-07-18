10 مهام أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من أدائها لمحترفي التخطيط والتحليل المالي

ليس سرًا أن الذكاء الاصطناعي (AI) يغير طريقة عملنا في مجال التخطيط والتحليل المالي (FP&A). وهذا يحدث بالفعل إلى حد ما، ولكن يمكننا بسهولة أن نحلم بالعديد من الوظائف الأخرى التي يمكن أن يفعلها الذكاء الاصطناعي لنا.

معظم محترفي التخطيط والتحليل المالي منشغلون بالأعمال اليدوية التي تقلل من قدرتهم على إضافة قيمة إلى عملهم. وغالبًا ما يتسبب ذلك في إحباط المديرين الماليين وقادة الأعمال من عائد الاستثمار من فريق التخطيط والتحليل المالي. ومع ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد محترفي التخطيط والتحليل المالي على الارتقاء بعملهم.

تسارعت وتيرة التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل هائل في السنوات القليلة الماضية، وقد لا يعرف محترفو التخطيط والتحليل المالي حتى ما هو ممكن تحقيقه. حان الوقت لتوسيع أفق تفكيرنا والنظر في كيفية زيادة الاستخدامات المحتملة للذكاء الاصطناعي.

بينما أحلم بمزيد من الطرق التي يمكن أن يساعدنا بها الذكاء الاصطناعي، ركزت على المهام العملية التي يؤديها محترفو التخطيط والتحليل المالي اليوم. كما نظرت في مهام سير العمل المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التي يمكن تنفيذها بشكل واقعي خلال العام المقبل.