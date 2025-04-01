متوفر اليوم Watson Studio ، يجمع بين العمل المفتوح IBM مع أدوات العمل الخاصة بالبيانات القائمة على الرموز البرمجية والمرئية لمساعدتك على بناء وتشغيل وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي الموثوق بها على أي سحابة بكفاءة.

تشمل القدرات الأساسية MLOps, Decision Optimizationوالنمذجة البصرية، والنمذجة المرئية، ومراجعة اللغة الطبيعية، والتطوير الآلي وحوكمة الذكاء الاصطناعي.