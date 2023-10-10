توفر IBM watsonx Orchestrate الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) لكل موظف، مما يعمل على تبسيط المهام والعمليات المتكررة، وتعزيز الإنتاجية وتوفير الوقت للتركيز على أنشطة أكثر استراتيجية وعالية القيمة.
باستخدام watsonx Orchestrate، يمكن للشركاء تحسين مساعدي الذكاء الاصطناعي الحاليين أو إنشاء مساعدي ذكاء اصطناعي جدد باستخدام مجموعة أدوات تطوير البرمجيات الخاصة بنا. اعرض التقنية للمستخدمين بطريقة جديدة وبسيطة. أنشئ تطبيقًا رقميًا ورقميًا للخدمات الذاتية عبر الموقع الإلكتروني watsonx Orchestrate.
تم تصميم برنامج منشئ المحتوى IBM watsonx Orchestrate لشركاء بائعي البرمجيات المستقلين (ISV) لبناء مهارات على watsonx Orchestrate ليتم دمجها في كتالوج مهارات ®Orchestrate's ®قبل البناء الخاص بـ ®Orchestrate، مما يجعلها متاحة لجميع مستخدمي ®Orchestrate. يوفر برنامج منشئ المحتوى العديد من المزايا للشركاء بما في ذلك زيادة الاستهلاك وتحسين رضا المستخدمين.
ابتكر وسارع وتيرة نموك مع شركة IBM. وبصفتك بائعًا مستقلاً أو مقدم خدمات مزود خدمة إنترنت (ISV) أو مقدم خدمات مُدارة (MSP)، يمكنك الدخول في شراكة مع IBM للارتقاء بحلولك مع IBM watsonx Orchestrate. توسَّع في أسواق جديدة باستخدام الانتشار العالمي لموقع IBM ، وشبكة من الشركات الكبيرة، وأدوات الذهاب إلى السوق الراسخة في السوق، وشبكة من الشركات الكبيرة لتوسيع نطاق مبيعاتك.
أطلق العنان لابتكارك ونموك. تعمل شركة IBM مع شركائنا لمساعدتهم على البقاء في صدارة التحديات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والأمن والاستدامة وإدارة التكاليف والمخاطر وحلول الامتثال وغيرها من خلال تزويدهم بالخبرة المناسبة في الوقت المناسب. يعمل الشركاء و IBM مع العملاء لاكتشاف وتطوير حالة محددة من الاستخدامات التي تلبي احتياجات العملاء ويمكن للشركاء إرفاق الخدمات لإعادة بيع watsonx Orchestrate للحصول على قيمة مضافة.
®IBM شركاء الخدمات ضروريون لتقديم حلول IBM للعملاء. IBM لديها سجل حافل من التعاون مع شركات تكامل الأنظمة والاستشارات لبناء مراكز التميز التي تزيد من قيمة IBM التقنية للعملاء. IBM تستثمر في الدعم الفني والدعم في السوق لمساعدة شركاء الخدمة على تقديم أحدث التقنيات التقنية وصقل خبراتهم باستمرار. تعمل هذه الشراكات على تسريع نجاح العملاء من خلال خلق تجربة سلسة، بدءاً من الاستراتيجية إلى التنفيذ والإدارة.
في IBM ، نحن نواصل إقامة شراكات تقنية جديدة مع رواد الذكاء الاصطناعي التقنية في جميع أنحاء العالم لتعزيز الابتكار، ودفع حدود التقنية وإنشاء شراكات جديدة Business Solutions. نحن نتشارك مع شركات رائدة في مجال التكنولوجيا التقنية التي تقدم تكاملًا سلسًا لتسريع وتيرة استخدام العملاء للخدمات التقنية الحالية وتوسيع نطاق استخدام الاستثمارات التقنية الحالية.
EY.الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي القوى العاملة هو حل مصمم للمساعدة في زيادة القدرة والإنتاجية لوظيفة الموارد البشرية (HR). باستخدام الأنفوجراف الخاص بمهارات الذكاء الاصطناعي، يقوم العامل بإكمال أعمال وعمليات الموارد البشرية. EYيزيد الذكاء الاصطناعي القوى العاملة من إنتاجية الموظفين من خلال تبسيط كيفية إنجاز العمل، ويدفع قابلية التوسع من خلال تمكينك من زيادة أو تقليل سعة الموارد البشرية بسرعة, ويدير التكاليف من خلال تحويل عمليات الموارد البشرية وتوسيع نطاقها دون التقليل من قدرات الموظفين أو زيادة التكاليف بشكل كبير.
