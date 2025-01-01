IBM watsonx Assistant يوفر إدارة دورة حياة سلسة من الاختبار إلى الاختبار مصممة بحيث يتمكن فريقك من توسيع نطاق تطوير روبوتات الذكاء الاصطناعي الفائزة دون التدخل في قنواتك.قم بإدارة جميع مساعدي الذكاء الاصطناعي روبوت المحفوظات والبيئات في حالة واحدة عملية تطوير روبوت مع IBM watsonx Assistant:

- استفد من واجهة واحدة وقوية توفر على فريق التطوير لديك الحفاظ على مثيلات وموارد ومساعدين منفصلين.

- قم ببناء ونشر وإدارة روبوتات المحادثة المدمجة بالذكاء الاصطناعي مع إصدارات المراسلة عبر بيئات متعددة.

- تمتع بالتحكم الكامل في الوظائف عبر المسودة والإصدارات المرحلية والمباشرة، بحيث يمكنك تقليل