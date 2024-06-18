إدارة مديري قوائم انتظار MQ ونشاطها باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision لنظام z/OS
®IBM Z IntelliMagic Vision لـ ®z/OS الأداء يمكّن المحللين من إدارة وتحسين تكوينات وأنشطة z/OS MQ الخاصة بهم بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وتقييم مدى سلامة مديري قوائم الانتظار الخاصة بهم بشكل استباقي.
قم بالوصول إلى Health Insights المدمج الذي يقيّم مئات من حساس المقاييس لتحديد المخاطر التي تواجهك في تطبيق السلامة والأداء بشكل استباقي. يسلط الكشف عن الحالات الشاذة المستمدة من الذكاء الاصطناعي الضوء على التغييرات المهمة إحصائياً، مما يسرّع من حل المشكلات.
استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة بالإضافة إلى واجهة المستخدم الرسومية القوية والبديهية والمقارنات والتحرير في الوقت الحقيقي، والتنقيب الحساس للسياق في القدرات لزيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.
IBM Z يوفر IntelliMagic Vision for z/OS طريقة فعالة لتركيز تحليلك وإنشاء تقارير تفاعلية. يمكنك استخدام عمليات التنقيب الحساسة للسياق لتسهيل الوصول السريع والمركّز إلى بيانات MQ لإدارة بيئتك وضبطها وتحسينها.
أجرت شركة Forrester Consulting دراسة التأثير الاقتصادي الإجمالي™ (TEI) التي تتوسع في الفوائد IBM Z Intellimagic Vision لـ z/OS لـ مجموعة من حيث الحد من المخاطر، وتوفير الأجهزة والإنتاجية والتكاليف، وإدارة أفضل للأداء.
عرض تحليل لوحة المعلومات عن أداء النظام، والكشف عن الارتباطات بين المقاييس مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية والعمل الدفعي وتجمع المخازن المؤقتة وغيرها.
استكشف إمكانية تحديث تحليل بيانات MQ SMF من أجل تحسين الرؤى. اكتشف الواجهات البديهية وعمليات التنقيب الديناميكية في MQ الإحصائيات والبيانات المحاسبية، مما يعزز حل المشكلات من خلال تصنيف السلامة والتحليل التفاعلي.
تعرف على كيفية استخلاص الرؤى من أنواع سجلات SMF 115 و SMF 116 وتحسين التكوينات.
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