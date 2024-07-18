10 مهام أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من أدائها لمحترفي التخطيط والتحليل المالي

ليس سرًا أن الذكاء الاصطناعي (AI) يغير طريقة عملنا في مجال التخطيط والتحليل المالي (FP&A). وهذا يحدث بالفعل إلى حد ما، ولكن يمكننا بسهولة أن نحلم بالعديد من الوظائف الأخرى التي يمكن أن يفعلها الذكاء الاصطناعي لنا.
معظم محترفي التخطيط والتحليل المالي منشغلون بالأعمال اليدوية التي تقلل من قدرتهم على إضافة قيمة إلى عملهم. وغالبًا ما يتسبب ذلك في إحباط المديرين الماليين وقادة الأعمال من عائد الاستثمار من فريق التخطيط والتحليل المالي. ومع ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد محترفي التخطيط والتحليل المالي على الارتقاء بعملهم.
تسارعت وتيرة التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل هائل في السنوات القليلة الماضية، وقد لا يعرف محترفو التخطيط والتحليل المالي حتى ما هو ممكن تحقيقه. حان الوقت لتوسيع أفق تفكيرنا والنظر في كيفية زيادة الاستخدامات المحتملة للذكاء الاصطناعي.
بينما أحلم بمزيد من الطرق التي يمكن أن يساعدنا بها الذكاء الاصطناعي، ركزت على المهام العملية التي يؤديها محترفو التخطيط والتحليل المالي اليوم. كما نظرت في مهام سير العمل المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التي يمكن تنفيذها بشكل واقعي خلال العام المقبل.
هذه ليست قائمة رغبات قصيرة، ولكنها يجب أن تجعلنا جميعًا متحمسين لمستقبل التخطيط والتحليل المالي. اليوم، يقضي محترفو التخطيط والتحليل المالي وقتًا طويلاً في الأعمال اليدوية في جداول البيانات أو تحديثات لوحة المعلومات. طبق هذه القدرات، وستتمكن بسهولة من توفير عدة أيام كل شهر للعمل الذي يضيف قيمة.
أخيرًا، استخدم وقت فراغك الجديد لتنفيذ مهمة التخطيط والتحليل المالي المتمثلة في اتخاذ الخيارات الإستراتيجية الصحيحة في الشركة. كم عدد الشركات التي لديها فرق تخطيط وتحليل مالي تسهل عملية وضع الإستراتيجية؟ لم ألتقِ بأي منها حتى الآن.
ومع ذلك، مع إضافة قدرات الذكاء الاصطناعي، قد يصبح هذا حقيقة واقعة قريبًا. لنتناول بالتفصيل كيف يمكن لبعض القدرات الموجودة في قائمة الرغبات أن ترفع عملنا إلى مستوى إستراتيجي.
إذا كنت غير متأكد من أين تبدأ، حدد اليوم مهمة محددة تتوافق مع أي بند في قائمة الرغبات. ثم استكشف الأدوات المتاحة بالفعل داخل شركتك لأتمتة الإنتاج أو زيادته باستخدام الذكاء الاصطناعي.
إذا لم تكن هناك أدوات متاحة، فأنت بحاجة إلى بناء دراسة الجدوى من خلال التنسيق مع زملائك حول الاحتياجات الأكثر إلحاحًا وتقديمها إلى الإدارة.
بدلاً من ذلك، يمكنك تجربة IBM Planning Analytics على عملك مجانًا. وحين تنجح هذه الأدوات معك، يسهل نجاحها مع غيرك.
لا تفكر في الأمر أكثر من اللازم. ابدأ في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عملك اليومي اليوم. من الضروري استخدام هذه الأدوات كعوامل تمكين للارتقاء بالعمل الذي ننفذُه في مجال التخطيط والتحليل المالي. من أين ستبدأ؟
