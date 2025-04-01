توفير الأمان، والخصوصية، والخصوصية على نطاق واسع كجزء من البنية التحتية السحابة على مستوى المؤسسة. يمكّن IBM z15 السحابة السحابة الأصلية من تقديم خدمات السحابة الأصلية مع توسيع نطاق قيمة البيانات والتطبيقات. حتى تتمكن من الوصول إلى السوق بشكل أسرع، مع تجنب مخاطر أمان السحابة وتحديات الترحيل المعقدة.
IBM z15 قدم تقنية الاسترداد الفوري IBM zSystemsإلى ™. يُستعاض عن ™IBM z16 بالمعلوما ت التكنولوجية z16.
تعرف على الكيفية التي يتطلب بها التحويل الرقمي سرعة ومرونة في التحويل الرقمي مع التكامل مع أنظمة حساس للسجلات المحلية.
قم ببناء خدمات رقمية وخدمات الذكاء الاصطناعي-التفاعلية التي يتم تطويرها - ونشرها - في أي مكان في السحابة الخاصة بك.
قم بحماية بياناتك والتطبيق، وإدارة الخصوصية حسب السياسة، عبر النظام البنائي الخاص بك.
عزل أحمال التشغيل على نطاق واسع، والحماية من الهجمات، وتقديم خدمة مستمرة، والتخفيف من فترة التعطل.
احصل على نظام z15 لأي حجم عمل، متاح من خلال نظام ، سواء كان عام أو خاص أو سحابة هجينة.
اجعل تحديث التطبيق أمرًا سهلاً حتى يظل عملك محدثًا.
احصل على قدر أكبر من المرونة وقابلية النقل والاتساق عند تطوير خدمات رقمية وخدمات رقمية جديدة وخدمات الذكاء الاصطناعي-التقنية.
تمكين التشفير الشامل للبيانات أثناء الطيران وفي السكون لتبسيط التشفير بشكل كبير وتقليل التكاليف.
إلغاء سعة نظام القفل لتوفير استرداد أسرع، وتقليل نقاط الفشل وبناء عمليات تشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
IBM Z موثوق به من قِبل الشركات من جميع الأحجام، ويمكن لـ IBM z15 إتاحة الموارد عند الطلب وتسريع وقت التنفيذ لمختلف أحمال التشغيل.
IBM يمكّن التنفيذ الآمن من عزل أحمال التشغيل مع التفصيل والنطاق لضمان حماية الخدمات من طرف إلى طرف.
مواصفات المنتج
IBM z15 T01 متعدد الإطارات IBM Z15 T01
IBM z15 T02 إطار واحد T02
الحد الأقصى لأعداد المحركات
190
65
الحد الأقصى لأعداد الأدراج
4
2
الحد الأقصى لأعداد أدراج الإدخال والإخراج
12
3
عدد الإطارات
1 إلى 4
1
الاشتراك في الموقع مع التخزين/التبديل
لا يوجد
لا يوجد
التردد
5.2 جيجا هرتز
4.6 جيجا هرتز
الذاكرة القصوى
40 تيرابايت
16 تيرابايت
المقاسات
34 و71 و108 و145 و190
4 و13 و21 و31 و65
أوراق المواصفات
جولة تفاعلية
الأدلة التقنية
احمِ استثمارك IBM zSystems بالدعم والخدمات للحفاظ على تشغيل نظامك على النحو الأمثل.
انظر نموذجنا المرن لـ ®أبسط وأكثر اقتصاداً IBM zSystems التسعير المرن.
تمكين عمليات التطوير السريعة والمنتجة باستمرار عبر المؤسسة.
تسريع عملية التطوير مع خفض التكاليف وتحسين جودة المنتج.
يستخدم البنك البرازيلي مرونة IBM Z للتعامل مع 1.5 مليار معاملة شهرية.
يكسب مقدم الخدمات المالية أمن البيانات وراحة البال لعملاء الخدمات المصرفية بالتجزئة.
تستخدم شركة الاستشارات الحاسوبية IBM Z لـ الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات للارتقاء بمستوى سحابة هجينة أحمال التشغيل.
يستخدم أحد أكبر البنوك في جمهورية أيرلندا مرونة IBM Z لتقديم خدمات مصرفية مفتوحة ووظائف جديدة.
تستفيد شركة مصرفية قابضة من مركز التكامل الرقمي Z Integration Hub لتقديم نتائج أعمال أكثر دقة وتجربة مستخدم أفضل.
فهم كيفية تثبيت وتهيئة وصيانة أنظمة IBM z15 (نوعي الماكينات 8561 و8562).
فهم سريع لميزة ووظائف وخيارات الاتصال المتوفرة مع IBM z16m و IBM z15 و IBM z14.
استكشف الإجابات على الأسئلة المتداولة حول IBM z15.
تعرف على كيفية تحقيق توفير يصل إلى 30% من خلال الترقية إلى IBM z15.
قم بتسريع عملية التحول في بيئتك IBM Z مع خبير الموارد والتوجيه والقدرات.
استعد للعمل بشكل أسرع أثناء فترة التعطل المخطط لها أو غير المخطط لها.
تسريع سرعة اتخاذ القرار، والحماية من التهديدات في جميع أنحاء عملك وتحديث سحابة هجينة.
يمكنك تقليل تكاليف الطاقة والبصمة الكربونية مع زيادة الأداء وحماية البيانات ورضا العملاء.
تسريع تحديث التطبيق العملي واتخاذ نهج موحد لتكنولوجيا المعلومات الأتمتة على IBM zSystems التقنية.
أنظمة التخزين الأسرع والأكثر موثوقية وأمانًا لأنظمة IBM zSystems و IBM ®Power.
قم بتضمين التقنيات التقنية الجديدة مثل Java و Python بشكل فعال من حيث التكلفة في محفظة تطبيقاتك باستخدام ZIIPs.
قم بتسريع عملية التحول الرقمي من خلال التطبيق العملي الذي يزيد من الإنتاجية ويقلل من المخاطر.