مهارات IBM Watson Orchestrate Orchestrate
قم بتخصيص موظفك الرقمي من IBM Watson Orchestrate للتعامل مع العمل الذي تنفرد به، في الوقت والمكان اللذين تحتاج فيهما إلى المساعدة
طلب عرض توضيحي ابدأ التجربة المجانية
رسم توضيحي لدائرة تلامس اليد متصلة بثلاثة صفوف من الأشكال التي تصور المهارات
المهارات في IBM Watson Orchestrate

IBM Watson Orchestrate™ يعمل على أتمتة مهامك التي تستغرق وقتًا طويلاً باستخدام العامل الرقمي (digey) حتى تتمكن من التركيز على العمل الأكثر أهمية بالنسبة لك. عندما تقوم بإشراك ديجي الخاص بك بطلب، قد تستخدم المعلومات التكنولوجية مهارة بسيطة (إضافة صف إلى جدول)، أو البناء على مجموعة معقدة من المهارات (ابحث عن جهات الاتصال, وإنشاء جدول بجهات الاتصال تلك، ثم إرسال بريد إلكتروني إليهم) اللازمة لإنجاز هذا العمل.
المهارات التي يستخدمها ديجي عندما تقوم بتفويض هذه المهارات إلى من يعمل لديك، فإنك توفر الوقت للتعاون والابتكار. لقد بدأنا للتو، ولكن يمكنك ذلك أيضاً. انضم إلى قائمة الانتظار إدارة البريد الإلكتروني والتقويم

لرسائل البريد الإلكتروني والأحداث وجهات الاتصال:

  • إرسال أو قراءة أو إعادة توجيه
  • إلغاء حدث التقويم أو تحديثه
  • استرداد المرفق أو إنشاؤه أو تنزيله
  • إنشاء جهة اتصال أو استرجاعها
 إدارة الملفات

للملفات والمجلدات والقوائم:

  • الإنشاء والتحديث والاسترداد
  • حذف، تنزيل
  • الحصول على الأذونات
  • إضافة تعليقات أو الحصول على تعليقات
 إدارة الرسائل

إرسال الرسائل أو الملفات إلى:

  • الأفراد
  • المجموعات
  • القناة

 

 

 

 إدارة الوظائف الشاغرة
للوظائف الشاغرة والمرشحين
 
  • إنشاء طلب وظيفة
  • المشاركة والمتابعة مع مديري التوظيف
  • استخدام الكلمات المفتاحية للبحث في لوحات الوظائف عن تطابق الملف الشخصي
  • ®بدء اتصال رعاية الاتصال
 إدارة حسابات العملاء

إنشاء أو استرداد أو تحديث أو حذف:

  • الحسابات
  • الحملات
  • جهات الاتصال
  • الرصاص
  • الفرص
  • المنتجات
 الإدارة اليومية
إنشاء ومشاركة: 
 
  • توافر التقويم
  • جدول أعمال الاجتماع وبنود العمل
  • معلومات الاجتماع ذات الصلة
  • القالب والوثائق الجديدة
كيفية عمل المعلوماتية
التطبيق الرائد في السوق التكامل

ولتنفيذ المهام المطلوبة، يتكامل ديجي الخاص بك مع التطبيق الرئيسي الذي تستخدمه كل يوم، والوصول إلى القدرات داخلها.

 انظر عمليات التكامل
حالة الاستخدام الموارد البشرية

تمتع بأتمتة المهام الروتينية، بدءاً من إنشاء التوصيفات الوظيفية إلى رعاية المرشحين، حتى تتمكن من التركيز على أعمال أكثر فائدة.

 العامل الرقمي

دع العامل الرقمي الشخصي الخاص بك يتعامل مع المهام اليومية التي تستغرق وقتاً طويلاً، بدءاً من إدارة الاجتماعات والقوالب إلى إنشاء البريد الإلكتروني والمستندات الجديدة.
الأسئلة الشائعة
هل أحتاج إلى معرفة المهارات المطلوبة لإكمال مهمة ما؟

عندما تقوم بإجراء طلب، يعرف ديجي الخاص بك تلقائياً إلى أين تذهب بالضبط للحصول على المعلومات أو تنفيذ إجراء ما بناءً على الأنظمة التي تتصل بها باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك. كل ما عليك فعله هو أن تسأل.
هل يجب أن أبدأ من الصفر مع كل طلب، في كل مرة أتفاعل فيها مع صديقي؟

عندما تقوم ®ببدء المهام، يستخدم ديجي الخاص بك الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) "لتذكر" ذلك الإجراء, ويبني معرفة أساسية حول طلباتك السابقة حتى تتمكن من المتابعة بسرعة من حيث توقفت، ويمكن أن تقدم المعلومات التكنولوجية نتائج أسرع. ولا داعي لتكرار ما قلته.
كيف سأعرف عندما تتوفر مهارات جديدة؟

تأكد من الاشتراك في اتصالاتنا عبر البريد الإلكتروني للحصول على إشعارات مباشرةً في صندوق الوارد الخاص بك بأحدث الإضافات. يمكنك أيضًا مراجعة هذه الصفحة كثيرًا للاطلاع على القائمة المتزايدة باستمرار للقدرات الجديدة.
اتخذ الخطوة التالية

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن IBM Watson Orchestrate ومقابلة ديجيه الخاص بك؟

انضم إلى قائمة الانتظار
المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم المجتمع الشركاء الموارد