زيادة الألياف الضوئية لتحسين كفاءة العمل على خدمة العملاء وشبكة العمليات والعمليات الميدانية من أجل تعزيز تقديم الخدمات. توفير تجربة أفضل للعملاء والمساعدة في تحسين إنتاجية الموظفين.