تعزيز سرعة نتائج الذكاء الاصطناعي والوصول إلى وحدة معالجة الرسوميات NVIDIA بمزيد من البيانات وتسريع الوصول العالمي
أصبح نظام IBM Storage Scale System 6000 الآن شريكًا معتمدًا من NVIDIA Cloud Partner (NCP) لأنظمة HGX H100/H200/B200، ما يوفر عمليات إدخال/إخراج عالية الأداء وقابلة للتوسع لأعباء عمل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والاستدلال الكثيفة في السحابة.
لتحقيق أقصى أداء للذكاء الاصطناعي، يدعم نظام Storage Scale System 6000 تقنية NVIDIA GPUDirect Storage، ما يُتيح مسار بيانات مباشرًا بين ذاكرة وحدة معالجة الرسومات (GPU) ووحدات تخزين NVMe أو NVMe-oF. ويؤدي هذا إلى زيادة العوائق في وحدة المعالجة المركزية وذاكرة DRAM، ما يضمن وصولًا أسرع للبيانات في أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.
تم تصميم IBM Storage Scale لدعم الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والتحليلات، حيث يوفر تخزينًا معرّفًا بالبرمجيات للملفات والكائنات، بينما تم تحسين نسخته المادية، Storage Scale System، لتناسب البيئات متعددة وحدات معالجة الرسومات (GPU) المدعومة بمنصة NVIDIA HGX. يُسهم هذا التكامل السلس في تسريع عمليات الذكاء الاصطناعي والمحاكاة المعقدة ومعالجة مجموعات البيانات الضخمة.
يتم استخدام نسبة ضئيلة جدًا من بيانات المؤسسات في تدريب النماذج اللغوية الكبيرة التي تدعم روبوتات المحادثة ومساعدي الذكاء الاصطناعي الآخرين، ما يَحُدّ من قيمتها التجارية. تُعالج قدرات التخزين المُدرك للمحتوى في IBM Storage Scale هذا التحدي من خلال استخلاص المعنى الدلالي الكامن داخل البيانات غير المنظمة، بحيث يتمكن مساعدو الذكاء الاصطناعي من توليد إجابات أكثر ذكاءً تلقائيًا.
إنشاء بنية تحتية مستدامة ومنخفضة الطاقة وعالية الأداء، تتميز بالمرونة لدعم أعباء العمل المتزامنة المتعددة.
إنشاء سلسلة توريد معلومات مخصصة للذكاء الاصطناعي مع توفير المرونة للوصول إلى مصادر بيانات متعددة عبر منصة متوازية عالية الأداء.
إنشاء سحابة هجينة مفتوحة تعمل على تحديث البنية التحتية من خلال توحيد البيانات عالميًا من الحافة إلى السحابة.
استفِد من منصة قابلة للتوسع لتخزين معرّف بالبرامج للملفات والكائنات، وهذه المنصة مصمَّمة لأعباء عمل الحوسبة عالية الأداء والتعلّم الآلي والذكاء الاصطناعي.
استفِد من الاعتماد على الذاكرة الوميضية فقط والحوسبة المرنة الهجينة ووحدات بناء التخزين لإنشاء مجموعات عالية الأداء لبرنامج IBM Storage Scale في بنية تقنية معلومات مستدامة.
جرِّب أسهل طريقة لنشر تطبيقات OpenShift والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في watson.x، مع دمج سلس بين المحاكاة الافتراضية والنقل بالحاويات.
تحقيق قيمة أسرع للبيانات من خلال منصة تخزين موحَّدة تجمع خدمات البيانات على شكل ملفات وكتل وكائنات، وتتكامل مع استثمارات تكنولوجيا المعلومات الحالية.
تعرَّف على كيفية الاستفادة من حلول IBM Storage لتحديث أعمالك لتلائم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي دون التأثير في الجودة.