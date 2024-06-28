®IBM Z IntelliMagic Vision لـ ®z/OS الأداء يمكّن المحللين من إدارة وتحسين بيئات الأشرطة الافتراضية z/OS الخاصة بهم بشكل أكثر فعالية وكفاءة. يمكنك منع المخاطر وتوفير الوقت وتهيئة بيئتك على النحو الأمثل.
قم بالوصول إلى Health Insights المدمج الذي يقيّم مئات من حساس المقاييس لتحديد المخاطر التي تواجهك في تطبيق السلامة والأداء بشكل استباقي. يسلط الكشف عن الحالات الشاذة المستمدة من الذكاء الاصطناعي الضوء على التغييرات المهمة إحصائياً، مما يسرّع من حل المشكلات.
استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة مع واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى مقارنات وتحرير في الوقت الفعلي. اسمح للقدرات التنقيب الحساسة للسياق بمساعدتك على زيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.
IBM Z يدعم IntelliMagic Vision لـ z/OS الشريط المرفق الأصلي والافتراضي z/OS من العديد من البائعين المختلفين:
يتم دعم جميع كتالوجات برامج إدارة الأشرطة الرئيسية: CA1 و RMM و TLMS و Control-T و Zara.
يتم دعم إحصائيات مكتبة الأشرطة الافتراضية لجميع موديلات عائلة IBM TS7700 باستخدام سجلات نشاط BVIR ولشريط Oracle StorageTek الافتراضي. بالنسبة إلى EMC DLm و IBM VTF، يتوفر دعم EMC DLm و VTF الكمبيوتر المركزي لبيانات SMF الأصلية.
يعد عرض النطاق الترددي لذاكرة التخزين المؤقت في TS7700 أحد أهم مفاتيح الأداء. إذا تم استنفاد عرض النطاق الترددي لذاكرة التخزين المؤقت، فقد يؤثر ذلك على وقت تشغيل المهمة ووقت التشغيل وعمليات التشغيل السريع لمواقع التعافي من الكوارث. IBM Z يوفر IntelliMagic Vision لـ z/OS الرؤى في الأنشطة التي تستهلك هذه الموارد مع مرور الوقت.
العديد من العملاء لديهم مركز بيانات ثالث في موقع بعيد اليوم. بسبب أسباب تتعلق بالأداء، لا يتم عادةً تكرار البيانات في هذا الموقع بشكل متزامن، لذا فإن تكنولوجيا المعلومات ضرورية لفهم مقدار البيانات التي لا يتم تكرارها في نقطة زمنية معينة، كما في هذا المثال.
السؤال الثاني الذي يقلق العميل هو كم عدد الدقائق أو الساعات التي يتأخر فيها إنشاء البيانات. يجيب نظام Z IntelliMagic Vision من IBM Z IntelliMagic Vision لنظام z/OS على هذا السؤال أيضًا. وقت الانتظار حتى تتم معالجة النسخ طويل جداً. يؤدي هذا إلى إطلاق تحذير استثناء للتحقيق.
في ترخيص IBM TS7700 لتمكين ذاكرة التخزين المؤقت، توجد زيادات في إنتاجية المضيف وطول قائمة انتظار ما قبل الترحيل. لفهم ما إذا تم الوصول إلى هذه الحدود، يجب مراقبة المقاييس المختلفة. يُظهر هذا المثال تراكمات الترحيل المتراكمة التي تُظهر مقدار البيانات التي تنتظر في قائمة انتظار ما قبل الترحيل ويمكن أن تؤدي إلى اختناق.
يوفر نظام IBM Z IntelliMagic Vision لنظام z/OS إمكانية التخصيص لرؤية التطبيقات الأكثر شيوعًا "خارج الصندوق". توفر معلومات الشريط الافتراضي معلومات من عرض الأجهزة. يُظهر عرض المضيف عدد عمليات التثبيت، وإنتاجية القراءة أو الكتابة، والضغط وغير ذلك الكثير.
تشمل مزايا اعتماد نموذج السحابة السحابة التنفيذ السريع (بدون مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، والحد الأدنى من الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وإلغاء تحميل موارد الموظفين والوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لاستكمال المهارات المحلية.
