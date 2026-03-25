توسيع نطاق تأثير الذكاء الاصطناعي وتسريعه باستخدام البيانات الموثوق بها وwatsonx. متاح الآن على AWS.
دمج الذكاء في عمليات أعمالك باستخدام watsonx، مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي التي تُسهم في تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات الأساسية لتعزيز الإنتاجية.
استوديو ذكاء اصطناعي بمستوى المؤسسات مصمم لمساعدة مطوري الذكاء الاصطناعي على بناء حلول الذكاء الاصطناعي.
مستودع بحيرة البيانات الهجين والمفتوح لتشغيل الذكاء الاصطناعي والتحليلات باستخدام جميع بياناتك في أي مكان.
مجموعة أدوات شاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر والامتثال، ودورة حياة الذكاء الاصطناعي بالكامل.
حل جاهز للمؤسسات يساعد على إنشاء ونشر وإدارة مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات ومهام سير العمل.
يُتيح watsonx.data للمؤسسات توسيع التحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام مخزن بيانات مخصص للأغراض، مبني على بنية مخزن بيانات هجينة ومفتوحة، ومدعومة بالاستعلام، والحوكمة، وصيغ بيانات مفتوحة للوصول والمشاركة.
تحديث وبناء تطبيقات جديدة مصممة للسحابة باستخدام IBM Db2 على AWS. إعداد قاعدة بيانات Db2 وتشغيلها وتوسيع نطاقها على Amazon RDS ببضع نقرات فقط.
تتطلب أعباء العمل ذات المهام الحساسة توافرًا مستمرًا على نطاق واسع. التخلص من فترات التعطل غير المخطط لها ودعم عدد أكبر من المستخدمين باستخدام IBM Db2 pureScale على AWS.
يُعَد Db2 Warehouse مستودع بيانات سحابيًا مُدارًا بالكامل ومرنًا، يلبي أهدافك من حيث التكلفة والأداء لأعباء العمل المستمرة، ومصممًا لتوسيع التحليلات التشغيلية، وذكاء الأعمال، وأعباء العمل المختلطة. مشاركة البيانات لأغراض الذكاء الاصطناعي وتحسين أعباء العمل من حيث الأداء مقابل التكلفة عبر watsonx.data integration على AWS.
يُعَد IBM Netezza Performance Server مستودع بيانات سحابيًا مُدارًا بالكامل ومرنًا، ومصممًا لتشغيل التحليلات المتقدمة وذكاء الأعمال وأعباء عمل التعلم الآلي مع التحكم في التكاليف عبر التوسع المرن المدعوم بالذكاء الاصطناعي. مشاركة البيانات لأغراض الذكاء الاصطناعي وتحسين أعباء العمل من حيث الأداء مقابل التكلفة عبر watsonx.data integration على AWS.
نشر بنية نسيج البيانات مع IBM وAWS لدمج جميع بيانات مؤسستك وتحقيق نتائج أعمال أفضل.
يُتيح IBM Cloud Pak for Data على AWS حوكمة قوية والوصول إلى بيانات عالية الجودة لمن يحتاجها، مع إخفاء البيانات الحساسة.
يساعد IBM Cloud Pak for Data على AWS على بناء ذكاء اصطناعي موثوق به يوفر شفافية حول جودة البيانات ونماذج التعلم الآلي ودورة حياتها.
يُتيح هذا الحل المتكامل والمُدار بالكامل للمؤسسات التخلص من جداول البيانات المعرضة للأخطاء، واكتساب المرونة، وتحسين التخطيط وإعداد الميزانيات والتنبؤ عبر المؤسسة.
يحصل 9 ملايين عميل على توصيات مخصصة من خلال تحليل الارتباط باستخدام Db2 Warehouse على AWS
يتجاوز تعاوننا مجرد إتاحة تقنيات IBM على AWS. فنحن نتعاون عبر جميع طبقات منظومة الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والبيانات والأتمتة، التي تندمج بسلاسة مع البيئات الحالية وتساعد العملاء على مضاعفة استثماراتهم وتعزيز الإنتاجية.
تمكِّن مجموعة حلول قواعد البيانات بنموذج SaaS من IBM على Amazon Web Services (AWS) المؤسسات من توسيع التطبيقات والتحليلات والذكاء الاصطناعي عبر بيئة السحابة الهجينة.
باستخدام منصة IBM المتكاملة بالكامل للبيانات والذكاء الاصطناعي على AWS، يمكن للمؤسسات تسريع التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
شركتا ®IBM و AWS تجمعهما شراكة ثنائية وطيدة تعود بالنفع على الشركات الاستشارية وشركات تكامل الأنظمة وموزعي منتجات شركة IBM وبائعيها المعتمدين، وتُمكّن العملاء من اختيار كيفية شراء حلولنا المشتركة وتنفيذها.