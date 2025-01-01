محادثة وكيل الذكاء الاصطناعي
تبسيط كيفية إنجاز العمل في تجربة دردشة واحدة موحدة
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فقاعة لغة الدردشة المتفاعلة
®تنظيم المساعدين في جميع أنحاء عملك من خلال دردشة وكيل الذكاء الاصطناعي

تتيح ميزة الدردشة مع وكيل الذكاء الاصطناعي في واتسونكس™ Orchestrate من آي بي إم للمؤسسات تكوين سلوك الوكيل الذي يختار بذكاء أفضل الإجراءات لتلبية احتياجات المستخدمين.

يقوم عامل الذكاء الاصطناعي ®تشغيل وكيل الذكاء الاصطناعي يقوم بتشغيل الدردشة بشكل ديناميكي بطرح أسئلة مختلفة على الموظف، ويحلل الأدوات الموجودة تحت تصرف المعلومات, استكشف الذكاء الاصطناعي المساعدين المصممين للمساعدة في هذا الموضوع المحدد، ويجد المعلومات في المستندات الداخلية، ويرشد المستخدم خلال كل خطوة من خطوات العملية.

يؤدي تقليل عملية اتخاذ القرار وتعزيز إمكانية اكتشاف الأداة المناسبة إلى زيادة إنتاجية الموظفين وتحسين تجربة العمل.
كيفية عمل المعلوماتية

تستخدم دردشة وكيل الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي نماذج أساسية مضبوطة بدقة, بما في ذلك ®IBM granite ضمن بنية وكيلة لتوفير قدرات تفكير متقدمة واتخاذ قرارات مستقلة لتوفير احتياجات الموظفين بسرعة. وكيل الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي ®تنظيم كل منعطف في محادثة متعددة الأدوار إلى الأداة أو المساعد أو الإنسان المناسب، مما يبسط العمليات المعقدة في تجربة محادثة واحدة.

العروض التفاعلية

استكشف كيف يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي أن يخففوا من حدة التشغيل ويحسنوا الإنتاجية من خلال العروض التفاعلية التي يتم النقر عليها.

 

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ميزة
التوجيه القائم على النموذج اللغوي الكبير يختار وكيل الذكاء الاصطناعي بذكاء أفضل إجراء تالٍ لتحقيق النتيجة التي تريدها.
تجربة مستخدم موحدة تمتع بالوصول إلى جميع مساعديك ووكلائك في واجهة دردشة واحدة مبسطة.
تعزيز إمكانية اكتشاف الأدوات والمعلومات يرشدك عامل الذكاء الاصطناعي إلى الأدوات والتطبيقات والمعلومات التي تحتاجها في مكان واحد.  
اتخذ الخطوة التالية

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