آي بي إم واتسون أوركستريت IBM Watson Orchestrate
تسليم المهام الشاقة إلى Watson وعدم العمل بنفس الطريقة مرة أخرى
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خفف من أحمال التشغيل لفريقك ®مع Watson

هل تعرف تلك القائمة التي لا نهاية لها التي تعدها كل يوم والمليئة بالمهام المحبطة والمتكررة؟ ماذا لو كان بإمكانك مسح المعلوماتية وإنجاز العمل بشكل أسرع؟ تكنولوجيا المعلومات ممكنة، مع IBM Watson Orchestrate™ ، الحائز على جائزة الابتكار لعام 2022 من CES، وهي تقنية رائدة مصممة لتحريرك لمتابعة المزيد من قائمة "ما تريد القيام به".

Watsonمهارات فريقك والتكامل في تنظيم جهود فريقك، مما يجعلك أكثر فعالية.

 
تعرف على المزيد عن الموارد البشرية الأتمتة
ماذا يمكنك أن تفعل لو كان هناك المزيد منكم؟ الميزة الخاصة بـ Watson كيف يمكن للعامل الرقمي أن يغير مستقبل العمل؟ (1:46)
زيادة الكفاءة

قم بتبسيط سير العمل  Watson من خلال السماح لك بأتمتة المهام وتبسيط العمليات المعقدة، مما يوفر لك الوقت والجهد. ثم يمكنك التركيز على المزيد من الأعمال عالية المستوى.
تحسين التعاون المحسّن

Watson يمكنك من خلال تسهيل التواصل بين أعضاء الفريق، مما يضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة وأن يتم إنجاز المهام في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.
مُخصصة ومحمية

ارفع مستوى المهارة Watson مع القدرات التي تحدث أكبر تأثير على عملك. استيراد الأتمتة الحالية والجديدة إلى المنصة وتعيينها إلى Watson لإنجاز العمل.

 
دعونا نبتكر الأبتكار الأتمتة التي تدفع الابتكار
الميزة مهارات مبنية مسبقاً

يستخدم Watson معالجة اللغة الطبيعية للاستفادة من كتالوج المهارات الأساسية والمتقدمة لتنفيذ طلباتك - في السياق وبالترتيب الصحيح. لا حاجة إلى تدريب متخصص. ابدأ في دقائق باستخدام مهارات مصممة مسبقاً لك ولاحتياجاتك. ليس من الضروري أن يتدخل قسم تكنولوجيا المعلومات (إلا إذا أرادوا ذلك بالطبع).

         انظر كتالوج المهارات
    الميزة مهارات مخصصة

    يمكن لفريقك أتمتة سير العمل وتبسيطه باستخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA) ومن خلال ربط Watson بالأنظمة الخارجية ومصادر البيانات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات, مما يمنحك المرونة في التدريب Watson على احتياجاتك الخاصة.

             تعلم كيفية التدريب Watson على المهارات المخصصة
      الميزة التكامل

      Watson يتصل بالتطبيقات والأدوات المختلفة الخاصة بك للعمل بسلاسة عبر فريق المبيعات Workday و Outlook و Gmail وأدوات أخرى لإنجاز المهام بواجهة بسيطة بدون رموز.

             اكتشف جميع عمليات التكامل
      تحويل عملك 
      القسم الموارد البشرية  ما بين "الاستقالة" نقص المهارات الساحق، والتعقيد المتزايد لأدوات تحليل البيانات، قد يكون العمل على إيجاد مرشحين متميزين والاحتفاظ بهم أمرًا صعبًا. زوِّد فريقك بالأدوات التي يحتاجها لإلحاق الموظفين المتميزين ودعمهم، حتى يتمكنوا من إعادة "الإنسان" إلى الموارد البشرية. اكتشف كيف يساعد Watson الموارد البشرية
      القسم اكتساب المواهب  سواء كنت تتطلع إلى ملء وظائف دائمة أو الحصول على موظفين بعقود عمل قصيرة الأجل أو بعقود عمل، يمكن أن يساعدك Watson ®Orchestrate على تحقيق أهدافك في استقطاب المواهب مع توفير حل مخصص وقابل للتوسع يمكن أن ينمو ويتطور مع احتياجات عملك. استكشاف كيف يدعم استقطاب المواهب Watson

      Watson في العمل

      دراسة الحالة شركة سبورت كليبس للحلاقة الرياضية تستخدم الذكاء الاصطناعي لزيادة عدد الموظفين وتعزيز مشاركة الموظفين

      يهدف هذا الامتياز للعناية بالشعر إلى تنمية القوى العاملة بنسبة 30% وتحسين إنتاجية الموظفين ومشاركتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول الأتمتة الذكية.

      دعونا نعمل معاً

      كن شريكاً معنا.

      IBM Watson Orchestrate تساعد في بناء القوى العاملة في الغد، مع الذكاء الاصطناعي في جوهر تكنولوجيا المعلومات. قم بالتسجيل في برنامج شركاء IBM Watson Orchestrate للانضمام إلينا في هذه الرحلة. 
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      المنتجات ذات الصلة

      Watson ®Orchestrate هو واحد من مجموعة من IBM Watson المنتجات لمساعدتك على توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة لإجراء تنبؤات أكثر دقة وتبسيط القرارات والعمليات وتحسين وقت فريقك.

             IBM مساعد واتسون مساعد واتسون

      قدِّم معلومات سريعة ودقيقة عبر أي قناة على النطاق الذي تحتاجه أنت وعملاؤك.

      IBM Watson® Discovery

      استخرج الإجابات والرؤى من بيانات المؤسسة المعقدة من خلال البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتحليلات النصية.

      واجهات برمجة تطبيقات IBM Watson APIs

      Watson تساعدك واجهات برمجة التطبيقات على دمج المحادثة واللغة والتحليلات النصية المتقدمة في التطبيق.

       مساعد البرمجة واتسون من IBM Watson

      تمكين مطوري سحابة هجينة من جميع مستويات التجربة من كتابة التعليمات البرمجية مع التوصيات التي تم إنشاؤها من قبل الذكاء الاصطناعي.

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      اتخذ الخطوة التالية

      هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن IBM Watson Orchestrate؟ تعرف على كيفية دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لفريقك.

       

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