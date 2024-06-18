Health Insights بذكاء اصطناعي قابل للتفسير منع المخاطر التي تهدد التوافر والأداء من خلال الذكاء الاصطناعي المدمج الذي يقيّم أكثر من 700 مفتاح z/OS المقاييس وباستخدام عتبات من معرفة مجال خبير.

مقارنة بين الفواصل الزمنية لطوبولوجيا LPAR و ®FICON z/OS الطوبولوجيا (®FICON و LPAR) معقدة ويصعب تصورها. تتضمن طرق العرض التقليدية الطباعة اليدوية. تسمح عارضات طوبولوجيا LPAR التفاعلية من IntelliMagic Vision التفاعلية و ®FICON للمحللين بالتفاعل مع الفواصل الزمنية والتركيز عليها ومقارنتها لاكتشاف الأخطاء والتغييرات المكلفة.

عمليات الحفر الحساسة للسياق تمكّن عمليات التنقيب الحساسة للسياق المحللين من تحديد مسارات تحليلية بديلة بناءً على البيانات المعروضة والتحقيق بسرعة في كل فرضية، مما يوفر الوقت الضائع في مسارات "مسدودة". تُعدّ القدرة على التركيز على مجموعة فرعية مطلوبة من البيانات ذات قيمة خاصة عند التعامل مع أحجام بيانات SMF الضخمة.