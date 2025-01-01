استوديو المهارات
وسّع نطاق قدرات مساعدك إلى ®تنظيم العمل عبر مجموعتك تنظيم العمل عبر مجموعتك
احجز عرضًا توضيحيًا توضيحيًا مباشرًا ابدأ التجربة المجانية
رسم توضيحي لـ IBM مهارات تسجيل الدخول إلى الإنترنت
استوديو المهارات في IBM watsonx Orchestrate™

إن استوديو المهارات في watsonx Orchestrate هو استوديو مطور برمجيات رمز منخفض مع مجموعة أدوات مطوري البرامج (SDK) قوية لبناء المهارات والأتمتة التي يمكن إضافتها إلى كتالوج مهارات ®Orchestrate واستخدامها لتوسيع قدرات مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك. باستخدام استوديو المهارات، يمكنك بناء مهاراتك الخاصة وسير العمل بسرعة وسهولة والاستفادة من الاستثمارات الحالية في أدوات الأتمتة من خلال اكتشاف الأتمتة داخل ®Orchestrate ووضعها للعمل عبر مجموعة الأدوات. أصبح لدى البنائين الآن موقع واحد لبناء وإدارة الأتمتة والمهارات مع لوحة بناء موحدة, طريقة إصدار واحدة لجميع الحزم التي تم إنشاؤها، وتجربة بسيطة لنشر المهارات على مساعدي الذكاء الاصطناعي.

 

 
اقرأ تقرير IDC: خمس مزايا رئيسية للتنسيق لتحقيق قيمة الذكاء الاصطناعي على نطاق Enterprise
تفاصيل الميزة ما قبل البناء المهارات المتوائمة مع نقطة الدخول

استفد من 1000 من مهارات ما قبل البناء المتوافقة مع كل مجال في جميع أنحاء المؤسسة دون الحاجة إلى تدريب متخصص. يمكنك دمج أي أداة تابعة لجهة خارجية مع ®Orchestrate من خلال OpenAPIs وإنشاء مهارات مخصصة مصممة لتبسيط العمليات في أي مجال في جميع أنحاء المؤسسة.

استكشف كتالوج المهارات استوديو المطورين

يوفر استوديو المهارات مجموعة أدوات تطوير برمجيات (SDK) قوية لبناء المهارات والأتمتة. يمكنك إنشاء المهارات والأتمتة بسرعة وسهولة لإضافتها إلى كتالوج المهارات وعرض المهارات التي تم إنشاؤها حديثاً داخل مساعد الذكاء الاصطناعي لديك.

تعرف على المزيد عن بناء المهارات أنشئ سير العمل الخاص بك باستخدام Skills Studio

من خلال الاستفادة من مجموعة كاملة من الأتمتة الكاملة للأعمال التجارية مثل سير العمل والقرارات ومعالجة المستندات وأتمتة العمليات الآلية، يمكنك إنشاء الأتمتة بسرعة وسهولة, ونشرها في كتالوج المهارات الخاص بك، وتمكين المستخدمين من نشر الأتمتة من خلال الدردشة مع مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بهم.

تعرف على المزيد حول إنشاء الأتمتة
كيفية عمل ®Orchestrate
التكامل ولأداء المهام المطلوبة، يتكامل ®Orchestrate مع الأدوات الرئيسية التي تستخدمها كل يوم للوصول إلى القدرات الأساسية داخلها، من التعاون والاتصالات إلى التحليلات وتتبع المتقدمين. انظر عمليات التكامل
بسِّط يومك  باستخدام كتالوج من المهارات، يقوم ®Orchestrate بأتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً ومعالجتها بشكل أسرع، حتى تتمكن من التركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى. يحتوي كتالوج المهارات في watsonx Orchestrate على 1000 من المهارات المعدة مسبقًا لمساعدتك في إنجاز مجموعة كبيرة من المهام. تعرف على ما يمكن أن يفعله ®Orchestrate
اتخذ الخطوة التالية

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن IBM watsonx Orchestrate؟ تعرف على كيفية دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لفريقك.

 احجز عرضًا توضيحيًا توضيحيًا مباشرًا جرّب تجربة المعلومات مجاناً
المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الشركاء الدعم الموارد المجتمع