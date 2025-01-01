مهارات IBM watsonx Orchestrate™
تخصيص Orchestrate لإنجاز العمل الفريد بالنسبة لك، متى وأينما تحتاج إلى المساعدة
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رسم توضيحي يوضح منصات مهارات watsonx Orchestrate
المهارات في IBM watsonx Orchestrate

يعمل IBM watsonx Orchestrate على أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً، بحيث يمكنك التركيز على العمل الأكثر أهمية بالنسبة لك. عندما تُشرِك Orchestrate في طلب ما، فقد يستخدم مهارة بسيطة (إضافة صف إلى جدول)، أو إنشاء مجموعة معقدة من المهارات (البحث عن جهات الاتصال، وإنشاء جدول لجهات الاتصال هذه، ثم إرسال رسالة بريد إلكتروني إليها) اللازمة لإنجاز هذا العمل.
مجموعة المهارات المنشأة مسبقًا من Orchestrate

عندما تعتمد على Orchestrate لتوظيف هذه المهارات المنشأة مسبقًا، فإنك توفر الوقت للتعاون والابتكار. وجدير بالذكر أن كتالوج المهارات في watsonx Orchestrate يحتوي على آلاف المهارات المنشأة مسبقًا لمساعدتك على إنجاز مجموعة كبيرة من المهام. وهذه عينة بسيطة من المهارات المتاحة اليوم ولكن هناك العديد من المهارات الأخرى الجاهزة للاستخدام في المنتج. 
خدمات تكامل التطبيقات Amazon SNS
 
  • إنشاء اشتراك
  • إنشاء موضوع
  • حذف اشتراك
  • حذف موضوع
  • الحصول على جميع الاشتراكات
  • الحصول على جميع الموضوعات
  • نشر رسالة إلى الموضوع
  • تحديث اشتراك
  • تحديث موضوع
 تعرف على المزيد Amazon SQS
 
  • إنشاء قائمة انتظار
  • حذف قائمة انتظار
  • الحصول على جميع قوائم الانتظار 
  • تصفية قائمة الانتظار 
  • اترك رسالة في قائمة الانتظار
  • تحديث قائمة انتظار
 تعرف على المزيد
إدارة الإنفاق في قطاع الأعمال Coupa
 
  • إنشاء تقرير نفقات
  • الحصول على جميع تقارير النفقات
  • الحصول على جميع معاملات المخزون
  • إنشاء فاتورة
  • الحصول على جميع الفواتير
  • الحصول على جميع طلبات الشراء
  • إنشاء عنوان تحويل
  • الحصول على جميع عناوين التحويل
  • إنشاء مورد
  • الحصول على جميع الموردين
 تعرف على المزيد
تخطيط الأعمال وإدارة الأداء Anaplan
 
  • تنزيل محتوى الملف
  • تعديل محتوى الملف
  • الحصول على جميع الإجراءات
  • الحصول على جميع مهام العمل
  • الحصول على جميع معرفات الأبعاد
  • الحصول على جميع العناصر
  • الحصول على جميع القوائم
  • الحصول على جميع عناصر القائمة
  • الحصول على معلومات حول الملفات
  • الحصول على معلومات حول النماذج
 تعرف على المزيد
العثور على مرشح Oracle Human Capital Management (HCM)
 
  • إنشاء طلب وظيفة
  • تحديث طلب الوظيفة
  • عرض طلب الوظيفة
  • عرض طلبات الوظائف
  • عرض وصف الوظيفة الخارجية
  • تحديث وصف الوظيفة الخارجية
  • عرض وصف الوظيفة الداخلية
  • تحديث وصف الوظيفة الداخلية
  • إضافة مهارة إلى طلب الوظيفة
  • البحث عن المرشحين
 تعرف على المزيد SAP SuccessFactors
 
  • استقطاب المواهب - إضافة سؤال الفحص
  • استقطاب المواهب - إنشاء طلب وظيفة
  • استقطاب المواهب - بحث عن مقدمي الطلبات
  • BHRM - الموافقة على طلب النقل
  • BHRM - رفض طلب النقل
  • BHRM - مراجعة جميع طلبات النقل المعلقة
  • BHR - إنشاء منصب وظيفي
  • PM - إنشاء موقع ونقل الوظيفة دون تغيير الراتب
  • PM - مراجعة تفاصيل جميع الموظفين
  • CPM - مراجعة جميع طلبات تغيير المدير المعلقة
 تعرف على المزيد تحديد مصادر المرشحين من خلال ThisWay Global
 
  • إنشاء وظيفة
  • البحث عن المرشحين لوظيفة
  • قائمة الوظائف الموجودة
 تعرف على المزيد تنشيط أو إلغاء تنشيط جذب المرشحين باستخدام ThisWay Global
 
  • عرض الوظائف التي تجذب المرشحين حاليًا
  • عرض الوظائف المؤهلة لجذب المرشحين
  • بدء جذب المرشحين
  • التوقف عن جذب المرشحين
 تعرف على المزيد ساعات العمل
 
