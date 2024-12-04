يدعم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS مقاييس المعاملات الخاصة بـ IMS الملتقطة في IMS Performance Analyzer (IMS PA)، سجلات ("مؤشر المعاملات") المختصرة (نوع السجل x'CA01) أو في BMC AMI Ops Monitor لسجلات معاملات IMS (نوع السجل x'FA). يمكن أن تكون بيانات المعاملات هذه مصدرًا ثريًا للمعلومات المتعلقة بالأداء، ولكن حجم المعلومات قد يجعل التحليل صعبًا عند استخدام الأساليب التقليدية. يتيح التنقل الديناميكي وعمليات التنقيب الحساسة للمحللين تركيز تحليلاتهم لاستخلاص قيمة كبيرة من هذه البيانات وتحديد الرؤى من التوقيت والأنشطة التي يتم إجراؤها لتحسين الأداء والكفاءة في معاملات أعباء العمل لـ IMS.