شركة ThisWay Global هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الموارد البشرية حائزة على جوائز ومدعومة من Google. التزام الشركة بإزالة التحيز, ومطابقة المرشحين للوظائف من الناحية التقنية وحالة المورد المعتمد (WBENC) التي تمنحها الشركة تقدماً كبيراً على منافسيها من شركات تكنولوجيا المعلومات. ThisWay هي شريك فضي لشركة IBM وشريك أولي في السوق لشركة IBM watsonx Orchestrate. تضم شبكة ThisWay Global المملوكة لشركة ThisWay Global أكثر من 8,500 شريك فريد من نوعه قائم على التنوع، مما يوفر للشركات والحكومات قاعدة بيانات فريدة من نوعها للمرشحين ذوي المهارات العالية، مما يقلل من التحيز ويزيد من التنوع في جميع المجالات.
تعمل FloCareer على تمكين الشركات الناشئة والمؤسسات من توسيع نطاق توسيع نطاق البحث والتطوير من خلال منصة المقابلات كخدمة, التي تستعين بمطوري البرامج المستقلين لإجراء المقابلات التقنية. تتمثل مهمة FloCareer في مساعدة عملاء تكنولوجيا المعلومات على التوظيف بشكل أسرع, أفضل وعلى نطاق واسع من خلال توفير مجموعة قوية ومتنوعة من مطوري البرمجيات المستقلين وتمكينهم من تقديم عملية توظيف صارمة عبر مجموعة متنوعة من الأدوار التقنية. دخلت FloCareer في شراكة مع شركة ThisWay Global ونفذت IBM watsonx Orchestrate لتوسيع نطاق المعلومات المعلومات المتعلقة بالمقابلات الشخصية المحتملة, اتخاذ خطوات نحو إزالة التحيز اللاواعي من عمليات التوظيف في مركز المعلومات التكنولوجية وتحسين كفاءة اتصالات وجدولة المرشحين في مركز المعلومات التكنولوجية.
IBM® أصدرت شركة ® Consulting IBM Consulting Advantage ، وهي منصة خدمات الذكاء الاصطناعي ومكتبة من المساعدين المصممة لدعم الاستشاريين في تقديم الاتساق والتكرار والسرعة للعملاء. IBM Consulting Advantage يسمح بوصول أسهل ومخصص إلى الأساليب المملوكة والمصممة خصيصًا لهذا الغرض والنماذج والمساعدين التوليديين، والمساعدين التوليديين التوليديين القائمين على الأدوار. وبغض النظر عما إذا كنت تقود عمليات تحويل العملاء و SAP ، أو الترحيل إلى Azure أو AWS السحابة أو تشغيل تطوير التطبيق الذي يستخدم الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال، أو زيادة الأمان، فإن IBM Consulting Advantage يساعد على توليد قيمة أكبر من التغيير بشكل أسرع.
دون & برادستريت هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير بيانات اتخاذ القرارات التجارية والتحليلات. يستخدم حل Ask Procurement من Dun & Bradstreet's Ask Procurement ®Power بيانات Dun & Bradstreet ذات المستوى العالمي و IBM'مساعد التكنولوجيا الرائدة في مجال الصناعات لتقديم تجربة GenAI يمكنك الوثوق بها. من خلال معلومات عن أكثر من نصف مليار شركة خاصة وعامة وبيانات فريدة من نوعها من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الخاصة بك، والتي يتم تقديمها في سياقها عندما يكون متخصصو المشتريات في أمس الحاجة إلى معلومات تكنولوجيا المعلومات، يقدم Ask Procurement تجربة خالية من الاحتكاك وجاهزة لتسريع عملية الشراء.
من خلال الشراكة مع IBM watsonx Orchestrate ، يمكنك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة المتطورة لتثبت نفسك كرائد فكري في العالم الجديد للموظفين الرقميين.
بصفتك شريكًا، ستتاح لك الفرصة للعمل عن كثب مع فريق عمل ومطوري IBM watsonx Orchestrate من خبراء ومطوري البرامج, إبقائك على اطلاع دائم على أحدث اتجاهات الصناعات والتقنيات، مع تمكينك من تقديم معلومات حول تطوير المنتجات والابتكار.
بصفتك خبيرًا في IBM watsonx Orchestrate القدرات المتقدمة، يمكنك تمييز نفسك عن المنافسين ووضع نفسك كشركة رائدة في مجال الصناعات التكنولوجية، وجذب عملاء جدد، والاحتفاظ بالعملاء الحاليين، وتحقيق النجاح على المدى الطويل لأعمالك في نهاية المطاف.