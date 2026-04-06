فئة منتجات CEO هي مجموعة من عناصر المنتجات التي تقدمها IBM على أساس لكل مستخدم CEO، وتخضع لقواعد اكتساب محددة تشمل شرط الحد الأدنى لعدد المستخدمين المبدئي (يختلف الحد الأدنى حسب فئة منتجات CEO).

بالنسبة إلى أول فئة منتجات CEO للعميل (الرئيسية)، يجب أن يكون العميل:

حاصلًا على حقوق ترخيص المستخدمين لجميع المستخدمين في مؤسسته الذين تم تعيين جهاز لهم يمكنه نسخ أو استخدام أو توسيع استخدام أي منتج ضمن فئة منتجات CEO (ويُشار إليهم باسم CEO User).

خاضعًا لشرط الحد الأدنى لعدد المستخدمين المبدئي لفئة منتجات CEO المعنية.

بالنسبة إلى فئات منتجات CEO الإضافية للعميل، يجب أن يكون العميل:

حاصلًا على العميل الحصول على حقوق الترخيص لكل فئة منتجات CEO إضافية، لجميع المستخدمين الذين يستخدمون أي مكون منتج ضمن فئة منتجات CEO، سواء لعدد المستخدمين نفسه أو لعدد أقل من المستخدمين مقارنةً بالفئة الأساسية (Primary CEO Product Category).

لا يزال خاضعًا لمتطلبات الحد الأدنى لعدد المستخدمين المبدئي لفئة منتجات CEO المعنية.

أي تثبيت لأي برنامج ضمن فئة منتجات CEO يمكن استخدامه فقط من قِبل المستخدمين الذين تم الحصول على تراخيص لهم.

يجب الحصول على جميع البرامج المستخدمة على جهاز المستخدم النهائي للوصول إلى برنامج على الخادم من نفس فئة منتجات CEO التي ينتمي إليها البرنامج على الخادم.

يمكن للعملاء الحصول على الاستحقاقات مباشرةً من IBM أو من خلال شركاء أعمال IBM.

تشمل حقوق الترخيص استخدام جميع المنتجات في فئة منتجات CEO واشتراك ودعم البرمجيات للأشهر الـ 12 الأولى. تتوفر عمليات تجديد اشتراك ودعم البرمجيات للسنوات اللاحقة.

يُرجى الملاحظة: عندما يكون المنتج العنصر:

مضافًا إلى فئة منتجات CEO موجودة، يحق لجميع العملاء المرخّصين لتلك الفئة ممن لديهم اشتراك Software Subscription and Support نشط الاستفادة من العنصر المضاف.

تم استبداله بمنتج آخر، يحق لجميع العملاء المرخَّصين لفئة منتجات CEO والذين لديهم Software Subscription and Support نشط وقت الاستبدال الحصول على العنصر البديل.

تمت إزالته من فئة منتجات CEO القائمة، يمكن للعملاء المرخَّصين لتلك الفئة الاستمرار في استخدام العنصر إما بالإصدار/النسخة المتوفرة عند وقت إزالته من CEO Product Category، أو بالإصدار/النسخة التي قام العميل بتنزيلها قبل انتهاء تغطية Software Subscription and Support للفئة، أيهما أسبق. في كِلتا الحالتين، لا يمكن زيادة عدد مستخدمي العنصر المحذوف عن العدد المرخَّص له عند وقت إزالة العنصر من CEO Product Category.

يُرجى الرجوع إلى IBM Passport Advantage أو إلى اتفاقية IBM Passport Advantage Express، حسب الحالة، للاطِّلاع على الشروط المتعلقة بفئات منتجات CEO.