لأكثر من 24 عامًا، كانت IBM أحد شركاء Salesforce الموثوق بهم.

مع تزايد دور Salesforce في العمليات اليومية للمؤسسات، تقدِّم IBM إلى منظومة Salesforce مزيجًا مثاليًا من التوجيه الاستراتيجي المرتكز على النتائج، والتصميم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والخبرة التقنية لتحقيق نتائج نوعية لعملائنا المشتركين.