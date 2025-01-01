كيفية بناء روبوت المحادثة المحادثة

watsonx Assistant هي منصة سهلة الاستخدام تزوّد غير التقنيين وغير التقنيين بكل ما يحتاجون إليه لبناء روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي دون كتابة أكواد برمجية.
روبوت المحادثة المدعوم من IBM watsonx Assistant يمكنه القيام بأكثر من مجرد الدردشة - فهو يقدم إجابات سريعة ودقيقة عبر القنوات الرقمية والصوتية, وقادرون على إتمام المعاملات المعقدة من خلال الاستفادة من أتمتة العمليات الآلية والتكامل الخلفي مع أنظمة الأعمال.
watsonx Assistant مدعوم بنماذج لغوية كبيرة (LLMs) ومزود بنماذج لغوية كبيرة (LLMs) ومزود بنماذج لغوية كبيرة (LLMs) ومزود بميزة معالجة اللغة الطبيعية التي يمكن أن تُسهم في معالجة الطبيعة الفوضوية للتواصل البشري وتمنع وصول المحادثات إلى طريق مسدود محبط.
استكشاف الوثائق الإرشادية، بدءًا من أساسيات الذكاء الاصطناعي الحواري روبوت المحادثة إلى إنشاء التطبيق الخاص بك باستخدام مسار التعلم روبوت المحادثة.
فهم التركيبات الرئيسية التي يستخدمها watsonx Assistant.
استعد لبناء أول مساعد افتراضي لك
watsonx Assistant المستندات
نماذج ووثائق حول بدء التشغيل والتكاملات وسير الحوار والمزيد.
احصل على إجابات للأسئلة الشائعة حول تطوير روبوتات المحادثة وروابط تعرف على المزيد
تُستخدم روبوتات المحادثة لتوفير دعم خدمة العملاء وربط المستخدمين بالخدمات أو المعلومات التي يحتاجون إليها من خلال محاكاة محادثة من شخص إلى شخص.
يقوم روبوت المحادثة المحادثة وبناة روبوت بتفسير ومعالجة كلمات أو عبارات المستخدم وإعطاء إجابة. ويمكنها توفير استجابات تستند إلى مجموعة من البرامج النصية المحددة مسبقًا وتعليمات التعلم الآلي.
يمكنك تعلم كيفية استخدام المنتج وإنشاء موضوعك الأول في أقل من 30 دقيقة.
من خلال علامة تبويب التكاملات في مساعدك، يمكنك نسخ مقتطف جافا سكريبت ولصقه في HTML الخاص بموقعك الإلكتروني الحالي. سيؤدي ذلك إلى إنشاء أداة ويب مصغّرة قابلة للتخصيص بالكامل على صفحتك التي تريدها. يمكنك أيضًا دمج مساعد watsonx Assistant في Slack وWhack وWhatsApp وFacebook Messenger وAmazon Alexa وقنوات التواصل الاجتماعي وأنظمة إدارة علاقات العملاء. وبالطبع، تتكامل واجهة برمجة تطبيقات روبوت المحادثة المحفوظات API الخاصة بنا مع واجهات برمجة التطبيقات الأخرى Watson.
يمكنك البدء في إنشاء روبوتات المحادثة الجذابة مع watsonx Assistant ، لا حاجة إلى أي كود. ومع ذلك يمكن لمنصات تطوير روبوت المحادثة المحادثة استخدام لغات البرمجة مثل Python أو جافا سكريبت.
عنصر حيث تقوم ببناء المحادثة التي يجريها روبوت المحادثة مع المستخدمين. يمنح الحوار المستخدم فهمًا واضحًا لما يقوم به روبوت المحادثة المحادثة ويسمح لروبوت المحادثة بتحديد نية المستخدم وتقديم استجابة مسبقة.
أي شيء يقوم المستخدم بإدخاله في روبوت المحادثة الذي يتم استخدامه بعد ذلك لاشتقاق النية. إذا كتب المستخدم "ما هي ساعات عملك؟"، فإن الجملة بأكملها عبارة عن كلام.
روبوت المحادثة المحادثة باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (nlp). تتيح لك معالجة اللغة الطبيعية تكنولوجيا المعلومات إمكانية قراءة النص وسماع الكلام وتفسيره وقياس المشاعر وتحديد الأجزاء المهمة.
يمكنك البدء بباقة Lite بدون أي تكلفة أو استكشاف باقتي Plus و Enterprise لتعزيز قدراتك في روبوت المحادثة.
إن الفرق الأساسي بين روبوت المحادثة المحفوظات وكوكيل افتراضي هو عدم قدرة روبوت المحفوظات على التعلم. يمكن أن يقدم روبوت المحادثة المحفوظ إجابات واضحة مكتوبة مسبقًا، ولكن يمكن أن يقدم افتراض افتراضي مثل watsonx Assistant ، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتفسير السؤال وتحديد ما يحتاج المستخدم معرفته حقًا.
يمكن أن يتعلم روبوت المحادثة المحادثة من خلال تحليل مجموعات البيانات التي تقدمها، ومن خلال الحوار مع المستخدمين. يمكن أن يتعلم روبوت المحادثة المحادثة أيضًا من خلال وجود إنسان يقوم بتحرير النظام. في معظم الحالات، كلاهما مطلوب.
وغالباً ما ترتبط روبوت المحادثة المحفوظات بدعم العملاء وتجربة العملاء. IBM لقد استخدم العملاء روبوت المحادثة المحادثة في مجموعة من مجالات الاستخدام - بما في ذلك التفاعل مع العملاء من أجل خدمة العملاء الذاتية، وأتمتة العمليات الخلفية، وتحسين سير العمل وغير ذلك.
نعم، يمكنك استخدام هذه الإضافةWordpress (الرابط موجود خارج ®IBM.com). في غضون دقائق قليلة، يمكنك التدريب Watson للإجابة عن الأسئلة الشائعة وتقديم معلومات مفيدة ومساعدة العملاء على التنقل في موقعك الإلكتروني.
يستخدم watsonx Assistant خوارزميات التعلم والقصد لفهم كيفية الإجابة على أسئلة المستخدم النهائي بدقة. تم تصميم الذكاء الاصطناعي في صميم مساعد watsonx Assistant لتحديد التباديل التي لا حصر لها من النوايا في التفاعلات الواقعية بشكل صحيح. باختصار، قمنا بتصميم مساعد watsonx Assistant ليكون سهل التدريب والتعرف بدقة على ما يريده المستخدم.
يمكنك نشر watsonx Assistant عبر أي قناة مثل الهاتف، والرسائل النصية القصيرة، وسلاك وغيرها. لإضافة التكامل الرسائل النصية حتى يتمكن مساعدك من تبادل الرسائل مع عملائك. يمكنك معرفة كيفية القيام بذلك من هنا، ولمشاهدة مقطع فيديو يستعرض عملية الإعداد، راجع الهاتف والرسائل النصية القصيرة التكامل في مجتمع IBM Watson Apps.
هل أنت جاهز لبناء روبوت المحادثة المحادثة الأفضل؟ تعرف على ما يمكن لمساعد watsonx Assistant القيام به عند تحديد موعد لشرح شخصي مع أحد المتخصصين في المنتج أو القيام بجولة إرشادية ذاتية.