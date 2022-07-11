Watsonx مساعد للمبيعات والتسويق
تحسين تجربة العملاء، وتعزيز الجيل الذي يقود الجيل ودفع عجلة التجارة الإلكترونية باستخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي الأقوياء
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المخططات المتعددة التي يمكن إنشاؤها بواسطة watsonx Assistant التحليلات
إشراك المزيد من العملاء المحتملين. تحقيق المزيد من المبيعات.

في الوقت الذي تتزايد فيه أهداف الإيرادات باستمرار، يتطلع قادة التسويق الرقمي إلى تقديم تجارب استثنائية لزيادة إنتاجية التسويق والمبيعات الرقمية - أثناء إدارة رحلة المشتري المعقدة عبر قنوات متعددة في مواجهة ميزانيات التسويق المخفضة.

watsonx Assistant تمكن مدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المحادثة المحادثة التي يمكن:

  • قم بتحويل ممارساتك في الجيل الخاص بك وأتمتة الجهود المبذولة في كل خطوة من خطوات رحلة الشراء.
  • يمكنك تلبية احتياجات العملاء من خلال واجهة محادثة سهلة الاستخدام مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء.
  • تقديم الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتوسيع نطاق تغطية مشاركة العملاء في جميع الأوقات
  • استفد من التحليلات القوية لتحفيز المزيد من المحادثات والرسائل المقنعة للعملاء
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النتائج التأثير على التسويق والمبيعات المباشرة 99% رضا العملاء

99% من مجموعة شركات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي تفيد بزيادة رضا العملاء.

 اقرأ التقرير 33% كفاءة أكبر

قامت شركة Camping World بزيادة كفاءة الوكلاء بنسبة 33%. 

 اقرأ دراسة الحالة 90% الأسئلة التي تم حلها

تُجيب Stikets على 90% من استفسارات العملاء الواردة إليها تلقائيًا بـ 15 لغة. 

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المزايا
تلبية توقعات العملاء

لقد أصبح الإشباع الفوري مطلبًا متوقعًا للمستهلكين. والآن أصبحت المعلومات التكنولوجية أكثر أهمية بالنسبة للشركات لتقديم إجابات سريعة ودقيقة أينما كانوا في رحلة العميل. watsonx Assistantمدعوم بالذكاء الاصطناعي روبوتات المحطات التقنية يمكن أن تساعدك على تقديم دعم عملاء ممتاز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتحسين مشاركة العملاء، وبناء الثقة والحفاظ على علاقات العملاء على المدى الطويل.
زيادة المبيعات

تعمل التفاعلات السياقية والشخصية على زيادة التفاعل وتحسين معدلات التحويل وزيادة المبيعات. اكتسب ثقة العملاء وأغلق المبيعات من خلال استجابات محددة وشبيهة بالبشرية تلبي احتياجات العملاء. يمكنك حفظ المبيعات المفقودة عند التقاط تفاصيل المحادثة، ثم المتابعة مع تخصيص المحادثة التي توقفت عن المشاركة.
وفّر ميزانيتك

قم بزيادة عائد الاستثمار عن طريق تسريع متوسط الوقت الذي يستغرقه وكلاؤك البشريون في التعامل مع وكلائك البشريين باستخدام الخدمة الذاتية روبوت المحادثة للمبيعات, مؤتمتة للإجابة على أسئلة العملاء المحتملين الروتينية حول الأسعار أو المواصفات في الوقت الفعلي. يتلقى وكلاؤك عمليات تسليم سلسة مع إعادة توجيه جميع المعلومات التي تم جمعها، مما يلغي الحاجة إلى التكرار Question and Answer.

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تمكنا من الوقوف على منصة watsonx Assistant للمواطنين روبوت المحادثة بسرعة كبيرة. كانت تكنولوجيا المعلومات حلاً "مجرد إضافة الماء" لمدينة أوستن. أليسيا دين مستشار الاتصالات التسويقية مدينة أوستن اقرأ القصة كاملة
دراسات الحالة
مجموعة ديلتيك

مع وجود 55 حانة ونادي تديرها شركة Deltic، تقوم الآن بالرد تلقائياً على 350,000 استفسار رقمي كل عام باستخدام مساعد افتراضي تم إنشاؤه باستخدام مساعد watsonx Assistant للإجابة على أسئلة الضيوف وتوجيههم للحجز عبر الإنترنت.
عالم التخييم

مكنت إعادة تخيل تجربة العملاء المعاد تصورها مع مدعوم بالذكاء الاصطناعي مساعد افتراضي من زيادة كفاءة الوكيل بنسبة 33% وتحديث المعلومات مركز الاتصالات.
ستيكتس

تقوم شركة عالمية تبيع الملصقات والمنتجات اللاصقة الآن بحل ما يصل إلى 90% من استفسارات العملاء الواردة إليها، بـ 15 لغة، باستخدام حل مساعد افتراضي يدعم الذكاء الاصطناعي مبني على watsonx Assistant.
اتخذ الخطوة التالية

هل أنت مستعد لتحويل تجربتك التسويقية إلى تجربة تسويقية؟ حدد موعدًا لعرض توضيحي شخصي مع أحد المتخصصين في المنتج لمناقشة ما يمكن أن يقدمه مساعد watsonx Assistant لعملك أو ابدأ في إنشاء مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك اليوم، على خطتنا المجانية.

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