المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يعمل على أتمتة المهام وتبسيط سير العمل وتحرير وقتك لما يهم حقًا.
IBM watsonx Orchestrate يمكن نشره كحل SaaS مُدار بالكامل أو حل محلي.
اختر بين watsonx Orchestrate على كتالوج IBM Cloud Catalogue أو AWS
ينشر محلياً واختر من بين نماذج الاشتراك أو الترخيص الدائم.
المستخدم النشط شهريًا (MAU) هو أي مستخدم فريد من نوعه لديه تفاعل واحد هادف على الأقل مع مساعدك أو التطبيق المخصص على مدار شهر الفوترة التقويمي. التفاعل الهادف هو عملية تبادل يرسل فيها المستخدم طلبًا إلى خدمتك وتستجيب خدمتك له.
يتم التعرف على المستخدم الفريد من خلال معرف المستخدم المرتبط بالشخص الذي يتفاعل مع مساعدك. تقوم دردشة الويب والتكاملات المضمنة الأخرى بتعيين هذه الخاصية لك تلقائياً.
يمكنك حساب وحدات MAUs بنفسك، لكل من IBM Cloud و IBM Cloud Pak for Data.
لمعرفة المزيد، يرجى زيارتنا هنا.
إذا كنت تستخدم واجهة برمجة تطبيقات REST API أو دردشة الويب الخاصة بنا، فأنت بحاجة إلى تزويدنا بمعرف فريد (تم إنشاؤه بواسطتك) لكل مستخدم يتفاعل مع مساعدك. نوصي باستخدام معرّف قاعدة بيانات غير قابل للتعريف (مثل معرّف GUID) لا يتغير طوال دورة حياة العميل. إذا كنت تستخدم عمليات التكامل الخاصة بنا على فيسبوك أو Slack أو Intercom، فإننا نقوم بسحب معرّف المستخدم من هذه المصادر تلقائيًا.
إذا كنت تستخدم واجهة برمجة تطبيقات REST الخاصة بنا ولم يكن لديك معرّف مستخدم لأن المستخدم مجهول الهوية، فإننا نوصي بإنشاء معرّفات عشوائية خاصة بك باستخدام شيء مثل UUID (الرابط موجود خارج ®IBM.com).
إذا كنت تستخدم الدردشة على الويب ولم يكن لدى المستخدم معرّف من قبلك، فسنقوم بإنشاء معرّف للمستخدم الخاص بك ونقوم بملف تعريف الارتباط الخاص به مع المعرّف المجهول في حالة عودته إلى موقعك في وقت لاحق من الشهر. وبهذه الطريقة ستتم محاسبتك مرة واحدة فقط على هذا المستخدم.
إذا تم إرسال الرسائل بمعرفين مختلفين للمستخدم، فنعم، ستتم محاسبتك مرتين. نوصي إما بمطالبة المستخدمين بتسجيل الدخول قبل ®بدء محادثة أو استخدام القيمة المجهولة لهذا المستخدم في جميع جلساته.
سنحاسب على أساس معرّف الجلسة تلقائيًا، مما يعني أنه إذا عاد هذا المستخدم مرة ثانية خلال الشهر بعد انتهاء جلسته فسيتم التعامل معه على أنه اثنين من وحدات MAU.
يدعم watsonx Assistant حاليًا 13 لغة ولغة واحدة في الإصدار التجريبي. ومع ذلك، تختلف تغطية الدعم من ميزة ميزة إلى أخرى. للاطلاع على عرض تفصيلي لتغطية دعم المنتج حسب الميزة، اضغط هنا.
تبدأ باقة Plus من 140 دولارًا أمريكيًا وتتضمن ما يصل إلى 1,000 مستخدم نشط شهريًا (MAUs). يتم احتساب وحدات MAU الإضافية بسعر 14 دولار أمريكي لكل 100 وحدة MAU. عندما يقوم المستخدم بالاتصال الصوتي، هناك تكلفة إضافية قدرها 9 دولارات أمريكية لكل 100 وحدة صوتية MAUs.
للتعرف على المزيد حول خطة Plus والقياس القائم على المستخدم، يُرجى زيارتنا هنا.
توفر خطة Enterprise مع خطة عزل البيانات عددًا من المزايا الإضافية المتعلقة بالأمان والخصوصية، بما في ذلك نشرات مستجر واحد في بيئة مستجر واحد, دعم الامتثال لقانون HIPAA، وزيادة عدد المثيلات وفترة أطول من فترة الاحتفاظ ببيانات التحليلات.
وحدة المورد (RU) هي مقياس مستقل لمورد يتعلق باستخدام خدمة IBM السحابية. كل 1,000 رمز مميز معالج بواسطة نموذج يساوي وحدة واحدة (1) من الموارد. الرمز الرمزي هو وحدة من محتوى المدخلات والمخرجات مثل الكلمات الفردية أو الكلمات الفرعية أو أحرف الجملة المستخدمة في كل من التوليد والتدريب.
البحث التحادثي هو الذكاء الاصطناعي الاصطناعي التوليدي الجديد الذي يستخدم ميزة أصلية, التوليد المعزّز للاسترجاع بدون تشفير (RAG) بحيث يمكن للمساعدين إضافة محتوى من قاعدة معارفهم إلى مساعديهم للإجابة عن الأسئلة في محادثة طبيعية دون الحاجة إلى التأليف اليدوي.
تقدم شركة IBM watsonx™ مجموعة مختارة من نماذج الأساس الفعالة من حيث التكلفة على مستوى المؤسسات. granite هي سلسلة IBM الرائدة من سلسلة LLM نماذج الأساس LLM القائمة على وحدة فك التشفير فقط بنية المحول. granite يتم تدريب النماذج اللغوية على بيانات موثوقة تشمل الإنترنت والأكاديميات والرموز والقانونية والمالية. granite 13ب الدردشة هو نموذج تم ضبطه لتحسين قدرة المعلومات التكنولوجية على إجراء التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) لحوار الحوار ويعمل بشكل جيد مع برنامج افتراضي والدردشة.
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