الخدمات المالية الصناعات الصناعات المالية, في قطاع التأمين على وجه الخصوص مدفوعًا بالاحتياجات المتزايدة لسرعة التحويل الرقمي مستندًا إلى أن العملاء يتوقعون أن تكون خدمات التأمين شخصية وسهلة التصفح مساعد افتراضي. IBM watsonx يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي التقنية عالية الجودة، وبدون احتكاك، ويدعم العملاء لاختيار البوليصة المناسبة أو تقديم مطالبات التأمين أو دفع الفواتير دون عناء.
IBM watsonx Assistant روبوت المحجوب المحجوب لعروض التأمين
تتم تلبية 80% من طلبات عملاء أليانز الأكثر شيوعًا من خلال الموقع الإلكتروني IBM watsonx Assistant في الوقت الفعلي.
%60 من شركات التأمين تتوقع أن تحقق المنتجات غير التقليدية عائدات مساوية للمنتجات التقليدية.
قام 60% من قادة الأعمال بتسريع مبادرات التحول الرقمي خلال الجائحة.
وبفضل مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يقضي على حالات الانتظار في مركز الاتصال، ويقلل التكاليف، ويساعد على وضع العملاء القلقين على طريق التعافي بسرعة، توفر CodeObjects حوالي دولار أمريكي واحد في الدقيقة، مما يعزز الربحية بشكل كبير مع توفير مئات الآلاف من الدولارات في إجمالي الوفورات.
يتم تلقي ما يقرب من 50% من طلبات العملاء إلى أليانز خارج ساعات عمل مركز الاتصالات, لذا فإن الشركة تقدم مستوى أعلى من الخدمة من خلال تلبية احتياجات عملاء تكنولوجيا المعلومات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
يتفاعل فرانكي، وهو مستشار تأمين السلامة الافتراضي، مع العملاء من خلال الرد على الاستفسارات الروتينية، ومساعدة وكيل مباشر في التركيز على المشكلات الأكثر تعقيداً وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.
ووفقًا لـ G2 Crowd وIDC وGartner، فإن IBM' watsonx Assistant هو أحد أفضل بناة روبوتات المحادثة في المجال مع ريادة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتكامل بين القدرات.
يعد نموذجنا المحسّن للكشف عن النوايا أسرع وأكثر دقة من نماذجنا السابقة، حيث يجمع بين تقنيات التعلم الآلي التقليدية والتعلم التحوّلي والتعلم العميق في نموذج متماسك يستجيب بشكل كبير في وقت التشغيل. واستنادًا إلى دراسة (الرابط موجود خارج ®IBM.com)، فإن هذا النموذج أيضًا أكثر دقة من المنافسين الرئيسيين IBM، حيث يتفوق على Google Dialogflow بنسبة 5.6% وMicrosoft LUIS بنسبة 14.7%.
لا يتفوق نموذجنا على منافسينا فحسب، بل إن IBM' watsonx Assistant يجعل من السهل للغاية بدء تشغيل المعلومات التكنولوجية بسهولة فائقة مجموعة من الموارد، مثل القوالب، والتكامل بنقرة واحدة، والبرامج التعليمية الموجهة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها. IBM watsonx Assistant تتكيف مع احتياجات العميل.
يضع مساعد watsonx Assistant التحكم في أيدي عملائك، مما يسمح لهم بالإجابة على استفساراتهم الأساسية وتعلم كيفية أداء مجموعة كبيرة من الوظائف المتعلقة بمنتجك أو خدمتك. يمكن أن تقوم المعلومات على نطاق واسع، مما يسمح لك بتركيز مواردك البشرية على أولويات العمل العليا.
عندما يتطلب العميل تدخلاً بشرياً، يستخدم watsonx Assistant عملية تسليم الوكيل البشري الذكي للوكلاء البشريين لضمان توجيه العملاء بدقة إلى الشخص المناسب. مع مساعد watsonx Assistant، يصل العملاء إلى ذلك التفاعل البشري مع بيانات العميل ذات الصلة اللازمة لتسهيل حل المشكلة بسرعة. وهذا يعني أن العملاء يحصلون على ما يحتاجون إليه بشكل أسرع وأكثر فعالية، دون الشعور بالإحباط من أوقات الانتظار الطويلة وتوجيه المكالمات بشكل غير صحيح.
