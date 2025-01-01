IBM watsonx Assistant يوفر إدارة دورة حياة سلسة من الاختبار إلى الاختبار مصممة بحيث يتمكن فريقك من توسيع نطاق تطوير روبوتات الذكاء الاصطناعي الفائزة دون التدخل في قنواتك.قم بإدارة جميع مساعدي الذكاء الاصطناعي روبوت المحفوظات والبيئات في حالة واحدة عملية تطوير روبوت مع IBM watsonx Assistant:
- استفد من واجهة واحدة وقوية توفر على فريق التطوير لديك الحفاظ على مثيلات وموارد ومساعدين منفصلين.
- قم ببناء ونشر وإدارة روبوتات المحادثة المدمجة بالذكاء الاصطناعي مع إصدارات المراسلة عبر بيئات متعددة.
- تمتع بالتحكم الكامل في الوظائف عبر المسودة والإصدارات المرحلية والمباشرة، بحيث يمكنك تقليل
اطّلع على خيارات التسعير المختلفة لاشتراكك watsonx Assistant وقم ببناء أول مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك اليوم.
قم بتحديث مساعديك دون الخوف من الكتابة فوق إصدارات المراسلة السابقة . يمكنك الاطلاع على سجل الإصدار الكامل في منصة روبوت المحفوظات، حتى إذا تم العثور على خطأ ما، يمكنك العودة بسرعة إلى أفضل إصدار سابق. قم بإنشاء تحديثات تدريجية لروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي حتى يتمكن مطورو روبوتاتك من التجربة لإنشاء أفضل تجربة للعملاء وتدفق المحادثة .
يمكنك إنشاء واختبار ونشر إصدارات متعددة من روبوت المحادثة الخاصة بك في واجهة واحدة - دون الحاجة إلى الانتقال جيئة وذهاباً بين مثيلات مختلفة. تخلص من تكلفة صيانة عدة الموارد. يمكن لفريقك إنشاء بيئات مختلفة في مساعد واحد مساعد افتراضي، مما يجعل عملية تطوير روبوت المحادثة أسهل من أي وقت مضى. بين المسودة والبث المباشر، أضف ما يصل إلى ثلاث بيئات اختبار لعملية خطية من الاختبار إلى البث المباشر.
يتيح التحكم في الوصول إمكانية التعاون الوثيق أثناء تطوير روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. قم بتعيين أذونات مختلفة لكل بيئة اختبار للأفراد أو المجموعات، مع الفصل الواضح بين مؤلفي روبوت المحادثة في بيئة المسودة ونشر الإنتاج للعملاء في البيئة المباشرة.
لا حاجة لك للحفاظ على عمليات اختبار منفصلة مع حل روبوت المحادثة watsonx Assistant. تمكّن واجهة برمجة التطبيقات العامة من التكامل السلس مع خط أنابيب الاختبار الحالي وخط أنابيب CI/CD. احصل على جميع الإصدارات وقم بإدراجها، ثم قم بالترويج لها عبر البيئات - مع الأتمتة التي توفر لك الوقت والميزانية، وتعزز تجربة العملاء.
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