مهارات IBM watsonx Orchestrate™

يعمل IBM watsonx Orchestrate على أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً، بحيث يمكنك التركيز على العمل الأكثر أهمية بالنسبة لك. عندما تُشرِك Orchestrate في طلب ما، فقد يستخدم مهارة بسيطة (إضافة صف إلى جدول)، أو إنشاء مجموعة معقدة من المهارات (البحث عن جهات الاتصال، وإنشاء جدول لجهات الاتصال هذه، ثم إرسال رسالة بريد إلكتروني إليها) اللازمة لإنجاز هذا العمل.