قم بتمكين موظفك الرقمي من إنشاء توصيفات الوظائف ونشر طلبات التوظيف على مواقع التوظيف ولوحات الوظائف باستخدام SAP SuccessFactors التكامل، مما يساعد على توفير الوقت حتى تتمكن من التركيز على الجوانب الإنسانية للتوظيف والتوظيف.
IBM watsonx Orchestrate تتولى المهام المتكررة في عملية التوظيف لديك، وتتيح لك العثور على أفضل المواهب لتقديم قيمة لمجموعتك.
من خلال SAP SuccessFactors التكامل، يمكن لـ ®Orchestrate إنشاء طلبات التوظيف ونشرها على لوحات الوظائف، مما يخفف العبء عليك أثناء توظيف المرشحين وتحديد مصادرهم.
دع ®Orchestrate يتعقب مديري التوظيف، وينشئ توصيفات الوظائف وينتظر الموافقات. قلل الوقت الذي تقضيه في المهام منخفضة القيمة، حتى تتمكن من التركيز على إيجاد المرشح المناسب.
من خلال SAP SuccessFactors التكامل التكامل، ®Orchestrate يمكن أن يساعدك في العثور على أفضل المرشحين للوظيفة ورعايتهم خلال عملية التوظيف.
من خلال SAP SuccessFactors التكامل، ®Orchestrate، يمكنك توفير الوقت حتى تتمكن من التحضير للمقابلات والاجتماع بالمرشحين وإنشاء عروض لأعضاء الفريق المستقبليين.
يساعدك السماح لـ ®Orchestrate بأتمتة أعمالك المشغولة على تبسيط الجهد والتركيز على الأجزاء المعقدة من التوظيف.
عندما تقوم بالتفويض إلى ®Orchestrate، يمكنك التركيز على إيجاد وتوظيف أفضل المرشحين للوظيفة.
قم بأتمتة المهام اليدوية للتوظيف والبحث عن المرشحين من خلال تحويلها إلى ®Orchestrate حتى يتمكن فريقك من القيام بالمزيد من العمل الأكثر أهمية.
يأتي التكامل SAP SuccessFactors SuccessFactors التكامل مع العديد من المهارات المعدة مسبقًا والتي يمكنك استخدامها على الفور.
IBM watsonx Orchestrate يوفر تكاملًا آمنًا وسلسًا مع SAP SuccessFactors باستخدام رمز OAuth 2.0 مميز. OAuth 2.0 هو بروتوكول تفويض يستند إلى HTTP يمنح الطرف الثالث إمكانية الوصول على نطاق واسع إلى الموارد المحمية نيابةً عن مالك الموارد.
IBM watsonx Orchestrate يتكامل مع أفضل الأدوات التي تستخدمها كل يوم، بما في ذلك برنامج تحديد مصادر المرشحين وبرامج تتبع المرشحين.
تمكين ®Orchestrate من إعداد قائمة بالمرشحين المحتملين، وتصفيتها بناءً على معايير مخصصة، وتشجيع المواهب المتنوعة على التقديم السريع.
تمكين ®Orchestrate من تنفيذ العديد من الإجراءات مثل إرسال البريد، وجدولة الاجتماعات، وإضافة جهات اتصال، وغير ذلك الكثير.
يمكّنك ®Orchestrate من العمل مع التوصيف الوظيفي وإعلانات الوظائف الشاغرة ومتابعة المرشحين لمساعدتك في العثور على أقوى المواهب.
تمكين ®Orchestrate من إنشاء الحسابات والحملات وجهات الاتصال؛ وتتبع العملاء المحتملين والفرص؛ ®بدء الطلبات والمزيد.
تمكين ®Orchestrate للمساعدة في إنشاء طلبات التوظيف وتحديثها، بالإضافة إلى إدارة تقييم المرشحين.
تمكين ®Orchestrate من المساعدة في أتمتة Alert Notification والمهام المتكررة الأخرى، بالإضافة إلى تجميع الموافقات وتبسيطها.
تمكين ®Orchestrate من إرسال الرسائل، ومتابعة طلبات التوظيف، وتقويمات المشاركة والمزيد.
تمكين ®Orchestrate من مشاركة القوائم والملفات والاجتماعات حتى تتمكن من التعاون مع الزملاء والشركاء والعملاء.
تمكين ®Orchestrate من تخزين الملفات في السحابة وتحرير المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية مع المتعاونين.
يمكّن ®Orchestrate من الحصول على المرشحين ورعايتهم، ونشر الوظائف، والحصول على معلومات عن الوظائف الشاغرة.
* قريباً