جرّب watsonx Assistant

في هذه الجولة الإرشادية الذاتية، يمكنك استكشاف كيفية قيام بنك ليندير، وهو بنك خيالي يضع العميل أولاً، بنشر مدعوم بالذكاء الاصطناعي watsonx Assistant روبوت المحادثة لخدمة العملاء رقميًا. شاهد بنفسك كيف يفهم مساعد افتراضي الذكي المحادثة البشرية، ويقوم بأتمتة الخدمة الذاتية والإجراءات ويحسن من تجربة العملاء.

أبرز الملامح العرض التوضيحي: