التكامل مع Oracle HCM 
مع IBM watsonx Orchestrate' Oracle إدارة رأس المال البشري (HCM) التكامل (HCM)، يمكنك تقليل الجهد اليدوي المبذول في إنشاء طلبات التوظيف وتحديثها ونشرها وتسريع عملية التوظيف
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تواصل مع المرشحين المناسبين بشكل أسرع 

IBM watsonx Orchestrate يتكامل مع Oracle HCM للمساعدة في توحيد فرق العمل لديك، وتحسين الموارد البشرية وتنمية أعمالك. 
حالة الاستخدام التوظيف وإعلان الوظائف 

غالبًا ما يعني إنشاء إعلان وظيفة ما انتظار الموافقات، وتعقب مديري التوظيف، وتحديد متطلبات الوظيفة. مع ®Orchestrate و Oracle التكامل في إدارة رأس المال البشري (HCM)، يمكنك نشر إعلانات الوظائف في السوق في وقت أقرب - وجذب انتباه المرشحين الأقوياء. 

 استقطاب المرشحين ورعايتهم 

من خلال Oracle HCM التكامل، يمكن لـ ®Orchestrate مطابقة المرشحين لطلبات الوظائف الشاغرة والتفاعل معهم على نطاق واسع، وإسعادهم مع الحفاظ على تنظيم قاعدة بياناتك. 

مهارات Oracle HCM  قم بالدردشة مع ®Orchestrate لـ ®بدء المهارات Oracle HCM التكامل التكامل يوفر. ستعمل تكنولوجيا المعلومات على أتمتة المهام وإنشاء عمليات متابعة في الوقت المناسب مع الأشخاص الذين تبني علاقاتك معهم.  طلب وظيفة
  • إنشاء طلب وظيفة
  • تحديث طلب الوظيفة
  • الحصول على طلب وظيفة
  • حذف طلب وظيفة
  • احصل على مقابلات
  • الحصول على حالة التحقق من الخلفية
  • وظيفة شاغرة
  • الحصول على المراكز
  • احصل على مقابلة التعليقات
  • ما بعد مقابلة التعليقات
  • احصل على حالة المخضرم
  • تقييم المرشح
  • حركة المرشح للمرحلة التالية
 المرشحون
  • احصل على مرشحين
  • الحصول على مرفقات المرشح
  • احصل على المتقدمين
  • ضع المرشحين
  • ضع المرفقات المرشحة
  • ضع المتقدمين
 الإعلان عن الوظيفة
  • إنشاء إعلان وظيفة
  • تحديث إعلان الوظيفة
  • الحصول على وظيفة شاغر وظيفي
  • حذف الإعلان عن وظيفة
الأمن والوصول

IBM watsonx Orchestrate يوفر التكامل الآمن والسلس مع Oracle إدارة رأس المال البشري. تتطلب المصادقة على Oracle HCM السحابة من ®Orchestrate اسم المستخدم وكلمة المرور الفريدة الخاصة بك، لذلك تظل بياناتك آمنة. 

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IBM watsonx Orchestrate تستفيد من مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مما يمكّنك من تمكين watsonx من خلال القدرات التي تعتمد عليها.

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