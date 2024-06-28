العديد من العملاء لديهم مركز بيانات ثالث في موقع بعيد اليوم. بسبب أسباب تتعلق بالأداء، لا يتم عادةً تكرار البيانات في هذا الموقع بشكل متزامن، لذا فإن تكنولوجيا المعلومات ضرورية لفهم مقدار البيانات التي لا يتم تكرارها في نقطة زمنية معينة، كما في هذا المثال.