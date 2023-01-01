تمتد العلاقة بين IBM وSamsung لعقود، حيث كانت الشركتان شريكتين وعميليتين ومبتكرتين معًا.

استكشف IBM Consulting مع Samsung استكشف الحلول المشتركة بين IBM وSamsung
تعاون مفتوح وآمن ومبتكر 

تركز الشراكة بين ®IBM وSamsung على تحقيق نجاح دائم للعملاء من خلال:

  • التعاون في مجال البحوث الرائدة
  • المشاركة في تصميم حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي
  • توحيد حلول السحابة والشبكة والجهود البشرية لإكمال الجزء الأخير من عملية التحول التكنولوجي 
أبرز نقاط الشراكة
المرتبة الأولى والثانية في براءات الاختراع الأمريكية لعام 2023

تتمتع Samsung وIBM بتاريخ مثمر من الابتكار، ينعكس في ريادتهما لبراءات الاختراع السنوية. فالتعاون بين IBM وSamsung يعني شراكة مع اثنتين من أكثر الشركات ابتكارًا في العالم، بفضل الموارد المشتركة التي لها القدرة على حل أكثر التحديات المؤسسية إلحاحًا.

شريك Foundry

تُصنِّع Samsung Foundry معالجات IBM Telum® II ومعالجات IBM Spyre Accelerators الجديدة للجيل القادم من أنظمة ®IBM Z.  

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أكثر من 3 ملايين

عدد أجهزة Samsung المحمولة التي تديرها          ®IBM  MaaS360   بدءًا من الربع الثاني من عام2024.

تعرّف على المزيد حول MaaS360
الشركة الداعمة لمبادرة Call for Code

شركة Samsung Electronics America هي الشركة الداعمة لمبادرة Call for Code لعام 2024، وهي مبادرة للمطورين تهدف إلى تحسين الوصول العادل إلى الاحتياجات الأساسية من خلال ابتكار حلول مع ™IBM watsonx.

اقرأ المزيد (هذا الرابط موجود خارج موقع ibm.com)

حلول مجمعة

تجربة القوى العاملة Zero Touch Mobility + watsonx الأمان على الحافة
الأخبار

اطلع على آخر الأخبار والتحديثات والإعلانات الخاصة بشركتي IBM وSamsung.

ابتكارات معالج IBM الجديد لتسريع الذكاء الاصطناعي على أنظمة IBM Z المركزية من الجيل التالي تعلن Samsung Electronics عن نجاح بناء بنية CXL التحتية الأولى في مجالها المعتمدة من ®Red Hat

الموارد

تعرف على المزيد عن مدى تعاون IBM وSamsung اليوم باستخدام هذا الدليل التفاعلي
Samsung Electronics ومستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي أهمية الثقة في الذكاء الاصطناعي التوليدي مع Samsung SDS America
الخطوات التالية

اتبع نهجًا قائمًا على البيانات وموجهًا بالتصميم لتحويل التجربة مع ®IBM iX، شريكك العالمي لتصميم التجربة ضمن ®IBM Consulting.

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