استمتع بتجربة توفير الوقت المتاح من خلال التكامل بين Workday وWorkday مع منصة IBM watsonx Orchestrate حتى تتمكن شركتك من التركيز على توظيف المواهب والاحتفاظ بها.
من خلال Oracle HCM التكامل، يمكن لـ ®Orchestrate مطابقة المرشحين لطلبات الوظائف الشاغرة والتفاعل معهم على نطاق واسع، وإسعادهم مع الحفاظ على تنظيم قاعدة بياناتك.
الحد بشكل كبير من تحديات التوظيف الحالية من خلال نهج جديد لاكتساب المواهب. اعثر على المرشحين بشكل أسرع وأعد "الإنسان" إلى الموارد البشرية.
احصل على أقصى استفادة من سلاك التكامل الخاص بك عن طريق تخصيص ما يمكن أن يقدمه لك ® Orchestrate. يمكنك بسهولة تطوير وإضافة والمهارات المخصصة للتطبيق والمهارات لتركيز العامل الرقمي على حالة التوظيف التي تهمك أكثر من غيرها. وباستخدام ®Orchestrate SDK، يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك تخصيص ® Orchestrate بشكل أكبر لتناسب احتياجاتك.
لمزيد من المعلومات، اطلع على وثائق IBM watsonx Orchestrate SDK.
IBM watsonx Orchestrate يتصل بشكل آمن بمثيل Workday الخاص بالعميل باستخدام بيانات المجال والمستأجر والمستخدم المعتمد.
يستخدم الاتصال بـ Workday مستخدم نظام التكامل Workday. إذا لم يكن لديك بالفعل مستخدم نظام التكامل جاهزًا، فاعمل مع مسؤول شركتك Workday لإنشاء مستخدم نظام التكامل وتكوينه بسرعة.
IBM watsonx Orchestrate تستفيد من مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مما يتيح لك ®Orchestrate مع القدرات التي تعتمد عليها.
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