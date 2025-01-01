إن استوديو المهارات في watsonx Orchestrate هو استوديو مطور برمجيات رمز منخفض مع مجموعة أدوات مطوري البرامج (SDK) قوية لبناء المهارات والأتمتة التي يمكن إضافتها إلى كتالوج مهارات ®Orchestrate واستخدامها لتوسيع قدرات مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك. باستخدام استوديو المهارات، يمكنك بناء مهاراتك الخاصة وسير العمل بسرعة وسهولة والاستفادة من الاستثمارات الحالية في أدوات الأتمتة من خلال اكتشاف الأتمتة داخل ®Orchestrate ووضعها للعمل عبر مجموعة الأدوات. أصبح لدى البنائين الآن موقع واحد لبناء وإدارة الأتمتة والمهارات مع لوحة بناء موحدة, طريقة إصدار واحدة لجميع الحزم التي تم إنشاؤها، وتجربة بسيطة لنشر المهارات على مساعدي الذكاء الاصطناعي.
استفد من 1000 من مهارات ما قبل البناء المتوافقة مع كل مجال في جميع أنحاء المؤسسة دون الحاجة إلى تدريب متخصص. يمكنك دمج أي أداة تابعة لجهة خارجية مع ®Orchestrate من خلال OpenAPIs وإنشاء مهارات مخصصة مصممة لتبسيط العمليات في أي مجال في جميع أنحاء المؤسسة.
يوفر استوديو المهارات مجموعة أدوات تطوير برمجيات (SDK) قوية لبناء المهارات والأتمتة. يمكنك إنشاء المهارات والأتمتة بسرعة وسهولة لإضافتها إلى كتالوج المهارات وعرض المهارات التي تم إنشاؤها حديثاً داخل مساعد الذكاء الاصطناعي لديك.
من خلال الاستفادة من مجموعة كاملة من الأتمتة الكاملة للأعمال التجارية مثل سير العمل والقرارات ومعالجة المستندات وأتمتة العمليات الآلية، يمكنك إنشاء الأتمتة بسرعة وسهولة, ونشرها في كتالوج المهارات الخاص بك، وتمكين المستخدمين من نشر الأتمتة من خلال الدردشة مع مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بهم.