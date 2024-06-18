إدارة MQ الأداء z/OS مع IBM Z IntelliMagic Vision لـ IntelliMagic Vision لـ z/OS

إدارة مديري قوائم انتظار MQ ونشاطها باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision لنظام z/OS

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®IBM Z IntelliMagic Vision لـ ®z/OS الأداء يمكّن المحللين من إدارة وتحسين تكوينات وأنشطة z/OS MQ الخاصة بهم بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وتقييم مدى سلامة مديري قوائم الانتظار الخاصة بهم بشكل استباقي.

 
الأثر الاقتصادي الإجمالي لـ IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS
IBM يمكّن محللي الأداء من إدارة وتحسين z/OS التخزين الخاصة بهم
المزايا
تحليل المخاطر والوقاية منها بشكل استباقي

قم بالوصول إلى Health Insights المدمج الذي يقيّم مئات من حساس المقاييس لتحديد المخاطر التي تواجهك في تطبيق السلامة والأداء بشكل استباقي. يسلط الكشف عن الحالات الشاذة المستمدة من الذكاء الاصطناعي الضوء على التغييرات المهمة إحصائياً، مما يسرّع من حل المشكلات.
توفير الوقت وحل المشكلات بسرعة

استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة بالإضافة إلى واجهة المستخدم الرسومية القوية والبديهية والمقارنات والتحرير في الوقت الحقيقي، والتنقيب الحساس للسياق في القدرات لزيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
تسريع التعلم وتعزيز الخبرة في المجال

عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.

ما الذي يتضمنه

IBM Z يوفر IntelliMagic Vision for z/OS طريقة فعالة لتركيز تحليلك وإنشاء تقارير تفاعلية. يمكنك استخدام عمليات التنقيب الحساسة للسياق لتسهيل الوصول السريع والمركّز إلى بيانات MQ لإدارة بيئتك وضبطها وتحسينها.

تقييم السلامة التلقائي لمدير قائمة الانتظار مدير قائمة انتظار الملف الشخصي أحمال التشغيل التشغيل استخدامات مجمع التخزين المؤقت MQ التسجيل البنية التحتية عرض النشاط حسب اسم قائمة الانتظار

 

وحدة المعالجة المركزية بواسطة أحمال التشغيل برنامج التشغيل وحدة المعالجة المركزية لكل مكالمة MQ المقارنة بين المقاييس المتعددة والربط بينها عزل ملفات تعريف طول الرسائل عن طريق ®معاملات CICS الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المعلومات السحابة من خلال التسليم
الموارد الأثر الاقتصادي الإجمالي لـ IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS

أجرت شركة Forrester Consulting دراسة التأثير الاقتصادي الإجمالي™ (TEI) التي تتوسع في الفوائد IBM Z Intellimagic Vision لـ z/OS لـ مجموعة من حيث الحد من المخاطر، وتوفير الأجهزة والإنتاجية والتكاليف، وإدارة أفضل للأداء.

 عينة MQ الإحصاءات والمحاسبة لوحة المعلومات

عرض تحليل لوحة المعلومات عن أداء النظام، والكشف عن الارتباطات بين المقاييس مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية والعمل الدفعي وتجمع المخازن المؤقتة وغيرها.

 عزز القيمة التي تستمدها من بيانات MQ SMF من خلال نهج التحديث

استكشف إمكانية تحديث تحليل بيانات MQ SMF من أجل تحسين الرؤى. اكتشف الواجهات البديهية وعمليات التنقيب الديناميكية في MQ الإحصائيات والبيانات المحاسبية، مما يعزز حل المشكلات من خلال تصنيف السلامة والتحليل التفاعلي.

 تخيل مقدار ما يمكنك تعلمه من خلال استكشاف إحصائيات MQ والبيانات المحاسبية

تعرف على كيفية استخلاص الرؤى من أنواع سجلات SMF 115 و SMF 116 وتحسين التكوينات.
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