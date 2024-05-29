إدارة Db2 الأداء IBM Z إدارة الأداء IntelliMagic Vision لـ z/OS

إن التعقيد الهائل لبيانات الإحصاءات Db2 والبيانات المحاسبية Db2 يجعل من الصعب استخلاص القيمة من البيانات الإحصائية الغنية المتاحة على الموقع الإلكتروني . تساعدك الرؤية الواضحة في Db2 المقاييس من خلال سجلات SMF على منع مخاطر التوافر وإدارة وتحسين الأداء.

 
المزايا
تحليل المخاطر والوقاية منها بشكل استباقي

قم بالوصول إلى Health Insights المدمج الذي يقيّم مئات من حساس المقاييس لتحديد المخاطر التي تواجهك في تطبيق السلامة والأداء بشكل استباقي. يسلط الكشف عن الحالات الشاذة المستمدة من الذكاء الاصطناعي الضوء على التغييرات المهمة إحصائياً، مما يسرّع من حل المشكلات.
توفير الوقت وحل المشكلات بسرعة

استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة بالإضافة إلى واجهة المستخدم الرسومية القوية والبديهية والمقارنات والتحرير في الوقت الحقيقي، والتنقيب الحساس للسياق في القدرات لزيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
تسريع التعلم وتعزيز الخبرة في المجال

عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.

ما الذي يتضمنه

من الصعب تحليل حجم وتعقيد بيانات إحصاءات Db2 (SMF 100) وبيانات محاسبة Db2 (SMF 101). تُعد سهولة الرؤية في Db2 الرئيسية من خلال سجلات مرفق إدارة الأداء أمرًا بالغ الأهمية لمنع مخاطر التوافر بشكل استباقي ولإدارة وتحسين الأداء بفعالية.

Enterprise-على مستوى السلامة التقييم وجهات نظر مركزة Health Insights مخططات السلامة الزمنية التقييم الزمني تجمع المخازن المؤقتة وإدخال/إخراج المقاول المؤقت الإحصاءات والبيانات المحاسبية التكامل

 

إحصائيات الإدخال/الإخراج Db2 حسب مجمع التخزين المؤقت وقاعدة البيانات ملفات تعريف الوقت المنقضي Db2 ®عمليات حفر معرف المعاملة CICS ®CICS و Db2 بيانات التكامل SMF الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المعلومات السحابة من خلال التسليم
الموارد الأثر الاقتصادي الإجمالي لـ IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS
أجرت شركة Forrester Consulting دراسة التأثير الاقتصادي الإجمالي™ (TEI) التي تتوسع في الفوائد IBM Z Intellimagic Vision لـ z/OS لـ مجموعة من حيث الحد من المخاطر، وتوفير الأجهزة والإنتاجية والتكاليف، وإدارة أفضل للأداء.
تخيل مقدار ما يمكن أن تتعلمه من خلال استكشاف Db2 بيانات الإحصاءات
تقترح هذه الجلسة القدرات التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء سعيك لتحديث طريقة وصولك إلى بيانات Db2 SMF وتحليلها، وذلك لتعزيز التعلم السريع وكذلك تعزيز القيمة التي تستمدها من بياناتك.
تخيل مقدار ما يمكنك تعلمه من خلال استكشاف Db2 بيانات المحاسبة
تكشف ندوة الإنترنت هذه الرؤى الرؤى من Db2 بيانات ®SMF، بما في ذلك ملفات تعريف العمل، والرؤية من خلال معرفات الارتباط, إدارة أحمال التشغيل مع معرفات التفويض، ودمج Db2 البيانات مع أنواع أخرى مثل ®CICS المعاملات (SMF 110.1).
تنفيذ الازدواجية غير المتزامنة في تجربة مستخدم بنية قفل Db2 الإنتاجية
في ندوة الإنترنت هذه، يمكنك الخوض في تأثيرات تنفيذ الازدواجية غير المتزامنة لهيكل القفل Db2 في بيئة مشاركة البيانات ذات الحجم الكبير Db2.
اتخذ الخطوة التالية

سواء كنت تجري بحثًا عن منتج أو تحتاج إلى خدمات طارئة أو ترغب في مناقشة كيف يمكن أن تساعدك منتجات وخدمات IBM ، فإن خبيرنا هنا لمساعدتك.

