IBM watsonx
منصة الجيل التالي من المؤسسات لمنشئ الذكاء الاصطناعي
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TEST ONLY - DO NOT USE
تسخير الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي لبناء تطبيق قوي 
watsonx.ai التعلم الآلي + الذكاء الاصطناعي التوليدي

watsonx.ai يجمع بين التعلم الآلي التقليدي والذكاء الاصطناعي التقليدي الجديد المدعوم من نماذج الأساس إلى منصة قوية تمكّنك من بناء الذكاء الاصطناعي في جزء من الوقت بجزء بسيط من البيانات.

 تعرّف على كيفية مساهمة نماذج الأساس في تحقيق قيمة الأعمال

نماذج الأساس الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي أفضل وأسرع

يمكنك من خلال بضعة أسطر من التعليمات فقط تلخيص المحادثات، وتصنيف شكاوى العملاء، وصياغة رسائل مخصصة، واستخراج المعلومات الأساسية وغيرها. استخدم أحدث وأروع موديلات مصدر مفتوح أو اعتمد على أساسنا الموثوق.

توليد التصنيف تلخيص مقتطفات
البناء باستخدام نماذج الأساس الموثوق بها من IBM
الثقة والشفافية

لقد قمنا ببناء واحدة من أكبر مجموعات البيانات ذات الصلة بالمؤسسات وفحصناها بعناية من أجل التدريب على نماذجنا

 استكشف مجموعة البيانات لدينا
الكفاءة والمسؤولية

تعد عمليات التدريب النموذجية لدينا من أكثر عمليات التدريب كفاءة ومسؤولية بيئية في مجال الصناعات

 تعرف على سبب أهمية الكفاءة [LiGO]
التخصيص والخصوصية

قم بضبط نماذجنا باستخدام بيانات مؤسستك؛ حيث تظل بياناتك خاصة وآمنة.

 تعرّف على ضبط موجّه [MPT]

المطورون، استغلوا ®قوة نماذج الأساس

قم بالتجربة مباشرةً من خلال واجهة بدون تعليمات برمجية أو قم بتشغيل سير العمل الكامل مباشرةً في بيئة MLOps الخاصة بك باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا ومكتبات Python.
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شاهد العملية من الكود إلى استدعاء واجهة برمجة التطبيقات والعودة إلى الإخراج في الدردشة. [وصف طموح لما قد نعرضه هنا] مشاهدة الفيديو (2:34)
منصة مثبتة للتعلم الآلي

متوفر اليوم Watson Studio ، يجمع بين العمل المفتوح IBM مع أدوات العمل الخاصة بالبيانات القائمة على الرموز البرمجية والمرئية لمساعدتك على بناء وتشغيل وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي الموثوق بها على أي سحابة بكفاءة.

تشمل القدرات الأساسية MLOps, Decision Optimizationوالنمذجة البصرية، والنمذجة المرئية، ومراجعة اللغة الطبيعية، والتطوير الآلي وحوكمة الذكاء الاصطناعي.

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اشترك في يوم الإطلاق

كن من بين أول من جرب منصة watsonx.ai التوليدية للأعمال التجارية

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