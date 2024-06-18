Health Insights التقييم - على مستوى المؤسسة يساعد التقييم التلقائي لأكثر من 80 مقياساً لكل عضو Db2 وتجمع مخزن مؤقت في بيئتك في تحديد المخاطر المحتملة على التوافر والأداء. تُظهر هذه الصورة مثالاً لتقرير Db2 Health Insights التفاعلي. يتم عرض جميع التحذيرات والاستثناءات في هذا الجدول مع إمكانية التنقيب إلى الاستثناءات الفردية وإجراء تحليل السبب الأساسي المتعمق.

Health Insights التقييم - وجهات نظر مركزة يمكن إجراء العديد من عمليات التنقيب من رؤية عالية المستوى على مستوى المؤسسة إلى تحليل مركّز للمساعدة في تحديد الرؤى القابلة للتنفيذ لأعضاء محددين Db2 ، ومجمعات المخازن المؤقتة، وما إلى ذلك. تلتقط هذه الصورة خطوتين من هذه الخطوات، في البداية "تجمع حسب الحجم" ثم حسب "تجمع المخازن المؤقتة" لعزل الاستثناءات إلى تجمعات مخازن مؤقتة محددة (كما هو موضح هنا).