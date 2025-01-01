التكامل مع Salesforce
مع IBM watsonx Orchestrate' ' فريق المبيعات التكامل، ضع رعاية العملاء المحتملين على الطيار الآلي وقضاء وقت أقل في المهام المتكررة
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رسم توضيحي يمثل التكامل مع فريق المبيعات
توفير الوقت، حتى تتمكن من التركيز على العملاء

قد تستغرق إدارة عملية البيع وقتاً طويلاً للغاية. ولكن مع تولي IBM watsonx Orchestrate المهام الشاقة، يمكن أن يبقى انتباهك في المكان الذي تنتمي إليه المعلومات التكنولوجية: علاقاتك مع عملائك. ®من السهل إعداد Orchestrate، ويمكنه مزامنة البيانات عبر أنظمة متباينين، ويبقي فرق المبيعات على اطلاع دائم من خلال تحديث معلومات العملاء المحتملين القيّمة تلقائيًا.
مهارات فريق المبيعات ®تستطيع Orchestrate أتمتة المبيعات وأداء المهام المتعلقة بالعملاء باستخدام مهارات فريق المبيعات لتقديم نتائج أسرع ومتابعة أكثر دقة في الوقت المناسب وعلاقات أفضل. الحسابات
  • إنشاء حساب
  • استرداد الحساب
  • تحديث الحساب
  • حذف الحساب
 الحملات
  • إنشاء حملة
  • استرداد الحملة
  • حملة التحديث
  • حذف الحملة
 جهات الاتصال
  • إنشاء جهة اتصال
  • استرداد جهة الاتصال
  • تحديث جهة الاتصال
  • حذف جهة الاتصال
 الرصاص
  • إنشاء دليل
  • استرجاع الرصاص
  • تحديث الصدارة
  • حذف الرصاص
 الفرص
  • خلق الفرص
  • استرداد الفرصة
  • فرصة التحديث
  • حذف الفرصة
 الطلبات
  • إنشاء النظام
  • استرجاع الطلب
  • طلب التحديث
  • حذف الطلب
 المنتجات
  • إنشاء منتج
  • استرجاع المنتج
  • تحديث المنتج
  • حذف المنتج
المهارات المخصصة 

احصل على أقصى استفادة من SharePoint التكامل الخاص بك من خلال تخصيص ما يمكن أن يقدمه لك ®Orchestrate. يمكنك بسهولة تطوير وإضافة تطبيقات ومهارات مخصصة للتركيز على حالة التوظيف الرقمي الأكثر أهمية بالنسبة لك. وباستخدام ®Orchestrate SDK، يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك تخصيص ®Orchestrate بشكل أكبر لتناسب احتياجاتك.  

لمزيد من المعلومات، اطلع على وثائق IBM watsonx Orchestrate SDK.
الأمن والوصول

بيانات العميل ليست فقط مهمة حساسة بالنسبة لعملياتك العملياتية، بل يجب حماية بيانات العملاء. IBM watsonx Orchestrate يسمح لك بالاتصال الآمن بفريق المبيعات باستخدام مصادقة OAuth2. يمكنك تفويض ®Orchestrate عن طريق التسجيل في حساب فريق المبيعات باسم مستخدم وكلمة مرور فريدين.

 اقرأ الوثائق 
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IBM watsonx Orchestrate يستفيد من مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مما يمكّن ®Orchestrate من الاستفادة من القدرات التي تعتمد عليها.

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