توفير الأمان، والخصوصية، والخصوصية على نطاق واسع كجزء من البنية التحتية السحابة على مستوى المؤسسة. يمكّن IBM z15 السحابة السحابة الأصلية من تقديم خدمات السحابة الأصلية مع توسيع نطاق قيمة البيانات والتطبيقات. حتى تتمكن من الوصول إلى السوق بشكل أسرع، مع تجنب مخاطر أمان السحابة وتحديات الترحيل المعقدة.

IBM z15 قدم تقنية الاسترداد الفوري IBM zSystemsإلى ™. يُستعاض عن ™IBM z16 بالمعلوما ت التكنولوجية z16.