Watsonس الفوائد المقدرة للموارد البشرية في الاتصالات السلكية واللاسلكية

عزز فعالية الموظفين وإنتاجيتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي من IBM

تقدير الفوائد

زيادة الألياف الضوئية لتحسين كفاءة العمل على خدمة العملاء وشبكة العمليات والعمليات الميدانية من أجل تعزيز تقديم الخدمات. توفير تجربة أفضل للعملاء والمساعدة في تحسين إنتاجية الموظفين.

* يتم حساب النتائج الموضحة بناءً على بيانات وافتراضات معينة فيما يتعلق بالاستخدام المحتمل لموقع watsonx Assistant ، بما في ذلك إدخال المستخدم، معيار بيانات الطرف الثالث، وبيانات الموارد البشرية من IBM معهد قيمة الأعمال (IBV). يتم احتساب الفوائد المالية المحتملة بناءً على القيمة المقدرة لزيادة الإنتاجية التي يمكن إعادة توزيعها لأعمال ذات قيمة أعلى. يتم تقديم النتائج لأغراض توضيحية فقط ولا ينبغي الاعتماد عليها كضمان أو التزام بالنتائج أو الفوائد المحتملة أو الفعلية. لا تستند النتائج إلى بيانات فعلية أو نمذجة إحصائية ،وقد لا تكون دقيقة أو قابلة للتطبيق عليك. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على ظروفك الخاصة واستخدامك وتكويناتك وبيئتك، من بين عوامل أخرى.

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