TCP/IP هو جوهر الاتصال لـ ®z/OS الكمبيوتر المركزي، سواء بالنسبة لحركة المرور داخل وخارج الكمبيوتر المركزي أو داخلياً بين z/OS الصور ومجمعات المعالجات. إدارة مخاطر الأمان والأعطال الأمنية بشكل استباقي قبل أن تؤثر على المستخدمين.
استخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم القائم على الذكاء الاصطناعي والتحليلات التي تعتمد على الرؤى والتحليلات الاستباقية للتخفيف من المخاطر الأمنية غير المعروفة z/OS حركة مرور بروتوكول الإنترنت التشفير.
استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة بالإضافة إلى واجهة المستخدم الرسومية القوية والبديهية والمقارنات والتحرير في الوقت الحقيقي، والتنقيب الحساس للسياق في الحالات لزيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.
يعمل برنامج IBM Z IntelliMagic Vision لنظام z/OS على تحسين التحليل من خلال ترجمة أكثر من 600 رمز خام من سجلات ZERT إلى نص قابل للقراءة لمجموعة الشفرات وخوارزميات التشفير وأنواع مصادقة الرسائل.
احصل على معارف في الواجهات الفعلية، بما في ذلك قنوات OSA و HiperSockets المستخدمة للاتصال بين LPARs. في حين أن الاستخدام المتزايد في هذا المثال لا يمثل مشكلة في التوافر (أخضر)، إلا أن التغيير الذي لوحظ قد يحتاج إلى مزيد من التحقيق وقد يكون مرتبطًا بزيادات غير ضرورية في أماكن أخرى في البنية التحتية.
قد تشير رسائل ACK المكررة إلى فرص تحسين تكوين مركز البيانات أو الشبكة الخارجية. هذا هو واحد من العديد من المقاييس التي يتم تصنيفها وتتبعها تلقائيًا لتوفير الرؤى السريعة في شبكة السلامة على شبكة الإنترنت.
يمكن تجميع ما يبدو أنه غير مرتبط ببعضه البعض ومشاركته في عرض واحد للأداء، والشبكة، والتخزين MQ ، و ®CICS، و Db2 ، مما يتيح التعاون. يتضمن هذا المثال استهلاك مساحة العنوان من النوع 30 ومعدلات حركة مرور TCP/IP وحركة المرور حسب نوع تشفير التشفير. تتوفر أيضًا إمكانية رؤية عنوان IP الخاص بالعميل والخادم.
توفر طرق عرض المستوى الأعلى (حسب النظام أو حسب فئة حركة المرور) رؤية فورية لكمية حركة مرور الشبكة التي تستخدم كل بروتوكول وتحديد حركة المرور غير المحمية تشفيرياً. يمكنك التنقل حسب العديد من المعايير لتركيز تحليلك وتحديد مصدر أو هدف حركة المرور.
يمكنك التنقل بسهولة إلى المجموعة الفرعية التي اخترتها من حركة مرور الشبكة (على سبيل المثال، حسب فئة حركة المرور أو عنوان IP)، والحصول على رؤية للبيانات الخاصة بالبروتوكول المحدد. يتضمن هذا المثال خوارزميات التشفير المستخدمة وأطوال مفاتيح التشفير والسمات الأخرى لحماية التشفير.
نظرًا لأن وحدة المعالجة المركزية المطلوبة للتشفير يمكن أن تكون كبيرة ويمكن أن تختلف بشكل كبير بين أنواع التشفير المختلفة، فإن رؤية وحدة المعالجة المركزية أمر حيوي. يتيح التحليل السابق واللاحق لتغييرات التنفيذ الربط بين التشفير وتكلفة الأعمال (من حيث وحدة المعالجة المركزية).
على النقيض من الأساليب التي تتطلب برامج البرمجة أو إتقان الأدوات التقنية للوصول إلى أنواع مختلفة من بيانات SMF، فإن واجهة المستخدم البديهية هذه تلغي جهود التنقيب عن البيانات وتحرر الموظفين للتركيز على التحليل عالي القيمة. تعمل المعلومات التكنولوجية أيضًا على تعزيز التعلم وتشجيع التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.
تساعدك عمليات التنقيب الحساسة للسياق على تحديد المسارات التحليلية البديلة بناءً على البيانات المعروضة والتحقيق في كل فرضية ببضع نقرات، مما يقلل من الوقت الضائع في استكشاف المسارات "المسدودة". تُعد القدرة على تركيز التحليل على المجموعة الفرعية للبيانات المطلوبة ذات قيمة عند التعامل مع أحجام بيانات SMF الضخمة.
تتيح مرونة عالية في التنقل إلى أسفل القدرات IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS إمكانية عرض البيانات على مستوى المعالج أو النظام أو البطاقة أو مساحة العنوان ونشاط الترحيل المحدد. يمكن تخصيص المرشحات الشرطية المدمجة لمجموعة من التقارير على لوحة معلومات مركزة.
تشمل مزايا اعتماد نموذج السحابة السحابة التنفيذ السريع (بدون مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، والحد الأدنى من الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وإلغاء تحميل موارد الموظفين والوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لاستكمال المهارات المحلية.
