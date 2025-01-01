التكامل مع Workday 
مع IBM watsonx Orchestrate' Workday التكامل التكامل، يمكنك جعل تجربة التوظيف رائعة لجميع المعنيين.
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رسم توضيحي ل Workday التكامل
تسهيل عملية التوظيف 

استمتع بتجربة توفير الوقت المتاح من خلال التكامل بين Workday وWorkday مع منصة IBM watsonx Orchestrate حتى تتمكن شركتك من التركيز على توظيف المواهب والاحتفاظ بها. 
حالة الاستخدام استقطاب المرشحين ورعايتهم 

من خلال Oracle HCM التكامل، يمكن لـ ®Orchestrate مطابقة المرشحين لطلبات الوظائف الشاغرة والتفاعل معهم على نطاق واسع، وإسعادهم مع الحفاظ على تنظيم قاعدة بياناتك. 

الموارد البشرية 

الحد بشكل كبير من تحديات التوظيف الحالية من خلال نهج جديد لاكتساب المواهب. اعثر على المرشحين بشكل أسرع وأعد &quot;الإنسان&quot; إلى الموارد البشرية. 

المهارات اللازمة ل Workday بمجرد نص بسيط أو نقرة بسيطة، ®ابدأ المهارات Workday التكامل الذي يوفره التكامل. تساعدك منصة IBM watsonx Orchestrate على ضمان العثور على المرشح المناسب للوظيفة وبسرعة.  المرشحون
  • احصل على المرشحين
  • احصل على المتقدمين
  • الحصول على مرفقات المرشح
 الإعلان عن الوظيفة
  • الحصول على طلب وظيفة
المهارات المخصصة 

احصل على أقصى استفادة من سلاك التكامل الخاص بك عن طريق تخصيص ما يمكن أن يقدمه لك ® Orchestrate. يمكنك بسهولة تطوير وإضافة والمهارات المخصصة للتطبيق والمهارات لتركيز العامل الرقمي على حالة التوظيف التي تهمك أكثر من غيرها. وباستخدام ®Orchestrate SDK، يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك تخصيص ® Orchestrate بشكل أكبر لتناسب احتياجاتك.

لمزيد من المعلومات، اطلع على وثائق IBM watsonx Orchestrate SDK.

 
الأمن والوصول

IBM watsonx Orchestrate يتصل بشكل آمن بمثيل Workday الخاص بالعميل باستخدام بيانات المجال والمستأجر والمستخدم المعتمد.

يستخدم الاتصال بـ Workday مستخدم نظام التكامل Workday. إذا لم يكن لديك بالفعل مستخدم نظام التكامل جاهزًا، فاعمل مع مسؤول شركتك Workday لإنشاء مستخدم نظام التكامل وتكوينه بسرعة.

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IBM watsonx Orchestrate تستفيد من مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مما يتيح لك ®Orchestrate مع القدرات التي تعتمد عليها.

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