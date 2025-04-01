IBM z15
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IBM z15 الخادم

توفير الأمان، والخصوصية، والخصوصية على نطاق واسع كجزء من البنية التحتية السحابة على مستوى المؤسسة. يمكّن IBM z15 السحابة السحابة الأصلية من تقديم خدمات السحابة الأصلية مع توسيع نطاق قيمة البيانات والتطبيقات. حتى تتمكن من الوصول إلى السوق بشكل أسرع، مع تجنب مخاطر أمان السحابة وتحديات الترحيل المعقدة.

IBM z15 قدم تقنية الاسترداد الفوري IBM zSystemsإلى ™. يُستعاض عن ™IBM z16 بالمعلوما ت التكنولوجية z16.

 
سحابة هجينة الأتمتة

تعرف على الكيفية التي يتطلب بها التحويل الرقمي سرعة ومرونة في التحويل الرقمي مع التكامل مع أنظمة حساس للسجلات المحلية.
الموارد المميزة قراءة سحابة هجينة الآمنة للمبتدئين الكتاب الإلكتروني تصفح الموقع IBM Z و السحابة تحديث الموارد المركز
المزايا
السحابة الأصلية

قم ببناء خدمات رقمية وخدمات الذكاء الاصطناعي-التفاعلية التي يتم تطويرها - ونشرها - في أي مكان في السحابة الخاصة بك.
التشفير في كل مكان

قم بحماية بياناتك والتطبيق، وإدارة الخصوصية حسب السياسة، عبر النظام البنائي الخاص بك.
المرونة الإلكترونية

عزل أحمال التشغيل على نطاق واسع، والحماية من الهجمات، وتقديم خدمة مستمرة، والتخفيف من فترة التعطل.
الحوسبة المرنة

احصل على نظام z15 لأي حجم عمل، متاح من خلال نظام ، سواء كان عام أو خاص أو سحابة هجينة.
تحديث التطبيقات

اجعل تحديث التطبيق أمرًا سهلاً حتى يظل عملك محدثًا.
ميزة السحابة الأصلية للمطورين

احصل على قدر أكبر من المرونة وقابلية النقل والاتساق عند تطوير خدمات رقمية وخدمات رقمية جديدة وخدمات الذكاء الاصطناعي-التقنية.

 مشاهدة الفيديو (02:30) مهمة حساسية التشفير المنتشر في التشفير

تمكين التشفير الشامل للبيانات أثناء الطيران وفي السكون لتبسيط التشفير بشكل كبير وتقليل التكاليف.

 تجارة التشفير المنتشر دورة التشغيل المطلقة مع الاسترداد الفوري

إلغاء سعة نظام القفل لتوفير استرداد أسرع، وتقليل نقاط الفشل وبناء عمليات تشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

 مشاهدة الفيديو (02:17) حوسبة مرنة لأي عمل تجاري

IBM Z موثوق به من قِبل الشركات من جميع الأحجام، ويمكن لـ IBM z15 إتاحة الموارد عند الطلب وتسريع وقت التنفيذ لمختلف أحمال التشغيل.

 مشاهدة الفيديو (01:45) عزل أحمال التشغيل المعزولة

IBM يمكّن التنفيذ الآمن من عزل أحمال التشغيل مع التفصيل والنطاق لضمان حماية الخدمات من طرف إلى طرف.

 استكشف التنفيذ الآمن من IBM
مقارنة المنتج

اختر من بين تكوينين من تكوينات IBM z15.

مواصفات المنتج

IBM z15 T01 متعدد الإطارات IBM Z15 T01

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IBM z15 T02 إطار واحد T02

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الحد الأقصى لأعداد المحركات

190

65

الحد الأقصى لأعداد الأدراج

4

2

الحد الأقصى لأعداد أدراج الإدخال والإخراج

12

3

عدد الإطارات

1 إلى 4

1

الاشتراك في الموقع مع التخزين/التبديل

لا يوجد

لا يوجد

التردد

5.2 جيجا هرتز

4.6 جيجا هرتز

الذاكرة القصوى

40 تيرابايت

16 تيرابايت

المقاسات

34 و71 و108 و145 و190

4 و13 و21 و31 و65

أوراق المواصفات

 المزيد من المواصفات المزيد من المواصفات

جولة تفاعلية

 جولة في المنتج ثلاثي الأبعاد جولة في المنتج ثلاثي الأبعاد

الأدلة التقنية

 الدليل الفني الدليل الفني

احمِ استثمارك IBM zSystems بالدعم والخدمات للحفاظ على تشغيل نظامك على النحو الأمثل.

حماية استثمارك (PDF)

انظر نموذجنا المرن لـ ®أبسط وأكثر اقتصاداً IBM zSystems التسعير المرن.

استكشف التسعير المصمم خصيصاً حسب الطلب

دراسات الحالة

ستيت فارم

تمكين عمليات التطوير السريعة والمنتجة باستمرار عبر المؤسسة.

بنك بي إن بي باريبا

تسريع عملية التطوير مع خفض التكاليف وتحسين جودة المنتج.

يستخدم البنك البرازيلي مرونة IBM Z للتعامل مع 1.5 مليار معاملة شهرية.

يكسب مقدم الخدمات المالية أمن البيانات وراحة البال لعملاء الخدمات المصرفية بالتجزئة.
نظام APIS لتكنولوجيا المعلومات

تستخدم شركة الاستشارات الحاسوبية IBM Z لـ الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات للارتقاء بمستوى سحابة هجينة أحمال التشغيل.

يستخدم أحد أكبر البنوك في جمهورية أيرلندا مرونة IBM Z لتقديم خدمات مصرفية مفتوحة ووظائف جديدة.
M&T بنك

تستفيد شركة مصرفية قابضة من مركز التكامل الرقمي Z Integration Hub لتقديم نتائج أعمال أكثر دقة وتجربة مستخدم أفضل.

المنتج المراجعات المراجعات

الموارد إعداد إعداد تهيئة IBM z15

فهم كيفية تثبيت وتهيئة وصيانة أنظمة IBM z15 (نوعي الماكينات 8561 و8562).

IBM zSystems المصفوفة الوظيفية

فهم سريع لميزة ووظائف وخيارات الاتصال المتوفرة مع IBM z16m و IBM z15 و IBM z14.

 IBM z15 الأسئلة الشائعة

استكشف الإجابات على الأسئلة المتداولة حول IBM z15.

 الترقية والحفظ

تعرف على كيفية تحقيق توفير يصل إلى 30% من خلال الترقية إلى IBM z15.

 IBM Z ومركز تحديث السحابة السحابة

قم بتسريع عملية التحول في بيئتك IBM Z مع خبير الموارد والتوجيه والقدرات.

 الاسترداد الفوري

استعد للعمل بشكل أسرع أثناء فترة التعطل المخطط لها أو غير المخطط لها.
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 IBM Z and Cloud Modernization Stack

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قم بتضمين التقنيات التقنية الجديدة مثل Java و Python بشكل فعال من حيث التكلفة في محفظة تطبيقاتك باستخدام ZIIPs.

 IBM Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI)

قم بتسريع عملية التحول الرقمي من خلال التطبيق العملي الذي يزيد من الإنتاجية ويقلل من المخاطر.
اتخذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يجلب IBM z15 الأمان والخصوصية والخصوصية ومرونة إلى سحابة هجينة.

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