التكامل مع Google Drive
يمكن لـ Google Drive القيام بأكثر من ذلك بكثير عندما تعمل تكنولوجيا المعلومات IBM watsonx Orchestrate  
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رسم توضيحي لمحرك جوجل التكامل
حافظ على التنظيم والأمان 

مع تكامل IBM watsonx Orchestrate™ مع Google Drive، ستعرف أن ملفاتك يتم نسخها احتياطيًا بشكل موثوق ويمكن الوصول إليها.  
حالة الاستخدام الموارد البشرية 

يتيح لك Google Drive تخزين جميع سجلات موظفيك في مكان واحد آمن. ®يضع Orchestrate هذه الملفات في متناول يدك، مع أوامر بسيطة باللغة البشرية تمنحك وصولاً فورياً إلى الوثائق التي تحتاجها الآن. 

استقطاب المواهب

®يستطيع Orchestrate الوصول إلى ملفات تخزين الملفات وفتحها لتحريرها ومشاركتها وتوفير الوقت في الأعمال المتكررة وتحسين إنتاجية المتخصصين في استقطاب المواهب، مما يؤدي إلى تعيينات أفضل وتوظيف مرشحين أعلى.

مهارات Google Drive بدلاً من نقل ملفاتك يدويًا في Google Drive، ما عليك سوى أن تطلب من ®Orchestrate القيام بتكنولوجيا المعلومات نيابةً عنك. التعليقات
  • استرجاع التعليقات
 الملفات
  • استرجاع الملفات
  • تنزيل الملفات
 المجلدات
  • استرداد المجلدات
  • استرداد عناصر المجلدات
 المراجعات
  • استرداد المراجعات
المهارات المخصصة 

احصل على أقصى استفادة من SharePoint التكامل الخاص بك من خلال تخصيص ما يمكن أن يقدمه لك ®Orchestrate. يمكنك بسهولة تطوير وإضافة تطبيقات ومهارات مخصصة للتركيز على حالة التوظيف الرقمي الأكثر أهمية بالنسبة لك. وباستخدام مجموعة أدوات تطوير البرمجيات watsonx Orchestrate ، يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك تخصيص ®Orchestrate بشكل أكبر لتناسب احتياجاتك.  

لمزيد من المعلومات، اطلع على وثائق IBM watsonx Orchestrate SDK.
الأمن والوصول

IBM watsonx Orchestrate يتصل بشكل آمن بمثيل Workday الخاص بالعميل باستخدام بيانات المجال والمستأجر والمستخدم المعتمد.

يستخدم الاتصال بـ Workday مستخدم نظام التكامل Workday. إذا لم يكن لديك بالفعل مستخدم نظام التكامل جاهزًا، فاعمل مع مسؤول شركتك Workday لإنشاء مستخدم نظام التكامل وتكوينه بسرعة.

 اقرأ الوثائق 
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IBM watsonx Orchestrate يستفيد من مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مما يمكّن ®Orchestrate من الاستفادة من القدرات التي تعتمد عليها.

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