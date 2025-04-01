Watsonس الطلبات

حافظ على سير العمل في مطعمك بسلاسة مع الذكاء الاصطناعي الذي يتعامل مع أصعب الطلبات

استعن بأفضل محصل للطلبات في خدمة طلب الطعام من السيارة

IBM watsonx الطلبات™ هو مدعوم بالذكاء الاصطناعي الصوتي الذي يتلقى الطلبات بدقة من ضيوفك من خلال خدمة الطلبات من السيارة ويسرع في إيصالهم إلى نافذة الدفع. تدعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العديد من حالات الاستخدام، بما في ذلك برامج الولاء وطلبات محمول. تكنولوجيا المعلومات يعرف خيارات التخصيص لكل عنصر من عناصر القائمة. تكنولوجيا المعلومات على علم بما هو متاح وما هو غير متاح. وتعمل تكنولوجيا المعلومات في كل نوبة عمل، كل يوم.
محتوى مميز
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تقديم الطلبات watsonx
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الذكاء الاصطناعي وراء طلبات watsonx
المزايا يمكنك تحسين تجربة تقديم الطلبات للضيوف وطاقم العمل من خلال مساعد صوتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنك الاعتماد عليه.
تعظيم إيرادات خدمة التوصيل من السيارة إلى أقصى حد

يمكن لطلبات watsonx Orders تنفيذ 87% من الطلبات في المتوسط دون تدخل الطاقم، بما في ذلك الطلبات ذات التخصيصات المعقدة وعمليات الاستلام عبر الهاتف المحمول ورموز الولاء. تكنولوجيا المعلومات يمكن تسليمها بأمان إلى أحد أفراد الطاقم عند الحاجة.
خدمة سريعة

مثل أفراد الطاقم المخضرمين، watsonx الأوامر ودود وسريع. تكنولوجيا المعلومات تحافظ على الحد الأدنى من الحوار لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية - ما يصل إلى 150 سيارة في الساعة في ممر مزدوج.*
مكاسب العمل

طلبات watsonx Orders هي أكثر موظفيك الموثوق بهم الذين يظهرون كل يوم. تقوم تكنولوجيا المعلومات بتنفيذ ما يعادل ما يصل إلى 48 ساعة من العمل يوميًا في مطعم مزدوج المسار مما يحقق وفورات كبيرة سنويًا لكل مطعم.*
السمة الرئيسية
التكامل إلى مجموعة التكنولوجيا

تستفيد طلبات watsonx Orders من نظام إدارة قوائم الطعام المركزي الخاص بشركتك، وتعرف بدقة كيف يمكن للضيوف تخصيص الأصناف ومتى يمكنهم طلبها.
الذكاء الاصطناعي الاصطناعي القوي

watsonx يوفر نظام Orders خاصية قوية للتعرف على الصوت الذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لتناسب بيئة القيادة الصاخبة، ويستخدم نماذج لغوية كبيرة ونماذج لغوية كبيرة ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للقدرات المصممة لزيادة الدقة وسرعة الطلبات.
شركة واحدة، عقد واحد

توفر شركة IBM جميع الأجهزة والبرامج وعمليات التكامل للتثبيت بدون احتكاك في كل مطعم. التثبيت مدعوم أيضًا بدعم IBM.

أوامر في العمل

طلبات watsonx الطلبات بسلاسة وسرعة في توجيه العملاء خلال كل خطوة من خطوات تجربة طلب الطعام من السيارة.

الكشف عن المركبات بدء الطلب معالجة الصوت عرض الطلب إكمال الطلب إخطار الطاقم
المنتجات ذات الصلة IBM watsonx Assistant

تم تصميمه لإنشاء تجربة عملاء استثنائية watsonx Assistant ، وهو مصمم لإنشاء خدمة عملاء استثنائية ، ويمكّن كل شخص في المجموعة من بناء ونشر مدعوم بالذكاء الاصطناعي افتراضي دون كتابة سطر من التعليمات البرمجية.

 IBM watsonx Orchestrate

من خلال كتالوج موسع من القدرات الوظيفية، يمكن لمخدمي الأعمال استخدام watsonx Orchestrate لتفويض مهام إدارة المواهب الشائعة والمعقدة.

 IBM watsonx Code Assistant

مصممة خصيصًا لحالة الاستخدام المستهدفة مثل تحديث تكنولوجيا المعلومات الأتمتة, watsonx Code Assistant تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لزيادة إنتاجية المطورين وتقليل تعقيدات البرمجة وتسريع عملية تأهيل المطورين.

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الحواشي

* يتم تقديم جميع أمثلة العملاء المذكورة أو الموصوفة على أنها أمثلة توضيحية للطريقة التي استخدم بها بعض العملاء منتجات IBM والنتائج التي حققوها. ستختلف التكاليف البيئية الفعلية وخصائص الأداء حسب تكوينات العميل الفردية وظروفه. بشكل عام لا يمكن توفير النماذج المتوقعة حيث أن النواتج المتوقعة لكل عميل ستعتمد كلياً على أنظمة العميل والخدمات التي يطلبها.