في الوقت الذي تتزايد فيه أهداف الإيرادات باستمرار، يتطلع قادة التسويق الرقمي إلى تقديم تجارب استثنائية لزيادة إنتاجية التسويق والمبيعات الرقمية - أثناء إدارة رحلة المشتري المعقدة عبر قنوات متعددة في مواجهة ميزانيات التسويق المخفضة.
watsonx Assistant تمكن مدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المحادثة المحادثة التي يمكن:
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99% من مجموعة شركات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي تفيد بزيادة رضا العملاء.
قامت شركة Camping World بزيادة كفاءة الوكلاء بنسبة 33%.
تُجيب Stikets على 90% من استفسارات العملاء الواردة إليها تلقائيًا بـ 15 لغة.
لقد أصبح الإشباع الفوري مطلبًا متوقعًا للمستهلكين. والآن أصبحت المعلومات التكنولوجية أكثر أهمية بالنسبة للشركات لتقديم إجابات سريعة ودقيقة أينما كانوا في رحلة العميل. watsonx Assistantمدعوم بالذكاء الاصطناعي روبوتات المحطات التقنية يمكن أن تساعدك على تقديم دعم عملاء ممتاز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتحسين مشاركة العملاء، وبناء الثقة والحفاظ على علاقات العملاء على المدى الطويل.
تعمل التفاعلات السياقية والشخصية على زيادة التفاعل وتحسين معدلات التحويل وزيادة المبيعات. اكتسب ثقة العملاء وأغلق المبيعات من خلال استجابات محددة وشبيهة بالبشرية تلبي احتياجات العملاء. يمكنك حفظ المبيعات المفقودة عند التقاط تفاصيل المحادثة، ثم المتابعة مع تخصيص المحادثة التي توقفت عن المشاركة.
قم بزيادة عائد الاستثمار عن طريق تسريع متوسط الوقت الذي يستغرقه وكلاؤك البشريون في التعامل مع وكلائك البشريين باستخدام الخدمة الذاتية روبوت المحادثة للمبيعات, مؤتمتة للإجابة على أسئلة العملاء المحتملين الروتينية حول الأسعار أو المواصفات في الوقت الفعلي. يتلقى وكلاؤك عمليات تسليم سلسة مع إعادة توجيه جميع المعلومات التي تم جمعها، مما يلغي الحاجة إلى التكرار Question and Answer.
مع وجود 55 حانة ونادي تديرها شركة Deltic، تقوم الآن بالرد تلقائياً على 350,000 استفسار رقمي كل عام باستخدام مساعد افتراضي تم إنشاؤه باستخدام مساعد watsonx Assistant للإجابة على أسئلة الضيوف وتوجيههم للحجز عبر الإنترنت.
مكنت إعادة تخيل تجربة العملاء المعاد تصورها مع مدعوم بالذكاء الاصطناعي مساعد افتراضي من زيادة كفاءة الوكيل بنسبة 33% وتحديث المعلومات مركز الاتصالات.
تقوم شركة عالمية تبيع الملصقات والمنتجات اللاصقة الآن بحل ما يصل إلى 90% من استفسارات العملاء الواردة إليها، بـ 15 لغة، باستخدام حل مساعد افتراضي يدعم الذكاء الاصطناعي مبني على watsonx Assistant.
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