الموارد والدعم
استكشف مفاهيم IBM Watson Orchestrate™ الأساسية والوثائق لمعرفة كيفية تحقيق أقصى استفادة من موظفك الرقمي، digey
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رسم توضيحي لثلاثة عمال مع ثلاثة مساعدين رقمي يؤدون مهامهم
المواضيع

استكشف المفاهيم التي تُمكِّن IBM Watson Orchestrate من تبسيط عملك.

 ما هي روبوت المحادثة المحادثة؟

تعرّف على روبوت المحادثة المحفوظة، التي تحاكي المحادثة البشرية لخلق تجربة أفضل للعملاء.

 ما هي معالجة اللغة الطبيعية (NLP)؟

فهم كيف تساعد معالجة اللغة الطبيعية في بناء آلات تستجيب بنفس الطريقة التي يستجيب بها البشر.

 ما هي إدارة عمليات الأعمال (BPM)؟

تعرّف على إدارة عمليات الأعمال وكيف يمكن أن تساعدك إدارة عمليات الأعمال المعلوماتية على التشغيل الآلي وتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

 ما هو الذكاء الاصطناعي التخاطبي (CAI)؟

تعرّف على الذكاء الاصطناعي الحواري وكيف تساعد مجموعة المعلومات التكنولوجية المعلوماتية على إشراك العملاء وتقديم الخدمات.

 ما هي أتمتة العمليات الآلية (RPA)؟

تعرّف على أتمتة العمليات الآلية، وهي شكل من أشكال العمليات الأتمتة التقنية التي تستخدم الروبوتات البرمجية لأتمتة المهام التي يؤديها البشر.

 ما هو العامل الرقمي؟

تعرّف على العامل الرقمي وكيف يمكنه مساعدة القوى العاملة على تحقيق نتائج أسرع وأفضل.
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المدونات

اقرأ وجهات نظر خبير في الموضوعات الشائعة حول الأتمتة التجارية والموارد البشرية والمزيد.
العامل الرقمي مقابل روبوت المحادثة مقابل روبوت المحادثة مقابل روبوت: ما الفرق؟

استكشف الاختلافات العامة بين أنواع الأتمتة هذه ومتى يتم استخدامها.
قم بإعادة بناء وتمكين القوى العاملة لديك من خلال العمل الرقمي

ماذا لو كان الاستقالة العظمى ترقية كبيرة حقًا؟ كيف ستستجيب شركتك؟
رمز منخفض مقابل لا رمز

تعرّف على الفرق بين الحلول البرمجية التي تعتمد على الرموز البرمجية منخفضة الشفرة والحلول البرمجية التي لا تعتمد على الرموز البرمجية واستكشف أمثلة على كل منهما.
5 أفضل الممارسات لاتباع نهج "الناس أولاً" في التبني

يمكن أن تسفر التقنية الوظيفية التقنية عن مكاسب كبيرة في الإنتاجية وتحسن من رضا الموظفين، إذا تم تنفيذها بشكل مدروس.
الدعم

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة في استخدام IBM Watson Orchestrate؟ استكشف وثائق المنتج أو الموارد التجارية مع مجتمعنا المتنامي من المستخدمين.

 المجتمع

تعلّم من أقرانك وشارك الأفكار وتعاون مع مجتمعنا.

 حالة النظام

هل تحتاج إلى معرفة حالة Watson ®Orchestrate أو مدى توفره؟

 بوابة الأفكار

سجّل الدخول لإعطائنا تعليقاتك وأفكارك لتحسين IBM Watson Orchestrate.

 وثائق المنتج ودعم المنتج

التحليل العميق IBM Watson Orchestrate تفاصيل المنتج

التطوير لصالح IBM Watson Orchestrate Orchestrate

إذا كنت ترغب في تطوير مهارات مخصصة ليستخدمها ديجي الخاص بك، تحقق من مجموعة تطوير برامج IBM Watson Orchestrate (SDK).

 المفاهيم الأساسية

مقدمة عن أساسيات IBM Watson Orchestrate ، وكيفية عمل تكنولوجيا المعلومات وكيفية إنشاء مهارات وحفريات مخصصة.

 إنشاء المهارات من مستندات OpenAPI

دليل لاستيراد المهارات إلى IBM Watson Orchestrate باستخدام OpenAPI، وبناء المهارات المستوردة واختبارها.

 واجهة المستخدم (UI) محتوى أفضل الممارسات أفضل الممارسات

إرشادات لإنشاء مهارات مخصصة في IBM Watson Orchestrate تتكامل بسلاسة مع المحتوى الجاهز.

البرنامج التعليمي 101: بناء المهارة

باستخدام البرنامج التعليمي &quot;Hello world!&quot;، ستتعلم أساسيات إنشاء المهارات وتصديرها إلى Watson ®Orchestrate.

البرنامج التعليمي 201: بناء مهارة أكثر تعقيداً

يُعلم البرنامج التعليمي &quot;الحيوانات الأليفة تخزين&quot; البناة كيفية إنشاء مهارات أكثر تعقيدًا وتصديرها إلى Watson ®أورشسترات لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام.

IBM Robotic Process Automation البرنامج التعليمي (RPA)

يعلّمك البرنامج التعليمي IBM RPA كيفية إنشاء روبوتات RPA وتصدير تلك المهارة إلى Watson ®Orchestrate.

اتخذ الخطوة التالية

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن IBM Watson Orchestrate ومقابلة ديجيه الخاص بك؟

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