التعاون للاستفادة من التقنيات العميقة والخبرة في صناعة تقنية المعلومات وفي المجال المتخصص لإنشاء مؤسسات الجيل التالي
وباعتبار IBM شركة التقنية الوحيدة التي تتمتع بخبرات استشارية هائلة في مجال تخصص SAP، فإنها تتعاون مع SAP لإضافة قيمة للعميل طوال رحلته لاستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال: تحديد خرائط الرحلة بشكل مشترك، والابتكار المشترك للحلول، وتقديم رحلات التحول التي تدعم RISE. علاوة على ذلك، نجحت SAP في دمج تقنية watsonx في الحلول الخاصة بهم.
تم الإعلان عن مبادرة شراكة توليد القيمة الجديدة 1 في مايو 2024 والتي تتضمن قدرات جديدة للذكاء الاصطناعي وحلولاً سحابية خاصة بالصناعة يمكنها مساعدة العملاء على تحقيق كامل قيمة الأعمال الكامنة. كما أن النهج المشترك بين IBM و SAP فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والقائم على منظومة كاملة ومفتوحة، وعلى الثقة وعلى نماذج مفصلة حسب الغرض، يساعد على تمكين العملاء من تحسين نتائج الأعمال.
حصلت شركة IBM على جائزتين مرموقتين من SAP Pinnacle: إحداهما مقابل إنجاز SAP Business AI-Customer Value Creation والجائزة الأخرى مقابل Industry Cloud. أدت هذه الجوائز إلى جعل شركة IBM شريكًا عالي الأداء متميزًا في مساعدة العملاء على أن يصبحوا أفضل الشركات من ناحية الإدارة. وبذلك يرتفع إجمالي جوائز SAP Pinnacle التي حازتها IBM إلى 39 جائزة.
نجحت IBM Consulting في تنفيذ أكثر من 300 مشروع S/4HANA لـ SAP خلال السنوات الخمس الماضية.
يساعدك ما يزيد عن 18000 مستشار معتمد من SAP على ترحيل تطبيقات تخطيط موارد المؤسسة (ERP) القديمة إلى التقنية السحابية بنجاح وإعادة تصميم العمليات لاستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة وإحداث تحول في التمويل بحيث يصبح ميزة تنافسية داخل عملك.
عائد استثمار 212% على مدى 3 سنوات لمؤسسة مُركَّبة قائمة على العملاء الذين تمت مقابلتهم والذين يديرون بيئات SAP الخاصة بهم في IBM Cloud، وهي خدمة IaaS الوحيدة المعتمدة من SAP التي تقدم كلاً من مثيلات IBM Power و Intel x86 لعمليات نشر RISE باستخدام SAP و SAP NetWeaver.
تُعدّ شركة IBM أول مزود خدمات سحابية يقدم البنية التحتية وتحول الأعمال ومنصة الخدمات المدارة الشاملة "ManagePlus" لدعم الإنشاء والإدارة على أحمال التشغيل الخاصة بـ SAP وغير SAP.
في شراكتنا التي تزيد عن 50 عامًا، يثق أكثر من 10000 عميل من عملاء SAP في شركة IBM لتقديم وتشغيل أنظمة SAP الخاصة بهم باستخدام مجموعة واسعة من الحلول المصممة خصوصًا من أجل SAP عبر تقنيات IBM و IBM Consulting. حيث تقوم IBM Consulting ببناء ما يزيد عن 1000 حل مخصص من أجل SAP كل عام، كما تقدم SAP HANA خدماتها لـ 4800 عميل على خوادم IBM Power.
يُعدّ Red Hat Enterprise Linux نظام التشغيل المفضل لصافي الأعمال الجديدة لعمليات نشر حلول RISE باستخدام SAP. توفر IBM و Red Hat التأسيس والأدوات المثالية لبناء التقنية السحابية الهجينة. تركز عروضنا المشتركة القائمة على مجموعة حلولنا على تحسين تقنية المعلومات، والتكامل الرشيق، والبنية التحتية السحابية الهجينة، وتطوير التطبيقات السحابية الأصلية والأتمتة، وكلها تُعدّ عناصر جاهزة لبيئات SAP الحالية والمستقبلية.
تحسين الكفاءة التشغيلية مع SAP: تتعاون الخطوط الجوية اليابانية مع IBM Consulting لثقتها في قدرة IBM على توفير كفاءات بشرية منتقاة ممن يتميزون بالخبرة الكاملة في ترحيل SAP S/4HANA.
تتعاون IBM مع SAP لتطوير حلول ذكاء اصطناعي جديدة للسلع الاستهلاكية المعبأة وصناعات البيع بالتجزئة.
تقوم شركة Water Corporation بتحديث بنية SAP لديها لتحقيق وفورات تحفزها الأتمتة باستخدام كلٍ من Red Hat Ansible Lightspeed و IBM watsonx.
توفر شركة IBM للمؤسسات حلولاً شاملة لبيئات SAP الموجودة لدى هذه المؤسسات؛ للوصول إلى تجارب عمل ثرية جدًا بالميزات وموحَّدة ومخصصة حسب الاحتياجات وتركز على النتائج في SAP بما يفيد الموظفين والعملاء على حد سواء. تعرّف على المزيد واستكشف كيفية استخدام العملاء لحلول IBM في أنحاء العالم.