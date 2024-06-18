راقب IBM z/OS التشفير التقنية وأنماط حركة المرور باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS
TCP/IP هو جوهر الاتصال لـ ®z/OS الكمبيوتر المركزي، سواء بالنسبة لحركة المرور داخل وخارج الكمبيوتر المركزي أو داخلياً بين z/OS الصور ومجمعات المعالجات. إدارة مخاطر الأمان والأعطال الأمنية بشكل استباقي قبل أن تؤثر على المستخدمين.
استخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم القائم على الذكاء الاصطناعي والتحليلات التي تعتمد على الرؤى والتحليلات الاستباقية للتخفيف من المخاطر الأمنية غير المعروفة z/OS حركة مرور بروتوكول الإنترنت التشفير.
استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة بالإضافة إلى واجهة المستخدم الرسومية القوية والبديهية والمقارنات والتحرير في الوقت الحقيقي، والتنقيب الحساس للسياق في الحالات لزيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.
يعمل برنامج IBM Z IntelliMagic Vision لنظام z/OS على تحسين التحليل من خلال ترجمة أكثر من 600 رمز خام من سجلات ZERT إلى نص قابل للقراءة لمجموعة الشفرات وخوارزميات التشفير وأنواع مصادقة الرسائل.
إلغاء القفل أمان الشبكة الرؤى مع بيانات zERT في IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS. تحديد حركة المرور غير المشفرة وتقييم مستويات التشفير بسهولة.
أجرت شركة Forrester Consulting دراسة التأثير الاقتصادي الإجمالي™ (TEI) التي تتوسع في الفوائد IBM Z Intellimagic Vision لـ z/OS لـ مجموعة من حيث الحد من المخاطر، وتوفير الأجهزة والإنتاجية والتكاليف، وإدارة أفضل للأداء.
شاهد هذه الجلسة للتعرف على المزيد حول القيمة التي توفرها بيانات zERT الجديدة، واكتساب الرؤية التي يحتاجها فريقك الأمني لاستخلاص قيمة كبيرة من هذه البيانات.
اكتشف z/OS التشفير الجاهزية التقنية (zERT) في ندوة الإنترنت هذه. تعرّف على كيفية تعزيز تكنولوجيا المعلومات IT المعلومات لأمن الشبكة من خلال توفير إمكانية رؤية حالة التير والمساعدة في التوافق وتحسين استخدام وحدة المعالجة المركزية.
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