تبسيط المراقبة وإدارة أداء IBM CICS Transaction Server for z/OS وCICS Transaction Gateway for z/OS باستخدام معارف المشكلات وتحليل عميق للأسباب الأساسية
®IBM Z® OMEGAMON® AI for CICS هي أداة مراقبة توفر معارف تاريخية ولحظية حول أداء أنظمة CICS Transaction Server و CICS Transaction Gateway . تُعد هذه الأداة جزءًا من مجموعة منتجات البرمجيات OMEGAMON.
تتيح أداة IBM Z OMEGAMON AI for CICS لمبرمجي الأنظمة والخبراء المتخصصين (SMEs) إدارة وتحسين بيئات CICS Transaction Server وCICS Transaction Gateway بشكل فعال. وتوفر الأداة معارف تفصيلية للكشف عن مشكلات الأداء وتشخيصها وحلها بسرعة في الوقت الحقيقي، مما يساعدك على اكتشاف سلوك المعاملات الشاذة ومنع حدوث مشكلات مستقبلية. تعمل هذه الأداة على تعزيز موثوقية وكفاءة أحمال تشغيل CICS ، مما يضمن الوفاء بمستويات الخدمة.
تتوفر أداة IBM Z OMEGAMON AI for CICS أيضًا كجزء من IBM Z Monitoring Suite وIBM Z Service Management Suite- وهي مجموعة أدوات واحدة لإدارة بيئات z/OS.
تتيح الأداة إمكانية التعرف على مشكلات الأداء والمشكلات التشغيلية بشكل استباقي وحلها من خلال توفير المراقبة والتنبيه في الوقت الحقيقي لبيئات CICS. يساعد ذلك في تقليل فترة التعطل ويضمن استمرار مستويات الخدمة.
تقدم الأداة معارف تفصيلية حول سلوك المعاملات في CICS، مما يسمح للمسؤولين باكتشاف الأنشطة الشاذة وتحليلها، وتحسين استخدام الموارد، وتحسين الأداء العام.
كجزء من IBM Z Monitoring Suite وIBM Z Service Management Suite، تتكامل OMEGAMON AI for CICS بسلاسة مع أدوات المراقبة الأخرى، مما يوفر نهجاً موحداً وفعالاً لإدارة بيئات z/OS.
يتكامل Z OMEGAMON AI CICS مع OMEGAMON AI Insights لتحديد وتوقع أداء المعاملات والموارد في CICS باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، حيث يقوم بمعالجة مؤشرات الأداء الرئيسية للكشف عن الحالات الشاذة، والتنبؤ بالاتجاهات، ومنع المشكلات. كما يقوم بتكوين OMEGAMON Data Provider لبث تفاصيل سلوك المعاملات غير المعتاد أو مقاييس الاختناقات إلى المنصات المفتوحة.
توفر الأداة رؤية وتحليل أداء في زمن حقيقي لكل من CICS Transaction Server و CICS Transaction Gateway على z / OS. وبفضل مساحات العمل البديهية، تمكّن الأداة المشغلين وخبراء CICS من مراقبة المشكلات والكشف عنها وحلها بسرعة، مما يضمن الإدارة الاستباقية والحفاظ على سلامة النظام.
كما يمكنها تنبيه المستخدمين عندما تواجه مجموعات بيانات CICSplex VSAM حالات انتظار سلسلية أو تقسيمات مفرطة في CI/CA، مما يتيح اتخاذ إجراءات فورية لمنع تدهور الأداء.
توفر الأداة تحليلًا متعمقًا ومراقبة لحظية لمعاملات CICS، بما في ذلك أوقات الاستجابة، واستخدام الموارد، ومسارات المعاملات، وتنفيذ البرامج. تتيح الأداة للمستخدمين تتبع المعالجة المتزامنة وغير المتزامنة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، مع توفير معارف تفصيلية حول أداء البيانات والبيانات التاريخية في زمن حقيقي. كما توفر رؤية واضحة حول استخدام VSAM وإحصائيات البرامج، مما يساعد خبراء المجال على تشخيص مشاكل الأداء وحلها بسرعة.
تمكّن المستخدمين من إصلاح مشاكل التخزين بسرعة مباشرةً من واجهة المستخدم المحسّنة، حيث يمكنهم عرض وتعديل مناطق تخزين مهام CICS أثناء تنفيذها.
تبسط OMEGAMON عملية النشر من خلال تقليل مساحات العناوين المطلوبة وخطوات التكوين والمعلمات. كما تتضمن الاكتشاف التلقائي لخصائص النظام، مما يجعل عملية النشر أسرع وأسهل.
تبسط المراقبة والإدارة من خلال توفير واجهة واحدة ولوحات معلومات وتقارير قابلة للتخصيص تجمع بين المقاييس الرئيسية ومؤشرات الأداء. يتيح ذلك للمشغلين وخبراء المجال رؤية وفهم أحداث التطبيقات والنظام باستخدام أدوات مثل صفحة CICSplex Application Trace وسمات معالجة أحداث CICSplex للحصول على معلومات مفصلة عن الطلبات بسرعة والحصول على نظرة عامة واضحة عن الأداء، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.