إن استوديو المهارات في watsonx Orchestrate هو استوديو مطور برمجيات رمز منخفض مع مجموعة أدوات مطوري البرامج (SDK) قوية لبناء المهارات والأتمتة التي يمكن إضافتها إلى كتالوج مهارات ®Orchestrate واستخدامها لتوسيع قدرات مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك. باستخدام استوديو المهارات، يمكنك بناء مهاراتك الخاصة وسير العمل بسرعة وسهولة والاستفادة من الاستثمارات الحالية في أدوات الأتمتة من خلال اكتشاف الأتمتة داخل ®Orchestrate ووضعها للعمل عبر مجموعة الأدوات. أصبح لدى البنائين الآن موقع واحد لبناء وإدارة الأتمتة والمهارات مع لوحة بناء موحدة, طريقة إصدار واحدة لجميع الحزم التي تم إنشاؤها، وتجربة بسيطة لنشر المهارات على مساعدي الذكاء الاصطناعي.