مع مساعد watsonx Assistant، لا حاجة للمطورين. تساعدك هذه المنصة البديهية على بدء التشغيل في دقائق معدودة من خلال واجهة سهلة الاستخدام والتكاليف التشغيلية البسيطة. قم بتخصيص روبوت المحادثة الخاص بك بسهولة ليتماشى مع الهوية البصرية لعلامتك التجارية وشخصيتك, ثم قم بتضمين المعلومات التكنولوجية بشكل حدسي في موقع الويب الخاص ببنككك أو التطبيق المحمول الخاص بك بقص ولصق بسيط. تم تصميم للتأمين باستخدام ®IBM Security، وقد تم تصميمه باستخدام ®watsonx Assistant Security، وهو مصمم للنشر العالمي الآمن والمضمون للتأمين الذي يفهم أي لغة مكتوبة. قم بتشغيل تكنولوجيا المعلومات اليوم وقم بتمكين فريقك من تحقيق الفائدة من عملاء التأمين الأكثر سعادة, زيادة المبيعات وفرص الاحتفاظ بالعملاء، وزيادة كفاءة وفعالية القوى العاملة العالمية - دون الحاجة إلى توظيف متخصص.
نعم، يمكنك تقديم تجربة متعددة القنوات لعملائك، ونشر التطبيق، مثل Facebook Messenger وIntercom وSlack وSlack والرسائل النصية القصيرة مع Twilio وواتساب وHubspot و Wordpress ، وغيرها. يمكن للتكامل السلس الذي نقدمه توجيه العملاء إلى أنظمة الاتصال الهاتفي وأنظمة استجابة الصوت الصوتية (الاستجابة الصوتية التفاعلية) عندما يحتاجون إليها.
في عالم التأمين سريع الوتيرة والرقمي الأول اليوم، تُعد السرعة وتجربة العملاء من أهم ما يميز عالم التأمين اليوم، وهما عاملان من العوامل التي يقدمها مساعد watsonx Assistant بكل تأكيد. سواء أكان استفسارًا عاجلاً من الأجهزة المحمولة عن كارثة طبيعية في الوقت الحقيقي، أو إشعارات حول دفع الفواتير, أو مجرد الاستفسار عن أسعار السيارات الجديدة، لا ينبغي أن يضطر العملاء إلى قضاء بعض الوقت في انتظار التحدث إلى وكيل بشري في حين أن watsonx Assistant روبوت المحادثة يمكن أن يساعد في الوقت الفعلي.
IBM watsonx Assistant للتأمين يستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لرفع مستوى مشاركة العملاء إلى مستوى إنساني فريد. IBMيستغل الذكاء الاصطناعي المتطور الخاص بالذكاء الاصطناعي التقنية المتقدمة بسهولة في ثروة بيانات نظام التأمين لديك لتقديم الإجابات الصحيحة في الوقت المناسب من خلال فهم قوي للموضوعات والبحث الذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
هل يمكنك أن تتخيل الجانب الإيجابي المحتمل لإشراك كل عميل بفعالية على المستوى الفردي في الوقت الفعلي مع أحدث التقنيات الجديدة في مجال التأمين؟ كيف ستؤثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على العملاء إذا كنت قادرًا على توسيع نطاق فريقك على مستوى العالم للعمل مباشرةً مع كل عميل, مواءمة منتجات وخدمات التأمين المناسبة مع أوضاعهم الفريدة؟ هذا هو المكان الذي يمكن أن يكون فيه مدعوم مدعوم بالذكاء الاصطناعي روبوت المحادثة الصحيح تأثيراً إيجابياً فورياً على مستوى رضا العملاء الذي تقدمه شركة التأمين الخاصة بك.
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