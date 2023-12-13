التعاون للاستفادة من التقنيات العميقة والخبرة في صناعة تقنية المعلومات وفي المجال المتخصص لإنشاء مؤسسات الجيل التالي

IBM Consulting من أجل SAP اكتشف IBM Cloud من أجل SAP و IBM Power من أجل SAP
تُعدّ IBM الشريك الوحيد لدورة حياة المنتج الكاملة التي تقدم لعملاء SAP الاستشارات الشاملة وحلول التقنية، وتشمل التقنية السحابية الهجينة والأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام ™watsonx.

وباعتبار IBM شركة التقنية الوحيدة التي تتمتع بخبرات استشارية هائلة في مجال تخصص SAP، فإنها تتعاون مع SAP لإضافة قيمة للعميل طوال رحلته لاستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال: تحديد خرائط الرحلة بشكل مشترك، والابتكار المشترك للحلول، وتقديم رحلات التحول التي تدعم RISE. علاوة على ذلك، نجحت SAP في دمج تقنية watsonx في الحلول الخاصة بهم.

 مبادرة "شراكة توليد القيمة" الجديدة من IBM و SAP: تقديم الابتكار في مجال الأعمال وصناعة تقنية المعلومات في الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع

تم الإعلان عن مبادرة شراكة توليد القيمة الجديدة 1 في مايو 2024 والتي تتضمن قدرات جديدة للذكاء الاصطناعي وحلولاً سحابية خاصة بالصناعة يمكنها مساعدة العملاء على تحقيق كامل قيمة الأعمال الكامنة. كما أن النهج المشترك بين IBM و SAP فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والقائم على منظومة كاملة ومفتوحة، وعلى الثقة وعلى نماذج مفصلة حسب الغرض، يساعد على تمكين العملاء من تحسين نتائج الأعمال.

 تعرّف على المزيد حول حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية المبتكرة من IBM و SAP
أبرز نقاط الشراكة
الفائز بجائزتين من جوائز SAP Pinnacle لعام 2024

حصلت شركة IBM على جائزتين مرموقتين من SAP Pinnacle: إحداهما مقابل إنجاز SAP Business AI-Customer Value Creation والجائزة الأخرى مقابل Industry Cloud. أدت هذه الجوائز إلى جعل شركة IBM شريكًا عالي الأداء متميزًا في مساعدة العملاء على أن يصبحوا أفضل الشركات من ناحية الإدارة. وبذلك يرتفع إجمالي جوائز SAP Pinnacle التي حازتها IBM إلى 39 جائزة.
تم تنفيذ أكثر من 300 مشروع S/4HANA لـ SAP

نجحت IBM Consulting في تنفيذ أكثر من 300 مشروع S/4HANA لـ SAP خلال السنوات الخمس الماضية.

يساعدك ما يزيد عن 18000 مستشار معتمد من SAP على ترحيل تطبيقات تخطيط موارد المؤسسة (ERP) القديمة إلى التقنية السحابية بنجاح وإعادة تصميم العمليات لاستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة وإحداث تحول في التمويل بحيث يصبح ميزة تنافسية داخل عملك.

 اكتشف IBM Consulting من أجل SAP
عائد استثمار 212% على مدى 3 سنوات

عائد استثمار 212% على مدى 3 سنوات لمؤسسة مُركَّبة قائمة على العملاء الذين تمت مقابلتهم والذين يديرون بيئات SAP الخاصة بهم في IBM Cloud، وهي خدمة IaaS الوحيدة المعتمدة من SAP التي تقدم كلاً من مثيلات IBM Power و Intel x86 لعمليات نشر RISE باستخدام SAP و SAP NetWeaver.

 اكتشف IBM Cloud من أجل SAP
الخدمات المُدارة

تُعدّ شركة IBM أول مزود خدمات سحابية يقدم البنية التحتية وتحول الأعمال ومنصة الخدمات المدارة الشاملة "ManagePlus" لدعم الإنشاء والإدارة على أحمال التشغيل الخاصة بـ SAP وغير SAP.

 اقرأ ملخص الحل تعرّف على المزيد حول الخدمات التي تديرها SAP للتطبيقات وتخطيط موارد المؤسسات (ERP)
أكثر من 10000 عميل من عملاء SAP

في شراكتنا التي تزيد عن 50 عامًا، يثق أكثر من 10000 عميل من عملاء SAP في شركة IBM لتقديم وتشغيل أنظمة SAP الخاصة بهم باستخدام مجموعة واسعة من الحلول المصممة خصوصًا من أجل SAP عبر تقنيات IBM و IBM Consulting. حيث تقوم IBM Consulting ببناء ما يزيد عن 1000 حل مخصص من أجل SAP كل عام، كما تقدم SAP HANA خدماتها لـ 4800 عميل على خوادم IBM Power.
SAP و ®Red Hat

يُعدّ Red Hat Enterprise Linux نظام التشغيل المفضل لصافي الأعمال الجديدة لعمليات نشر حلول RISE باستخدام SAP. توفر IBM و Red Hat التأسيس والأدوات المثالية لبناء التقنية السحابية الهجينة. تركز عروضنا المشتركة القائمة على مجموعة حلولنا على تحسين تقنية المعلومات، والتكامل الرشيق، والبنية التحتية السحابية الهجينة، وتطوير التطبيقات السحابية الأصلية والأتمتة، وكلها تُعدّ عناصر جاهزة لبيئات SAP الحالية والمستقبلية.

 أخبار SAP: تعمل SAP و Red Hat على تعميق شراكتهما معًا تعرّف على المزيد حول حلول Red Hat Enterprise Linux من أجل SAP

تسريع النتائج

Consulting الذكاء الاصطناعي التوليدي - watsonx IBM Cloud خوادم IBM Power الأتمتة الأمان

الموارد

تحقيق تحسينات على مستوى المؤسسة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بـ SAP
الخطوط الجوية اليابانية

تحسين الكفاءة التشغيلية مع SAP: تتعاون الخطوط الجوية اليابانية مع IBM Consulting لثقتها في قدرة IBM على توفير كفاءات بشرية منتقاة ممن يتميزون بالخبرة الكاملة في ترحيل SAP S/4HANA.

 ابتكارات لبناء الشراكة القوية بين IBM و SAP AI

تتعاون IBM مع SAP لتطوير حلول ذكاء اصطناعي جديدة للسلع الاستهلاكية المعبأة وصناعات البيع بالتجزئة.

 Water Corporation

تقوم شركة Water Corporation بتحديث بنية SAP لديها لتحقيق وفورات تحفزها الأتمتة باستخدام كلٍ من Red Hat Ansible Lightspeed و IBM watsonx.

الخطوات التالية

توفر شركة IBM للمؤسسات حلولاً شاملة لبيئات SAP الموجودة لدى هذه المؤسسات؛ للوصول إلى تجارب عمل ثرية جدًا بالميزات وموحَّدة ومخصصة حسب الاحتياجات وتركز على النتائج في SAP بما يفيد الموظفين والعملاء على حد سواء. تعرّف على المزيد واستكشف كيفية استخدام العملاء لحلول IBM في أنحاء العالم.

 اكتشف IBM Consulting من أجل SAP اكتشف IBM Cloud من أجل SAP
المزيد من الطرق للاستكشاف IBM Power من أجل SAP