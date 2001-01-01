قم بتمكين موظفك الرقمي من إنشاء توصيفات الوظائف ونشر طلبات التوظيف على مواقع التوظيف ولوحات الوظائف باستخدام SAP SuccessFactors التكامل، مما يساعد على توفير الوقت حتى تتمكن من التركيز على الجوانب الإنسانية للتوظيف والتوظيف.

IBM watsonx Orchestrate تتولى المهام المتكررة في عملية التوظيف لديك، وتتيح لك العثور على أفضل المواهب لتقديم قيمة لمجموعتك.