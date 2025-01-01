تحديد مصادر المرشحين

إن العثور على المرشحين المناسبين والتواصل مع كل متقدم يستغرق وقتاً طويلاً. ®يمكن أن تعمل Orchestrate على تبسيط العملية من خلال أتمتة الردود، مما يوفر الوقت للتركيز على المراجعات للمرشحين والتحضير للمقابلات.