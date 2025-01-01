دعنا نتشارك! ®IBM watsonx Assistant يقدم الذكاء الاصطناعي الحيني الحيني الرائد في السوق وواجهة مستخدم رمز منخفضة تمكن أي شخص في مجموعتك من إنشاء مساعدين صوتيين ومساعدين للدردشة يقدمون إجابات, وأتمتة المهام وتقديم دعم الخدمة الذاتية للعملاء عبر أي جهاز أو قناة.

مع برنامج الشركاء IBM يمكنك من خلال برنامج شركاء تقديم حلول مدعوم بالذكاء الاصطناعي المبتكرة إلى السوق بسرعة وفعالية من حيث التكلفة. معًا، نقوم معًا بتصميم الحلول التي تساهم في مواجهة تحديات الأعمال المعقدة, وتسريع وتيرة النمو وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي الحواري عبر حلول عالية التأثير، مثل خدمة العملاء والموارد البشرية والمبيعات والتسويق وغيرها.