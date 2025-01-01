IBM Watson Orchestrate™ يعمل على أتمتة مهامك التي تستغرق وقتًا طويلاً باستخدام العامل الرقمي (digey) حتى تتمكن من التركيز على العمل الأكثر أهمية بالنسبة لك. عندما تقوم بإشراك ديجي الخاص بك بطلب، قد تستخدم المعلومات التكنولوجية مهارة بسيطة (إضافة صف إلى جدول)، أو البناء على مجموعة معقدة من المهارات (ابحث عن جهات الاتصال, وإنشاء جدول بجهات الاتصال تلك، ثم إرسال بريد إلكتروني إليهم) اللازمة لإنجاز هذا العمل.
لرسائل البريد الإلكتروني والأحداث وجهات الاتصال:
للملفات والمجلدات والقوائم:
إرسال الرسائل أو الملفات إلى:
إنشاء أو استرداد أو تحديث أو حذف:
تمتع بأتمتة المهام الروتينية، بدءاً من إنشاء التوصيفات الوظيفية إلى رعاية المرشحين، حتى تتمكن من التركيز على أعمال أكثر فائدة.
دع العامل الرقمي الشخصي الخاص بك يتعامل مع المهام اليومية التي تستغرق وقتاً طويلاً، بدءاً من إدارة الاجتماعات والقوالب إلى إنشاء البريد الإلكتروني والمستندات الجديدة.
عندما تقوم بإجراء طلب، يعرف ديجي الخاص بك تلقائياً إلى أين تذهب بالضبط للحصول على المعلومات أو تنفيذ إجراء ما بناءً على الأنظمة التي تتصل بها باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك. كل ما عليك فعله هو أن تسأل.
عندما تقوم ®ببدء المهام، يستخدم ديجي الخاص بك الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) "لتذكر" ذلك الإجراء, ويبني معرفة أساسية حول طلباتك السابقة حتى تتمكن من المتابعة بسرعة من حيث توقفت، ويمكن أن تقدم المعلومات التكنولوجية نتائج أسرع. ولا داعي لتكرار ما قلته.
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