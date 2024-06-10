واجهات برمجة التطبيقات هي الواجهة بين z/OS الموارد الخاصة بك والعالم الخارجي. ®IBM Z IntelliMagic Vision لـ ®z/OS يمكّن محللي الأداء لديك من إدارة وتحسين بيئة واجهة برمجة تطبيقات الكمبيوتر المركزية الخاصة بهم, وتوصيف الطلبات الواردة إلى نظامك لإعداد التقارير الإدارية الأساسية وتخطيط الموارد.
بسلاسة الوصول إلى معلومات حساسة، مثل معلومات برنامج التشغيل المهمة للطلب، ومعدلات واجهة برمجة التطبيقات ووقت الاستجابة، ومستويات الخدمة وغيرها. قم بالإبلاغ عن معدلات المكالمات واتجاهاتها بمرور الوقت حسب واجهة برمجة التطبيقات أو النظام أو الخادم أو الخدمة أو SOR أو أي من المقاييس الرئيسية الأخرى المتاحة.
استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة بالإضافة إلى واجهة المستخدم الرسومية القوية والبديهية والمقارنات والتحرير في الوقت الحقيقي، والتنقيب الحساس للسياق في القدرات لزيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.
IBM Z تطبق IntelliMagic Vision لـ z/OS تكنولوجيا المعلومات المدمجة-في خبير المعرفة والذكاء الاصطناعي لاستخراج هذه الرؤى تلقائيًا وتوفير المعلومات في واجهة رسومية سهلة الاستخدام. وهذا يلغي الحاجة إلى جهود البرمجة اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً ويعزز إلى حد كبير الخبرة في المجال ويسرّع عملية التعلم في هذا المجال الجديد من البنية التحتية z/OS.
تحتاج إدارتك التجارية والتقنية إلى رؤية أحمال التشغيل الخاصة بك بعبارات ذات مغزى. IBM Z يحتوي IntelliMagic Vision لـ z/OS على أكثر من 30,000 تقرير قابل للمشاركة قبل البناء، لوحة المعلومات المخصصة, الرسوم البيانية والتقارير للمساعدة في تحسين التواصل والتخطيط بين الأعمال التجارية والمعلومات.
يساعدك عرض المعدل الإجمالي للمعاملات وأوقات الاستجابة في آنٍ واحد على تضييق نطاق المشكلة في حالة وجود مشاكل، أو تحديد ملامح أحمال التشغيل لتحليل الاتجاهات. يمكنك أيضًا الاطلاع على تقسيم وقت الاستجابة إلى عناصر مثل الوقت المستغرق في نظام السجل (SOR). اعرض البيانات بالقدر الذي تريده من التفصيل.
تستدعي العديد من استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API) خدمة واحدة، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا. يتيح لك التعمق بصريًا من واجهة برمجة تطبيقات محددة إلى الخدمات التي تم استدعاؤها التحقيق في التغييرات أو المشاكل على مستوى الخدمة أو SOR. تتوفر أحجام المكالمات وأوقات الاستجابة والمرشحات على أي مستوى داخل IBM Z IntelliMagic Vision لنظام z/OS.
يمكن لواجهات برمجة التطبيقات توفير إمكانية الوصول إلى الكمبيوتر المركزي للموارد (المزود)، أو السماح لطلبات البيانات من خارج المنصة (طالب). يجعل نظام IBM Z IntelliMagic Vision لنظام z/OS التحليل وإعداد التقارير لكلا النوعين أمرًا بديهيًا. في حالة وجود اختلافات، مثل زمن الاستجابة عنصر الوقت المبلغ عنه، يتم توفير جميع المقاييس الرئيسية.
يتطلب الفهم الكامل لتطبيقات مزود واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك معرفة الأنظمة الخلفية التي يتم استدعاؤها. باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS ، يمكنك تعيين الخدمات إلى معرّف نظام السجل (SOR) ومعرّف نظام السجل (SOR) ونظام السجل الموارد لتحديد المنطقة والمعاملة التي تستدعيها خدمة معينة.
عند تحليل مكالمات واجهة برمجة التطبيقات التي يتم إجراؤها خارج المنصة من قبل تطبيق الكمبيوتر المركزي الخاص بك، تحتاج إلى معرفة من أجرى المكالمات، ونقطة النهاية ومعلومات الحمولة وأحجام المكالمات وأوقات الاستجابة. مع نظام IBM Z IntelliMagic Vision لنظام z/OS، تتوفر كل هذه البيانات، ويمكن تقديم المزيد منها بتنسيقات جدولية أو بيانية لتناسب احتياجاتك.
احصل على تخصيص متقدم للتقارير لتخصيص التقارير بسرعة دون برمجة أو خطوات معقدة حتى تتمكن من عرض البيانات ذات الصلة التي تحتاجها. تتضمن خيارات التخصيص البديهية نوع التقرير، ومستوى التلخيص، والتصفية، ومقارنات الفترات الزمنية.
لوحة المعلومات القابلة للتخصيص تجمع وتعرض في لمحة سريعة مشاهدات حية لأي مجموعة من المقاييس التي تهمك. وعند مشاركتها، فإنها تعزز التعاون وتوفر حقيقة مشتركة لمجموعة كاملة. يمكنك توسيع أي تقرير واستخدام التنقيب عن القدرات لمزيد من التحليلات المطلوبة.
تشمل مزايا اعتماد نموذج السحابة السحابة التنفيذ السريع (بدون مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، والحد الأدنى من الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وإلغاء تحميل موارد الموظفين والوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لاستكمال المهارات المحلية.
