هل تعرف تلك القائمة التي لا نهاية لها التي تعدها كل يوم والمليئة بالمهام المحبطة والمتكررة؟ ماذا لو كان بإمكانك مسح المعلوماتية وإنجاز العمل بشكل أسرع؟ تكنولوجيا المعلومات ممكنة، مع IBM Watson Orchestrate™ ، الحائز على جائزة الابتكار لعام 2022 من CES، وهي تقنية رائدة مصممة لتحريرك لمتابعة المزيد من قائمة "ما تريد القيام به".
Watsonمهارات فريقك والتكامل في تنظيم جهود فريقك، مما يجعلك أكثر فعالية.
ضاعف قوة ®قوة الذكاء الاصطناعي لمؤسستك مع الجيل التالي من منصة الذكاء الاصطناعي ومنصة البيانات IBM
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قم بتبسيط سير العمل Watson من خلال السماح لك بأتمتة المهام وتبسيط العمليات المعقدة، مما يوفر لك الوقت والجهد. ثم يمكنك التركيز على المزيد من الأعمال عالية المستوى.
Watson يمكنك من خلال تسهيل التواصل بين أعضاء الفريق، مما يضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة وأن يتم إنجاز المهام في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.
يستخدم Watson معالجة اللغة الطبيعية للاستفادة من كتالوج المهارات الأساسية والمتقدمة لتنفيذ طلباتك - في السياق وبالترتيب الصحيح. لا حاجة إلى تدريب متخصص. ابدأ في دقائق باستخدام مهارات مصممة مسبقاً لك ولاحتياجاتك. ليس من الضروري أن يتدخل قسم تكنولوجيا المعلومات (إلا إذا أرادوا ذلك بالطبع).
يمكن لفريقك أتمتة سير العمل وتبسيطه باستخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA) ومن خلال ربط Watson بالأنظمة الخارجية ومصادر البيانات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات, مما يمنحك المرونة في التدريب Watson على احتياجاتك الخاصة.
Watson يتصل بالتطبيقات والأدوات المختلفة الخاصة بك للعمل بسلاسة عبر فريق المبيعات Workday و Outlook و Gmail وأدوات أخرى لإنجاز المهام بواجهة بسيطة بدون رموز.
يهدف هذا الامتياز للعناية بالشعر إلى تنمية القوى العاملة بنسبة 30% وتحسين إنتاجية الموظفين ومشاركتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول الأتمتة الذكية.
Watson ®Orchestrate هو واحد من مجموعة من IBM Watson المنتجات لمساعدتك على توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة لإجراء تنبؤات أكثر دقة وتبسيط القرارات والعمليات وتحسين وقت فريقك.
قدِّم معلومات سريعة ودقيقة عبر أي قناة على النطاق الذي تحتاجه أنت وعملاؤك.
استخرج الإجابات والرؤى من بيانات المؤسسة المعقدة من خلال البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتحليلات النصية.
Watson تساعدك واجهات برمجة التطبيقات على دمج المحادثة واللغة والتحليلات النصية المتقدمة في التطبيق.
تمكين مطوري سحابة هجينة من جميع مستويات التجربة من كتابة التعليمات البرمجية مع التوصيات التي تم إنشاؤها من قبل الذكاء الاصطناعي.