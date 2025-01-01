أفضل المواهب المتميزة ترغب في التقدم. إن الاحتفاظ بأفضل وألمع موظفيك وتقليل معدل الدوران يعني توفير فرص جذابة للنمو داخل مجموعتك، وتحديد من سيزدهر بسرعة في حركة جانبية، أو من سيكون أصلًا في منصب أعلى.
يستغرق تحليل فرص التنقل والعمال الذين سيستفيدون أكثر من غيرهم من التقدم وقتاً واهتماماً. ولكن يمكن لـ IBM Watson Orchestrate™ أن يزيل الانشغال من العملية، بحيث يمكنك التركيز على هيكلة فريقك لتحقيق النجاح.
تمكين ديجي من إعداد قائمة بالمرشحين المحتملين، وتصفيتهم بناءً على معايير مخصصة، وتشجيع المواهب المتنوعة على التقديم بسرعة.
تمكين digey من تنفيذ العديد من الإجراءات مثل إرسال البريد، وجدولة الاجتماعات، وإضافة جهات اتصال، وغير ذلك الكثير.
يُمكِّنك برنامج digey من العمل مع التوصيف الوظيفي وإعلانات الوظائف الشاغرة ومتابعة المرشحين لمساعدتك في العثور على أقوى المواهب.
تمكين digey من إنشاء الحسابات والحملات وجهات الاتصال؛ وتتبع العملاء المحتملين والفرص؛ ®بدء الطلبات والمزيد.
تمكين ديجي من المساعدة في إنشاء طلبات التوظيف وتحديثها، بالإضافة إلى إدارة تقييم المرشحين.
تمكين Digey من أتمتة Alert Notification والمهام المتكررة الأخرى، بالإضافة إلى تجميع الموافقات وتبسيطها.
تمكين ديجي من إرسال الرسائل، ومتابعة طلبات الوظائف، ومشاركة التقويمات والمزيد.
تمكين digey من مشاركة القوائم والملفات والاجتماعات حتى تتمكن من التعاون مع الزملاء والشركاء والعملاء.
تمكين Digey من تخزين الملفات في السحابة وملفات المشاركة وتحرير المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية مع المتعاونين.
تمكين Digey من الحصول على المرشحين ورعايتهم، ونشر الوظائف، والحصول على معلومات عن الوظائف الشاغرة.
*قريباً
باستخدام الكلمات المفتاحية الصحيحة في طلب الوظيفة، يستخدم الباحث عن وظيفة الذكاء الاصطناعي المتقدم من ThisWay Global للبحث والمطابقة عبر قاعدة بيانات غنية ومتنوعة من المواهب للحصول على ملفات تعريف مطابقة.
يمكنك إعداد برنامج ديجي للتواصل مع المرشحين أولاً، حتى لا تضيع الوقت. يرسل ديجي الخاص بك تلقائيًا رسائل البريد الإلكتروني والاتصالات الأخرى بعد أن تتاح لك فرصة المراجعات والموافقة.
المعلوماتية ليست ضرورية. تستخدم Digey المهارات للعمل مع أنظمتك الحالية، وتقدم بشكل أساسي نفس الوظيفة: العثور على المراجعات والتفاعل مع المرشحين. يمكن تخصيص كيفية التقاط البيانات والتفاعل مع ديجي الخاص بك بما يتناسب مع بيئتك.
TWG هي شركة ناشئة مملوكة لامرأة قامت بتطوير العنوان التقني للتوظيف من أجل معالجة أوجه القصور والتحيزات الموجودة في عمليات التوظيف الحالية. واستناداً إلى البحث والتطوير الذي أجري في جامعة كامبريدج، تستخدم هذه التقنية بالفعل من قبل أكثر من 1000 شركة، وتساعد في حل بعض تحديات التوظيف التي يواجهها كل من أصحاب العمل والأفراد.