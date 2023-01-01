قم بتعزيز تجربة العملاء مع زيادة القيمة للموظفين والعملاء وأعمالك التجارية المرفق. خذ لحظة من وقتك لملء أداة تقدير عائد الاستثمار أدناه واكتشف كيف يمكنك دفع عجلة نمو الشركات عبر خدمة العملاء في مرفق الخدمات من خلال الشراكة مع IBM watsonx Assistant.
* يتم حساب النتائج الموضحة بناءً على بيانات وافتراضات معينة فيما يتعلق بالاستخدام المحتمل لـ watsonx. مساعد، بما في ذلك إدخال المستخدم، معيار المستخدم، وبيانات الطرف الثالث من أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وبيانات خدمة العملاء من IBM ، ودراسة فورستر أبريل 2023 TEI، برعاية IBM. يتم احتساب الفوائد المالية المحتملة بناءً على القيمة المقدرة لزيادة الإنتاجية التي يمكن إعادة توزيعها لأعمال ذات قيمة أعلى. يتم تقديم النتائج لأغراض توضيحية فقط ولا ينبغي الاعتماد عليها كضمان أو التزام بالنتائج أو الفوائد المحتملة أو الفعلية. لا تستند النتائج إلى بيانات فعلية أو نمذجة إحصائية ،وقد لا تكون دقيقة أو قابلة للتطبيق عليك. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على ظروفك الخاصة واستخدامك وتكويناتك وبيئتك، من بين عوامل أخرى.
اكتشف لماذا يعد الذكاء الاصطناعي ضروريًا لتحويل خدمة العملاء في مجالات الطاقة والبيئة ومرفق الخدمات الصناعات.