احصل على أقصى استفادة من سلاك التكامل الخاص بك عن طريق تخصيص ما يمكن أن يقدمه لك ® Orchestrate. يمكنك بسهولة تطوير وإضافة والمهارات المخصصة للتطبيق والمهارات لتركيز العامل الرقمي على حالة التوظيف التي تهمك أكثر من غيرها. وباستخدام ®Orchestrate SDK، يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك تخصيص ® Orchestrate بشكل أكبر لتناسب احتياجاتك.

لمزيد من المعلومات، اطلع على وثائق IBM watsonx Orchestrate SDK.