  • إضافة الوصف الوظيفي أو تحديثه
  • إضافة مهارات المرشح أو تحديثها
  • تجميد طلب الوظيفة أو إلغاء تجميده
  • البحث عن المرشحين
  • نشر وظيفة
  • جدولة مقابلة
  • عرض الوظائف حسب المؤسسة الإشرافية
  • عرض طلبات الوظائف المفتوحة
  • إرسال فحص الخلفية
  • إرسال تعليقات المقابلة
 تعرف على المزيد
التواصل والتعاون Calendly
 
  • إنشاء دعوة المؤسسة
  • إنشاء رابط جدولة يُستخدم لمرة واحدة
  • استرداد المدعوين للحدث
  • استرداد تفاصيل الحساب
  • استرداد أنواع الأحداث
  • استرداد الأحداث المجدولة
 تعرف على المزيد Gmail
 
  • إرسال رسالة بريد إلكتروني
  • إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى المرشحين باستخدام Gmail
 تعرف على المزيد Microsoft Outlook
 
  • إنشاء حدث على التقويم
  • إنشاء رد على رسالة
  • حذف حدث التقويم
  • استرداد مجموعات التقويم
  • استرداد التقويمات
  • استرداد مجلدات البريد
  • احصل على جميع المجموعات والمستخدمين والأعضاء وردود الرسائل
  • إرسال رسالة بريد إلكتروني
  • تحديث حدث تقويم
 تعرف على المزيد Microsoft Teams
 
  • إنشاء قناة
  • إنشاء رسالة دردشة
  • إنشاء رد على الرسالة
  • حذف القناة
  • الحصول على جميع القنوات والمجموعات والأعضاء والرسائل
  • استرداد رسائل الدردشة
  • استرداد الدردشات
  • إرسال رسالة دردشة
  • إرسال رسالة إلى القناة
  • تحديث قناة
  • تحديث فريق
 تعرف على المزيد Slack
 
  • الحصول على جميع المستخدمين
  • استرداد القنوات
  • إرسال رسالة
 تعرف على المزيد
تصور البيانات Microsoft Power BI
 
  • إنشاء هدف
  • استرداد مساحات العمل
  • استرداد مستخدمي مساحة العمل
  • استرداد مجموعات البيانات
  • استرداد وصول المستخدم إلى مجموعة البيانات
  • استرداد بوابات مجموعة البيانات
  • استرداد مجموعة البيانات إلى روابط تدفق البيانات
  • استرداد مصادر بيانات مجموعة البيانات
  • استرداد مصادر بيانات البوابة
  • استرداد مستخدمي مصدر بيانات البوابة
  • استرداد الأهداف
 تعرف على المزيد
إدارة الدليل والهوية Microsoft Entra ID
 
  • إنشاء مجال
  • إنشاء مستخدم
  • استرداد الوحدات الإدارية
  • استرداد المستخدمين
  • استرداد المجموعات
  • استرداد الأجهزة
  • استرداد المستخدمين والمجموعات من الوحدة الإدارية
  • استرداد المجالات
  • استرداد المستخدمين وأعضاء المجموعة من المجموعة
 تعرف على المزيد
مشاركة الملفات واستضافتها Amazon S3
 
  • إنشاء حاوية
  • إنشاء كائن
  • نسخ كائن
  • حذف كائن
  • الحصول على جميع الحاويات
  • الحصول على محتوى كائن
  • الحصول على جميع البيانات الوصفية للكائنات
  • تحديث كائن أو إنشاؤه
 تعرف على المزيد صندوق
 
  • نسخ ملف
  • تحميل ملف
  • حذف ملف
  • استرداد محتوى الملف
  • استرداد البيانات الوصفية للملف
  • تحديث البيانات الوصفية للملف
  • نسخ مجلد
  • إنشاء مجلد
  • حذف مجلد
  • استرداد مجلدات
 تعرف على المزيد Dropbox
 
  • إنشاء ملف
  • تنزيل محتوى ملف
  • الحصول على تفاصيل حول الملفات
  • استرداد مجلدات
 تعرف على المزيد Microsoft OneDrive for Business
 
  • نسخ مجلد
  • إنشاء مجلد
  • حذف مجلد
  • نقل مجلد
  • إعادة تسمية مجلد
  • الحصول على جميع المجلدات
  • الحصول على جميع محركات الأقراص
 تعرف على المزيد Microsoft OneNote
 
  • إلحاق ملاحظة
  • إنشاء دفتر ملاحظات
  • إنشاء قسم
  • إنشاء صفحة
  • تنزيل محتوى صفحة
  • الحصول على جميع دفاتر الملاحظات
  • الحصول على جميع الصفحات
  • الحصول على جميع الأقسام
 تعرف على المزيد Microsoft SharePoint
 
  • إنشاء ملف
  • إنشاء مجلد
  • إنشاء قائمة
  • حذف ملف
  • حذف مجلد
  • حذف موقع
  • تنزيل ملف
  • تحديث ملف
  • تحديث مجلد
  • تحديث موقع
 تعرف على المزيد
نظام معلومات الموارد البشرية bambooHR
 
  • إنشاء موظف
  • إنشاء سجل تتبع الوقت
  • إنشاء تابع لموظف
  • الحصول على جميع أنواع خصم الميزات
  • الحصول على جميع التابعين للموظف
  • الحصول على سجلات تتبع الوقت عن طريق المُعرّف
  • الحصول على جميع الموظفين
  • تحديث تبعية الموظف
 تعرف على المزيد
إدارة العملاء Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations
 
  • إنشاء مقدم طلب أو عميل أو موظف أو عملية أو مشروع
  • إنشاء عميل محتمل
  • إنشاء اتفاقية مبيعات
  • حذف مقدم الطلب أو العميل أو الموظف أو العملية أو المشروع
  • الحصول على جميع مقدمي الطلبات أو مجموعات العملاء أو مجموعات المشروعات أو الموظفين أو المشروعات
  • الحصول على جميع الكيانات القانونية
  • الحصول على جميع العملاء
  • الحصول على جميع العمليات
  • الحصول على جميع العملاء المحتملين
  • الحصول على جميع اتفاقيات المبيعات
  • تحديث مقدم الطلب أو العميل أو الموظف أو العمليات أو المشروع
 تعرف على المزيد Microsoft Dynamics 365 for Sales
 
  • إنشاء حساب
  • تحديث حساب
  • إنشاء جهة اتصال
  • تحديث جهة اتصال
  • إنشاء حالة
  • تحديث فاتورة
  • إنشاء عميل محتمل
  • تحديث عميل محتمل
  • إنشاء إثراء حالة
  • تحديث ملخص موضوع الحالة
  • إنشاء علامة محادثة
  • تحديث علامة المبيعات
  • إنشاء فرصة
  • حذف فرصة
  • تحديث فرصة
  • إنشاء منتج
 تعرف على المزيد Salesforce
 
  • إنشاء حساب
  • إنشاء أصل
  • إنشاء حالة
  • إنشاء جهة اتصال
  • إنشاء حملة
  • إنشاء عميل محتمل
  • إنشاء أمر
  • إنشاء تعليق على الحالة
  • تنزيل محتوى ملف
  • الحصول على جميع الحسابات
  • الحصول على جميع الأصول
  • الحصول على جميع جهات الاتصال
  • الحصول على جميع الحالات
 تعرف على المزيد ServiceNow
 
  • إضافة مرفق إلى حادث
  • إنشاء أصل
  • إنشاء حادث
  • إنشاء تعليق
  • إنشاء قسم
  • إنشاء مقالة معرفية
  • إنشاء مستخدم نظام
  • إنشاء تذكرة
  • حذف أصل
  • حذف قسم
  • حذف حادث
 تعرف على المزيد Twilio Flex
 
  • استرداد تفاصيل المكالمة عن طريق المُعرّف
  • استرداد تفاصيل المكالمة
  • استرداد أرقام الهواتف الواردة
  • استرداد الرسالة عن طريق المعرف
  • استرداد الرسائل
  • استرداد خدمات الرسائل
  • تحديث تفاصيل المكالمة
  • إرسال رسالة عن طريق رقم الهاتف
  • تنقيح رسالة
  • إرسال رسالة عبر خدمة الرسائل
 تعرف على المزيد Zendesk Service
 
  • إضافة علامة
  • إنشاء تذكرة
  • إنشاء أصل
  • إنشاء شخص
  • إنشاء منتج
  • إنشاء تعليق على التذكرة
  • إنشاء مستخدم
  • حذف منتج
  • حذف شخص
  • حذف أصل
 تعرف على المزيد
منصة أتمتة التسويق Microsoft Power BI
 
  • إضافة عميل محتمل إلى القائمة
  • إنشاء عميل محتمل
  • إنشاء فرصة
  • حذف فرصة
  • الحصول على جميع الحملات
  • الحصول على جميع العملاء المحتملين
  • الحصول على جميع القوائم
  • الحصول على جميع الفرص
  • تحديث عميل محتمل
  • تحديث فرصة
 تعرف على المزيد
كيف يعمل Orchestrate 
التطبيقات الرائدة في السوق عمليات التكامل لتنفيذ المهام المطلوبة، يتكامل Orchestrate مع التطبيقات الرئيسية التي تستخدمها كل يوم للوصول إلى القدرات الموجودة داخله. انظر التكاملات
الأسئلة الشائعة
هل أحتاج إلى معرفة المهارات المطلوبة لإنجاز المهمة؟

عندما تقدم طلبًا، يقوم Orchestrate تلقائيًا بتنفيذ إجراء بناءً على الأنظمة التي تتصل بها من خلال بيانات الاعتماد الخاصة بك. كل ما عليك فعله هو أن تطلب.
هل يجب أن أبدأ من الصفر في كل طلب، وفي كل مرة أتفاعل فيها مع Orchestrate؟

عندما تبدأ أي مهمة، يحفظ Orchestrate المعرفة الأساسية بشأن طلباتك السابقة حتى تتمكن من المتابعة بسرعة من حيث توقفت ويمكن أن تقدم نتائج أكثر سرعة. ولن تحتاج إلى التكرار.
كيف أعرف عندما تتوفر مهارات جديدة؟

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